FC Bayern: Nagelsmann sieht lange Mängelliste bei Pleite gegen FC Villarreal

Trainer Julian Nagelsmann hat nach der Pleite im Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern beim FC Villarreal von einer "verdienten Niederlage" gesprochen. Der FCB-Coach sah zudem eine lange Mängelliste.

"In der ersten Halbzeit hatten wir zu wenig Power im Verteidigen. Wir hatten keinen richtig guten Ballgewinn. In der zweiten Halbzeit war es ein wildes Spiel. Wir haben die Kontrolle aufgegeben, weil wir das Tor machen wollten. Wir hätten noch zwei kriegen können", sagte Nagelsmann nach der 0:1-Niederlage in Villarreal bei DAZN.

Vor allem die Defensive der Bayern sah Nagelsmann als Schwachpunkt, Villarreal kam immer wieder zu gefährlichen Chancen. "Es ist eine typisch spanische Mannschaft, die zocken kann", sagte Nagelsmann über das Team von Trainer Unai Emery.

Nagelsmanns Matchplan ging dabei nicht wie erhofft auf: "Die Idee war, dass wir mehr Ballbesitz haben, mehr die Flügel anspielen und verlagern. Irgendwann wurde es Harakiri mit vielen leichten Ballverlusten."

Einer davon hätte fast zum 0:2 geführt, als der weit aufgerückte Manuel Neuer Gerard Moreno in Höhe der Mittellinie den Ball in die Füße spielte (62.). "Beim Fehler von Manuel Neuer haben wir auch Glück gehabt", räumte Nagelsmann ein. "Die Spieler haben heute gemerkt, dass Villarreal mehr kann als Platz sieben in der Liga."

Noten: Neuer, Müller, Lewandowski - Bayerns Säulen brechen weg © getty 1/16 Der FC Bayern hat das Viertelfinal-Hinspiel beim FC Villarreal mit 0:1 verloren und hätte weitaus mehr Tore kassieren können. In Spanien gingen vor allem die Chefs unter. Immerhin: Comeback von Alphonso Davies. Die Noten ... © imago images 2/16 MANUEL NEUER: Beim 0:1 chancenlos. Hatte dann Glück, dass das 2:0 vor der Pause nicht zählte, als er sich von einem als Flanke getarnten Schuss überraschen ließ. Sein Patzer in der 62. Minute muss das 0:2 sein. Schwache Vorstellung. Note 4,5. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD: Um asymmetrisch anzugreifen, blieb er meistens defensiver als Davies auf der linken Seite. Es boten sich Räume, aber Pavard hielt sich zurück und rückte auch nicht so oft ins Zentrum wie zuletzt. Taktisch raus nach 70 Minuten. Note 4. © imago images 4/16 DAYOT UPAMECANO: Versuchte wie schon in Freiburg nicht allzu kompliziert zu spielen, aber wurde hie und da Opfer der fehlenden Abstimmung im Defensivverbund der Bayern. Einige Male mit vielversprechenden Ausflügen nach vorne. Note 3,5. © getty 5/16 LUCAS HERNANDEZ: Rieb sich in den Zweikämpfen auf und war körperlich durchaus präsent. Beim 0:1 hebt der Franzose aber das Abseits komplett auf und hat eine Teilschuld. Schob viel nach vorne, hatte die meisten Ballkontakte bei den Bayern. Note 4. © imago images 6/16 ALPHONSO DAVIES: Erstes Spiel nach über vier Monaten Pause - und man merkte es ihm an. Noch viele kleine Fehler im Passspiel, auch sein couragierter Offensivdrang, der in der 2. Hälfte kam, wurde durch Unsicherheiten gestoppt. Ist aber normal. Note 4. © imago images 7/16 JOSHUA KIMMICH: Schwer zu greifen, der frischgebackene Papa. Natürlich wie immer mit der besten Laufleistung, mit viel Hingabe, aber dennoch nicht so dominant wie sonst. Hatte wenig Zugriff, auch weil Villarreal gut zustellte. Note 4. © getty 8/16 JAMAL MUSIALA: Bekam den Vorzug vor Goretzka auf der Acht, war beim 0:1 nicht ganz unbeteiligt, als er maximal mitlief, anstatt hinzugehen bzw. nicht genau wusste, was er tun soll. Übernahm nach 61 Minuten Müllers Position. Etwas besser. Note 4. © getty 9/16 SERGE GNABRY: Bekam nach seinem Doppelpack in Freiburg den Vorzug vor Sane. Offiziell auf der linken Seite, zog aber mehr ins Zentrum, um Davies Platz zu machen. War aber wie seine Kollegen oft aufgeschmissen. Raus nach 61 Minuten. Note 5. © getty 10/16 THOMAS MÜLLER: Schwieriges Spiel für Müller, der kaum Platz fand zwischen den dichtgestaffelten Ketten Villarreals und immer wieder Räume suchte, wo er mal einen Ballkontakt hat. Wurde nach 61 Minuten erlöst. Note 4,5. © getty 11/16 KINGSLEY COMAN: Nach langer Zeit mal wieder auf der rechten Seite unterwegs und hatte dort durchaus seine Probleme gegen Estupinan und auch Coquelin, die ihn ordentlich bearbeiteten. Nach Gnabrys Auswechslung nach links und dort besser. Note 4. © getty 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Ja, was soll man über Lewandowski sagen? Erste Halbzeit komplett ohne Aktion im Strafraum, zweite Halbzeit mit zwei Versuchen für die Statistik. Die wenigsten Ballkontakte aller Startelf-Bayern. Lag nicht an ihm, aber trotzdem Note 5. © getty 13/16 LEON GORETZKA: Nach langer Pause und starkem Comeback in Freiburg bekam er erst einmal einen Bankplatz. Nagelsmann nannte ihn einen "Härtefall". Blieb in den 30 Minuten unauffällig und musste mit einem Cut in der Nachspielzeit runter. Note 4. © getty 14/16 LEROY SANE: Kam nach einer knappen Stunde für Gnabry, blieb aber genauso blass wie sein Vorgänger. Auch wenn Villarreal eine kurze Schwächephase nach seiner Einwechslung hatte, konnte er daraus kein Kapital schlagen. Note 4. © imago images 15/16 NIKLAS SÜLE: Kam nach 71 Minuten für Pavard - nominell auf der rechten Abwehrseite, war aber dann fast öfter im Zentrum, wo er viel Aufenthalt hatte und versuchte als Passstation zu dienen. Keine Bewertung. © getty 16/16 MARC ROCA: Wurde in der letzten Minute der Nachspielzeit für Goretzka gebracht. Kein Ballkontakt, keine Bewertung.

Thomas Müller: "Niederlage war außerplanmäßig"

Thomas Müller wollte allerdings nichts davon wissen, dass man den Gegner unterschätzt habe. "Überraschend ist die Niederlage für die, die das Ganze von außen beobachtet haben. Für uns war sie außerplanmäßig", analysierte der Bayern-Stürmer. "Es war nicht das Spiel, das wir wollten. Es gab verschiedene Facetten im Spiel. In der Offensiv hatten wir keine Power, in der zweiten Halbzeit hatten wir dann Wut im Bauch, aber dann wurde es wild."

Immerhin haben die Bayern durch das knappe Ergebnis noch alle Chancen für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr). "Wenn es blöd läuft, hätte es höher als 1:0 ausgehen können. Grundsätzlich wollten wir, konnten aber nicht. Es wirkte so, als hätte uns auch ein bisschen Spritzigkeit gefehlt", sagte Müller.

Kimmich: "Werden anderes Gesicht zeigen"

Der Stürmer richtete den Blick dennoch nach vorne: "Wir haben verloren, den Schuh ziehen wir uns an. Wir sind aber nicht da, um zu lamentieren und unser Spiel zu zerpflücken. Es war nicht das, was wir zeigen wollten. Wir sind erfahren und wissen, was zu tun ist. Es ist nicht der Gegner, gegen den man durchspazieren kann, wie in den Medien spekuliert wurde."

Auch Mittelfeldspieler Joshua Kimmich zeigte sich selbstkritisch. "Die Niederlage lag an unserer Herangehensweise. In der ersten Halbzeit waren wir nicht da, in der zweiten Halbzeit war es ein wildes Spiel. Wir wollten dann mehr, haben aber auch viel zugelassen", sagte Kimmich und kündigte an: "Wir werden im Rückspiel ein anderes Gesicht zeigen."