In der Champions League geht es heute wieder so richtig zur Sache. Zwei Viertelfinal-Hinspiele stehen an. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Duelle live im TV und Livestream zeigt / überträgt - DAZN oder Amazon Prime?

Die Champions League verwöhnt die Fußball-Fans aus aller Welt auch am zweiten Tag hintereinander mit Spitzenfußball. Nachdem gestern die ersten zwei Viertelfinal-Hinspiele absolviert wurden, folgen am heutigen Mittwoch, den 6. April Viertelfinalpaarung Nummer drei und vier. Dabei handelt es sich um Villarreal vs. FC Bayern München und Chelsea vs. Real Madrid. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen. Gespielt wird an der Stamford Bridge (London) und im Estadio de la Ceramica (Villarreal).

Die beiden Rückspiele steigen dann in sechs Tagen, am 12. April.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN und Amazon Prime sind bereits seit Beginn der Gruppenphase die Ansprechpartner für alle, die die Champions-League-Saison 2021/22 verfolgen möchten, dies war auch gestern der Fall, als ein Anbieter jeweils ein Viertelfinal-Hinspiel zeigte. Obwohl sowohl DAZN als auch Amazon Prime die Übertragungsrechte für die Königsklasse besitzen, ist die Verteilung der Spiele jedoch nicht ausgeglichen. DAZN überträgt um einiges mehr, Amazon Prime zeigt lediglich Spiele, die am Dienstag stattfinden. Am heutigen Mittwoch bietet somit DAZN beide Viertelfinal-Hinspiele an.

© imago images Thomas Tuchel und FC Chelsea treffen heute auf Real Madrid.

Neben den beiden Einzelspielen steht heute ab 20.41 Uhr auch eine Konferenz abrufbereit - die perfekte Lösung für alle, die beide Spiele gleichzeitig schauen möchten.

Zum Fußball-Angebot von DAZN gehören aber auch die Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und noch viele weitere Wettbewerbe dazu. Fußball selbst ist jedoch nur ein Bruchteil des umfangreichen DAZN-Repertoires, das unter anderem von US-Sport, Tennis, Wintersport, Kampfsport, Radsport, Motorsport, Darts und Wrestling komplettiert wird.

Um all diese Sportarten und noch mehr live verfolgen zu können, braucht man ein Abo, das monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro kostet.

SPOX darf bei so einem wichtigen Fußball-Abend natürlich nicht fehlen. Wir tickern beide Partien von Anfang bis Ende mit. Somit müssen auch die, die kein DAZN-Abo haben, das Spektakel nicht verpassen.

Champions League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 05. April 2022 21 Uhr Manchester City 1:0 Atletico Madrid 05. April 2022 21 Uhr Benfica Lissabon 1:3 FC Liverpool 06. April 2022 21 Uhr FC Chelsea -:- Real Madrid 06. April 2022 21 Uhr FC Villarreal -:- FC Bayern München

Champions League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick