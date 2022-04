DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Das Halbfinale kann losgehen! In der Champions League steht heute das Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid an. DAZN oder Amazon Prime - wer zeigt das Spektakel live im TV und Livestream? Die Antwort darauf findet Ihr hier bei SPOX.

Spitzenspiel in der Champions League! Die Halbfinalrunde beginnt am heutigen Dienstag, den 26. April, mit einem absoluten Kracher! Im Hinspiel stehen sich der englische Tabellenführer Manchester City und der spanische Tabellenführer Real Madrid gegenüber. Es ist die erste von insgesamt zwei Begegnungen, die darüber entscheiden sollen, wer ins Finale des prestigereichsten Wettbewerbs auf Vereinsebene einziehen darf.

Zuerst wird in Manchester gespielt. Als Spielstätte dient heute das Etihad Stadium. In acht Tagen, wenn am 4. Mai das Rückspiel ansteht, treffen sich die beiden Top-Mannschaften im Madrider Estadio Santiago Bernabeu, der Heimstätte von Real Madrid.

© getty Karim Benzema von Real Madrid ist in der Form seines Lebens.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen ManCity und Real Madrid ist gar nicht so lange her. In der Champions-League-Saison 2019/20 standen sich die beiden Giganten im Achtelfinale gegenüber. Die Madrilenen erinnern sich nicht gerne an diese Duelle, City setzte sich mit 4:2 nach Hin- und Rückspiel durch und kam eine Runde weiter.

Blickt man auf die vergangenen Wochen und Leistungen - sowohl national als auch international -, brauchen sich die Königlichen jedoch gar nicht zu verstecken. Das weiße Ballett, angeführt von Karim Benzema, hat mehrmals Charakter bewiesen und in Form von Comebacks Mentalität gezeigt - gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel, gegen den FC Chelsea im Viertelfinal-Rückspiel, aber auch in der Liga gegen den FC Sevilla am vergangenen Wochenende.

In der Primera Division ist das Team von Toni Kroos bereits so gut wie Meister. Dasselbe kann City nicht von sich behaupten. In der Premier League liefern sich die Skyblues mit dem FC Liverpool, der ebenfalls im Champions-League-Halbfinale ist, ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Trophäe. Aktuell ist City mit einem Punkt in Führung, vier Spieltage sind noch zu spielen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Entweder DAZN oder Amazon Prime lautete in dieser Saison stets die Antwort auf die Frage der Übertragung eines Spiels in der Königsklasse. Doch wer von den beiden Anbietern überträgt heute das Hinspiel zwischen City und Madrid? Antwort: Amazon Prime. Obwohl DAZN den Großteil der Spiele anbietet, zeigt auch Amazon Prime einen beachtlichen Teil. Bei Amazon Prime handelt es sich dabei stets um Spiele am Dienstag, so auch heute. Während Amazon Prime also Manchester City gegen Real Madrid überträgt, ist DAZN morgen für das zweite Halbfinal-Hinspiel, das der FC Liverpool und Bayern-Bezwinger FC Villarreal austragen, verantwortlich.

© getty Manchester City ließ den Königlichen im Achtelfinale von 2019/20 keine Chance.

Um ManCity vs. Real Madrid bei Amazon Prime freischalten zu können, wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Die Kosten für dieses liegen entweder bei 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr - je nachdem, wie Ihr Euch entscheidet. In beiden Fällen dürft Ihr das Angebot jedoch einen Monat lang kostenlos testen.

In Österreich übertragen sowohl Sky als auch DAZN das Halbfinal-Hinspiel zwischen City und Real Madrid.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Halbfinale im Liveticker

Die, die kein Prime-Abo haben, müssen trotzdem nicht auf das Halbfinal-Hinspiel verzichten. Bei SPOX seid Ihr dank des Livetickers nämlich ebenfalls live mit dabei. Wir beschreiben Euch mit detaillierten Einträgen die wichtigsten Ereignisse im Spiel.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Manchester City und Real Madrid.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva - Mahrez, Foden, Sterling

Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva - Mahrez, Foden, Sterling Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester City vs. Real Madrid

Manchester City vs. Real Madrid Wettbewerb: Champions League (Halbfinale, Hinspiel)

Champions League (Halbfinale, Hinspiel) Datum: 26. April 2022

26. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Etihad Stadium (Manchester)

Etihad Stadium (Manchester) Übertragung: Amazon Prime Video (DE), Sky (AT), DAZN (AT)

Liveticker: SPOX

Champions League: Das Halbfinale im Überblick