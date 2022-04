In der Champions League stehen heute zwei Viertelfinal-Rückspiele an. Hier erfahrt Ihr, ob DAZN oder Amazon Prime die beiden Duelle live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Nach dem mit dem FC Villarreal und Real Madrid die ersten beiden Halbfinalisten in der Champions League bereits feststehen, werden am heutigen Mittwoch, den 13. April, die anderen zwei ermittelt. Im Rahmen der Viertelfinal-Rückrunde finden heute nämlich zwei Partien statt. Um 21 Uhr trifft Atletico Madrid auf Manchester City. Die Citizens sind nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel leichter Favorit im Madrider Wanda Metropolitano.

Parallel zu Atletico vs. Manchester City steigt im Anfield Stadium in Liverpool das Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Benfica Lissabon. Da sieht die Sache schon wesentlich deutlicher aus. Die Reds von Jürgen Klopp gehen dank des 3:1-Sieges im Hinspiel heute mit viel Selbstvertrauen in das Entscheidungsspiel und sind demnach auch der Favorit auf das Halbfinalticket.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN und Amazon Prime teilen sich in der Champions-League-Saison 2021/22 die Übertragungsrechte. So übertrug DAZN gestern Real Madrid gegen den FC Chelsea, Amazon Prime hingegen war für das Duell FC Bayern vs. Villarreal zuständig. Diese Aufteilung gibt es in der Königsklasse jedoch nur dienstags. Mittwochs, also auch heute, ist nur DAZN für die Champions League verantwortlich.

Wer die beiden Spiele sehen möchte, braucht somit Zugang zum Angebot von DAZN. Die Vorberichte zu Atletico vs. ManCity beginnen um 20.30 Uhr, Liverpool vs. Benfica hingegen geht unmittelbar vor Anpfiff los.

Dank DAZN habt Ihr zudem auch die Möglichkeit, beide Spiele gleichzeitig zu verfolgen. Um 20.45 Uhr bietet der Streamingdienst auf der Plattform eine Konferenz an.

© getty Manchester City ist nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel gegen Atletico Madrid Favorit aufs Weiterkommen.

Neben Spiele der Champions League besitzt DAZN im Fußballbereich auch die Übertragungsrechte an Spielen der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Länderspielen.

Aber auch Sportarten wie Tennis, MMA, US-Sport (NBA und NFL), Handball, Darts, Motorsport oder Rugby bilden das Repertoire von DAZN.

Um all diese Sportarten schauen zu können, wird jedoch ein Abonnement benötigt.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Viertelfinal-Rückspiele im Liveticker

Solltet Ihr kein DAZN-Abo haben, bietet Euch SPOX die perfekte Alternative an. Die beiden Spiele werden auf der Website nämlich in Form von Livetickern live und ausführlich übertragen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Das Viertelfinale im Überblick