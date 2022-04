Am heutigen Abend finden in der Champions League die letzten Viertelfinal-Duelle statt. Alle Informationen zu den Viertelfinal-Rückspielen und wie Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Es ist angerichtet! In der Champions League stehen heute die letzten beiden Viertelfinal-Rückspiele an. Nach dem heutigen Abend stehen also die vier Halbfinalisten der diesjährigen Champions-League-Saison fest.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Datum, Termine, Infos

Die letzten beiden Viertelfinal-Begegnungen bestreiten am heutigen Mittwochabend, den 13. April, Atletico Madrid und Manchester United sowie der FC Liverpool und Benfica Lissabon. Die beiden Duelle werden heute Abend um 21.00 Uhr angepfiffen.

Der FC Liverpool konnte das Hinspiel gegen Benfica Lissabon souverän mit 3:1 für sich entscheiden. Das Team von Jürgen Klopp befindet sich aktuell in hervorragender Form. Die letzte Pflichtspielniederlage kassierte Liverpool bei der 0:1-Pleite gegen Inter Mailand im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Das gleiche Ergebnis würde dem FC Liverpool am Abend reichen, um das Halbfinal-Ticket zu buchen. Benfica Lissabon steht heute im Anfield Stadium eine Mammutaufgabe bevor.

Knapper war die Hinspiel-Partie zwischen Manchester City und Atletico Madrid. Mit 1:0 gewann der englische Meister das Duell, in dem sich Atletico Madrid fast nur auf die Defensivarbeit fokussiert und keinen einigen Schuss auf das Tor der Citizens brachte. Spiele im Wanda Metropolitano sind dennoch keinesfalls einfach. Das Team von Diego Simeone wird dem Team von Pep Guardiola alles abverlangen. Gelingt dem letztjährigen Champions-League-Finalisten heute erneut der Einzug in das Semifinale der Königsklasse?

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Die Spiele im Überblick

Anpfiff Heim Auswärts 13. April, 21.00 Uhr FC Liverpool Benfica Lissabon 13. April, 21.00 Uhr Atletico Madrid Manchester City

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt heute Liverpool vs. Benfica und Atletico Madrid vs. Manchester City exklusiv im TV und Livestream. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte von insgesamt 121 Champions-League-Partie in dieser Saison - die beiden Viertelfinal-Rückspiele am heutigen Abend gehören dazu. Ab 21.00 Uhr könnt Ihr die beiden Spiele live und in voller Länge auf DAZN genießen.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Auf DAZN 1 seht Ihr am heutigen Abend die Konferenz mit dem beiden Viertelfinal-Partien. Ab 20.45 Uhr seht Ihr die Übertragung der Spiele live und exklusiv bei dem Streamingdienst. Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City kommentiert in der Konferenz Freddy Harder. Jan Platte ist parallel für den Kommentar für das Spiel zwischen Liverpool gegen Benfica zuständig.

Ebenfalls im TV, auf DAZN 2, seht Ihr die Partie zwischen Liverpool und Benfica live und in voller Länge am heutigen Abend ab 21.00 Uhr. Das Kommentatoren-Duo für DAZN bilden Uli Hebel und Ralph Gunesch.

© getty Kevin De Bruyne erzielte im Hinspiel das erlösende 1:0 für Manchester City.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Als Streamingdienst bietet DAZN, neben der Konferenz der beiden Viertelfinal-Rückspiele, auch beide Partien live und in voller Länge im Livestream an. Die Begegnung zwischen Atletico Madrid und Manchester City könnt Ihr heute im Livestream auf DAZN ab 20.30 Uhr sehen. Das Spiel kommentieren Lukas Schönmüller und Benny Lauth.

Die Livestreams von DAZN könnt Ihr bequem über die DAZN-App, beispielsweise mit Eurem Smartphone oder Tablet, streamen oder mit Eurem Laptop im Browser verfolgen.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream

SPOX bietet Euch die Möglichkeit, die beiden Viertelfinal-Rückspiele im Liveticker zu erleben. Mit unseren Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Platz.

Hier geht es zum Liveticker Atletico Madrid vs. Manchester United.

Hier findet Ihr den Liveticker FC Liverpool vs. Benfica Lissabon.

