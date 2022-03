Kylian Mbappe angeschlagen! PSG bangt vor Rückspiel gegen Real Madrid um seinen Torjäger

Paris Saint-Germain bangt vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid um Superstar Kylian Mbappe. Der Stürmer bekam im Training am Montagmorgen einen Schlag auf den Fuß und klagte anschließend über Schmerzen. Entsprechende Medienberichte aus Frankreich sind nach Informationen von SPOX und GOAL zutreffend.

Am Montagnachmittag soll es eine Besprechung von Trainer Mauricio Pochettino mit den Klubärzten geben, anschließend sind womöglich weitere Tests bei Mbappe nötig. Dann soll die Entscheidung darüber fallen, ob er die Reise nach Madrid mit antreten kann.

Ein Ausfall des 23-Jährigen wäre für PSG ein herber Verlust. Mbappe ist der stärkste Spieler des französischen Vizemeisters in dieser Saison. Er markierte bislang 24 Tore in 34 Pflichtspielen, dazu kommen noch 17 Vorlagen. Auch beim 1:0-Sieg der Pariser im Hinspiel erzielte Mbappe den Siegtreffer.

Für Mbappe wäre das Spiel im Bernabeu womöglich der Auftritt an seinem künftigen Arbeitsplatz. Sein Vertrag an der Seine läuft aus und Real Madrid möchte ihn nach dem gescheiterten Versuch im vergangenen Sommer unbedingt in diesem Jahr ablösefrei verpflichten.