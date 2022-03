Die Gala-Nacht von Real Madrid gegen PSG: Die "alten Säcke" können es noch

Kylian Mbappe zerlegte Real Madrid in seine Einzelteile und Paris Saint-Germain träumte schon vom Viertelfinale und vom "Finale dahoam". Doch dann bekamen zwei betagte Herren im Real-Trikot die Lust an einer magischen Nacht und bewiesen, dass sie es noch können. Selbst die Rivalen feierten Karim Benzema und Luka Modric.

Fußball ist einfach ein wunderschöner Sport. Man kann stundenlang über Taktik sinnieren, die Außenverteidiger abkippen lassen, die Restverteidigung analysieren, das Umschaltverhalten studieren. xG hoch, xG runter.

Dann kommt Luka Modric, packt sich die Kugel, dribbelt mit seinen 36 Jahren komplett über den Platz, lässt das Pariser Starensemble wie Groupies stehen. Weil das nicht reicht, chippt er den Ball dann nochmal und leitet das 2:1 für Real Madrid gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League ein.

Da kann man stundenlang tiefgreifende taktische Analysen machen, so nah an die Magie dieses Spiels wird man niemals kommen. So schön, so echt.

Keine Analyse kann den Abend des Karim Benzema beschreiben. 34 Jahre ist er inzwischen alt. Doch man merkt es ihm nicht an, wenn er voller Adrenalin ist und ein ganzes Stadion in seinen Bann zieht, indem er drei Tore in 17 Minuten gegen PSG macht. Zum 3:1-Sieg nach 0:1-Hinspiel-Niederlage.

Später werden die Statistiker berichten, dass Benzema der älteste Spieler der Champions-League-Geschichte ist, dem ein Hattrick gelang. Die UEFA wählte ihn zum Spieler des Spiels. Aber man braucht keine Statistiken und Auszeichnungen, um die Leistung des Franzosen zu beschreiben.

Erst zauberte Mbappe, dann die alten Jungs

Seit Monaten reden sie bei Real Madrid über Kylian Mbappe. Und das auch völlig zurecht. Der magische Abend im Madrid war auch einer, weil der jüngere der französischen Stürmer so aufdrehte und Reals Defensive mehrmals an den Rand der Verzweiflung brachte.

Als ihn Madrids Dani Carvajal in der zweiten Hälfte entnervt an der Seitenlinie vom Feld schubste, weil Mbappe wieder vorbeizog, schien Carvajal zu sagen: "Junge, wie soll ich dich sonst aufhalten!" Mbappe, das ist auch wunderschön anzusehen, und Real bekommt den künftig besten Spieler der Welt, aber die große Bühne gehört immer noch auch den anderen.

Luka Modric und Karim Benzema haben in der Nacht des 8. März 2022 bewiesen: Die "alten Säcke" können es noch!

Sie sind immer noch in der Lage, aus einer aussichtslos wirkenden Situation einen denkwürdigen Abend zu machen, an dem man so in Ekstase verfallen kann, dass ein David Alaba mit einem Klappstuhl jubelt und tausende Menschen im Stadion einfach drauflos weinen. Von wegen verwöhntes Publikum, das nur beim Titelgewinn glücklich ist.

Reals Camavinga: "Karim ist derjenige, der uns den Weg zeigt"

Kurz nach dem Spiel twitterte Real Madrid den kompletten Klubnamen. Einfach nur sagen, wer man ist. Einfach nur mitteilen, wofür der Klub steht. Er steht für große Erfolge, für Abende wie diese. Und er steht für große Namen. Wie Modric. Wie Benzema.

"Er schrieb schon Geschichte, aber nun ist er eine Legende", schrieb die Marca wenige Minuten nach Schlusspfiff über den Franzosen. Auch die Kollegen des Stürmers waren voller Begeisterung: "Karim Benzema ist die beste Nummer 9 der Welt. Robert Lewandowski erzielte gestern auch drei Tore, aber da waren zwei Elfmeter dabei. Heute hat Karim gezeigt, warum er dieses Jahr den Ballon d'Or gewinnen sollte. Karim rannte, kämpfte, humpelte sogar", frohlockte Thibaut Courtois nach dem Spiel.

Auch Eduardo Camavinga war im Benzema-Wahn: "Er ist ein Anführer, er ist der Kapitän, er ist derjenige, der uns den Weg zeigt, so wie er es heute getan hat. Er hat drei Tore geschossen, er hat uns gerettet, das ist Karim." Selbst die Erzrivalen erweisen ihren Respekt. Barcelonas Dani Alves schrieb bei Instagram: "Es ist mir egal, ob er bei Real Madrid spielt. Karim Benzema ist ein hervorragender Fußballer."

Die spanische Liga lechzt seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi nach neuen Gesichtern, um wieder die alte Anziehungskraft zu erlangen und vergisst dabei Kaliber wie Benzema oder Modric.

Modric und Benzema: Ihr Weg ist nicht zu Ende

Sicher: Die Selbstinszenierung und der Glamourfaktor sind nicht so ausgeprägt wie beim Portugiesen und beim Argentinier, aber ihr Einfluss auf den Erfolg ihres Klubs ist fast genauso groß. Und sicherlich ist auch das Haltbarkeitsdatum der Real-Legenden, die schon seit 2009 bzw. seit 2012 bei Real spielen, begrenzt. Doch ihr Weg ist nicht zu Ende.

Es sind nicht nur die Glücksmomente mit Vorlagen und Toren, die diesen Schluss zulassen. Mit 36 hatte Modric (10,54 km) die beste Laufleistung bei Real gegen Paris, Benzema folgte auf Platz zwei mit 10,17 km. Wobei: Bleiben wir dabei und lassen die Statistiken nicht sprechen.

Dafür spricht ihr stolzer Trainer: "Karim und Luka werden jeden Tag besser. Ich habe das Vergnügen, mit ihnen zusammen zu sein. Karim hatte eine Verletzung und jetzt ist er zurück und Luka spielt immer auf höchstem Niveau, egal wo er ist."

Klar ist auch, dass Benzema und Modric ihrem Klub das Leben schwer machen, was die Zukunftsplanung angeht. Bei Modric ist man eigentlich schon sehr weit, was einen neuen Vertrag angeht. Bei Benzema ist der Kontrakt noch bis 2023 datiert. Sollte Mbappe kommen, wird er Benzema den Platz nominell nicht streitig machen.

Noten: Magic Modric und König Karim übertrumpfen alle © getty 1/29 Dank Karim Benzema gewinnt Real Madrid das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain mit 3:1 und steht im Viertelfinale der Champions League. Bei Real trumpft auch Luka Modric auf. Bei PSG bleibt Mbappes Gala folgenlos. Die Noten des Spiels. © imago images 2/29 THIBAUT COURTOIS: Stark in der 14. Minute beim Schuss von Mbappe, aber unglücklich beim 0:1, als er das kurze Eck zwar zumachte, aber dennoch das Ding kassierte. Danach aber sicher, obwohl Mbappe und Co. immer wieder kamen. Note 4. © getty 3/29 DANI CARVAJAL: Deutlich offensiver als in Paris. Aber verliert er da den Ball, wird’s gefährlich. So wie beim 0:1, als er ins Dribbling ging und den Raum freiließ. Nachdem er sich die obligatorische Gelbe gegen Mbappe abholte, durfte er raus. Note 4,5. © imago images 4/29 EDER MILITAO: Wurde früh von Kroos‘ Rücken flachgelegt, kam danach zu sich, schlief aber beim 0:1, als es PSG schnell machte und Militao erst am Ball vorbeisegelte und dann Alaba allein ließ. Hier und da konfus, richtete aber keinen Schaden an. Note 4. © getty 5/29 DAVID ALABA: Überließ Militao die Drecksarbeit und versuchte als Passstation oder als zusätzliche Option in der Offensive aufzutauchen. Beim 0:1 chancenlos im Duell mit Mbappe. Danach deutlich mehr in der Offensive zu sehen. Note 3,5. © getty 6/29 NACHO: Spielte für den gesperrten Mendy auf der linken Abwehrseite, konzentrierte sich dort auf seine Defensivaufgaben. Kassierte unnötig Gelb vor der Pause. Hatte nach der Pause weniger Probleme mit Hakimi und Co. Note 3,5. © getty 7/29 FEDERICO VALVERDE: Ganz seltsames Spiel des Uruguayers, der sich eigentlich für keinen Meter zu schade war, viele Löcher versuchte zu stopfen, aber dann auch sehr oft orientierungslos wirkte. Von ihm ging keine Gefahr aus. Note 4. © imago images 8/29 TONI KROOS: Es hieß, dass er angeschlagen ist und spielte daher auch nur 57 Minuten. Er schickte immer wieder einen seiner langen Bälle. Ansonsten ein echter Kampf-Toni, aber eben kein Casemiro, den Real sehr vermisste. Note 3,5. © imago images 9/29 LUKA "MAGIC" MODRIC: Hier stand ein komplett anderer Text, dann kam in die 76. Minute, als der Kroate den Ball in der eigenen Hälfte holt, ihn nach vorne tanzt und das 2:1 durch Benzema vorbereitet. Ein genialer Fußballer, genial! Note 1. Mindestens. © getty 10/29 MARCO ASENSIO: Wie immer fleißig und viel unterwegs, aber im Spiel kaum eingebunden und auch mit sehr wenigen Ballaktionen nach knapp 57 Minuten runter. Note 4,5. © imago images 11/29 VINICIUS: Wie im Hinspiel lange kaum in Erscheinung und fiel vielmehr auf, weil er ständig meckerte und dafür auch mit Gelb belangt wurde. Dann der Assist für Benzema (61.) zum 1:1 und auch besser im Spiel. Danach noch ein Assist zum 3:1. Note 2. © getty 12/29 KARIM BENZEMA: Der König von Madrid! Wir haben erzählt, dass er Chancen liegen ließ, wie im Hinspiel kaum Bälle bekam. Vergesst es! Drei Tore von der 61. bis zur 78. Minute. Die klare Message: Mbappe kann kommen, aber ich bin noch da! Note 1. © getty 13/29 EDUARDO CAMAVINGA: Kam in der 57. Minute für Kroos und war durchaus ein belebender Faktor im Mittelfeld mit dem einen oder anderen Ballgewinn und viel Laufarbeit. Mann für die Zukunft. Note 3. © getty 14/29 RODRYGO: Kam in der 57. Minute für Asensio und brachte frischen Wind in die Partie. Tolle Flanke für Benzema in der 64., das hätte zum Tor führen müssen. Danach der Ballgewinn vor dem 3:1. Ganz starker Move, Carlo. Note 2. © imago images 15/29 LUCAS VASQUEZ: Kam wie schon im Hinspiel für Carvajal, um die Mbappe-Aufgabe zu übernehmen und hatte dann einfacheres Spiel, weil nur noch Real spielte und Mbappe keine Bälle mehr bekam. Note 3. © getty 16/29 GIANLUIGI DONNARUMMA: Leitete mit seinem katastrophalen Fehlpass auf Vinicius die Pleite ein. Abgesehen davon eigentlich ein ordentlicher Auftritt. An den weiteren Gegentoren schuldlos. In Halbzeit eins ein paar Mal gut gegen Benzema. Note: 4,5. © getty 17/29 ACHRAF HAKIMI: Schaltete sich im Gegensatz zu Pendant Mendes kaum ins Angriffsspiel mit ein, um Vinicius nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das gelang überhaupt nicht. Immer wieder ließ er den schnellen Real-Stürmer entkommen. Note: 5. © getty 18/29 MARQUINHOS: Brachte seine Nebenleute häufig mit fahrlässigen Ballverlusten und Fehlpässen in die Bredouille. In den Kopfballduellen gegen Benzema fast immer nur zweiter Sieger. Spielte den entscheidenden Fehlpass vor dem 1:3. Note: 5,5. © getty 19/29 PRESNEL KIMPEMBE: Nicht ganz so schwach wie Nebenmann Marquinhos, dennoch in vielen Situationen zu halbherzig im Zweikampf. Beim 1:2 störte er Modric nicht entschieden genug, beim 1:3 stand er zu weit weg von Benzema. Note: 5. © getty 20/29 NUNO MENDES: Interpretierte seine Rolle extrem offensiv und riss mit seinen Laufwegen gute Löcher für Mbappe und Co. In der Rückwärtsbewegung dafür zu häufig von der Rolle. Ließ Benzema beim 1:2 in seinem Rücken entwischen. Note: 4,5. © getty 21/29 DANILO PEREIRA: Musste Hakimi ein ums andere Mal gegen Vinicius aushelfen, wirklich stoppen konnten sie den Brasilianer aber auch im Verbund nicht. Gewann in 90 Minuten nicht einmal die Hälfte seiner Zweikämpfe. Note: 5. © getty 22/29 MARCO VERATTI: Übernahm die Rolle des vertikalen Spielmachers. Ließ sich oft zwischen die beiden Ketten fallen, um das Spiel von hinten aufzubauen. In den ersten 45 Minuten gelang das ordentlich, nach der Pause ging er mit seinem Team unter. Note: 3,5. © getty 23/29 LEANDRO PAREDES: Kassierte früh in der Partie eine unnötige Gelbe Karte wegen Meckerns und musste sich im Zweikampf deshalb oft zurückhalten (33 Prozent gewonnen). Gewann dafür den entscheidenden Ball vor Mbappes Tor zum 1:0. Note: 4,5. © getty 24/29 LIONEL MESSI: War bei Pariser Kontern stets die erste Anspielstation und damit Ballverteiler für die Offensive. Schlug viele schöne, öffnende Bälle auf die schnellen Neymar und Mbappe. Tauchte in Halbzeit zwei dann völlig ab. Note: 3. © imago images 25/29 NEYMAR: Leitete das 1:0 von Mbappe mit einem traumhaften Pass über den Kopf von Valverde ein. Trat abgesehen davon offensiv wenig in Erscheinung. Wenn es mal gefährlich wurde, traf er zu oft die zu verspielte Variante. Note: 4. © getty 26/29 KYLIAN MBAPPE: Der mit Abstand beste PSG-Spieler. War für Reals Defensive zu keiner Zeit zu packen. Hatte mehrmals die Entscheidung auf dem Fuß, Courtois und zwei Abseitsstellungen standen aber im Weg. Eiskalt dafür beim 1:0. Note: 2,5. © getty 27/29 IDRISSA GUEYE: Wurde für den Gelb-Rot-gefährdeten Paredes eingewechselt, um mehr Bissigkeit in die Zentrale zu bekommen. Das misslang. Der Mittelfeldspieler gewann keinen einzigen Defensivzweikampf. Note: 5. © imago images 28/29 ANGEL DI MARIA: Sollte nach dem 1:3 das Ruder noch einmal herumreißen, zu einer nennenswerten Aktion kam der Argentinier aber nicht mehr. Keine Bewertung. © getty 29/29 JULIAN DRAXLER: Kam für die letzten paar Minuten für Hakimi in die Partie, hatte aber keinen Enfluss mehr. Keine Bewertung.

Warmer Empfang für Mbappe in Madrid

Aber wenn Präsident Florentino Perez in seinem Größenwahn auch noch Borussia Dortmunds Erling Haaland holen will, wird es eng. Benzema ist sicherlich kein Spieler für die Bank. In dieser Verfassung schon gar nicht. Haaland natürlich auch nicht.

Womöglich liegt es tatsächlich an der Ehrfurcht von Benzema, dass man tatenlos zusehen wird, wie Haaland zum FC Barcelona wechselt. Oder sonst wohin. Perspektivisches Handeln hin oder her, diesen Respekt hat sich Benzema verdient und das nicht erst seit Mittwochabend im Bernabeu.

Respekt gab es aber auch für Mbappe in Madrid. Als vor dem Spiel im Stadion die Aufstellung der Gäste verlesen wurde, gab es für jeden Spieler Pfiffe. Bei Mbappe gab es Applaus und Jubel. Zwar hörte man dann im Laufe der Partie wieder Pfiffe und auch Mbappe war im Kampfmodus, aber man wird sich im Sommer wohl wieder sehen.

Benzema tröstet Mbappe

Wer aufgrund Mbappes kleiner Spielchen noch die Hoffnung hatte, es bestehe eine Chance, dass er in Paris bleibt, wird spätestens nach diesem Ausscheiden die Gewissheit haben. Die Gewissheit, dass sich in Paris im Sommer wieder einiges verändern wird, um den nächsten Großangriff zu starten. Schon am Mittwochabend wurde über die Ablösung von Mauricio Pochettino spekuliert. Auch die L'Equipe geht von "Konsequenzen" für den Trainer nach dem bitteren Ausscheiden aus.

Man hatte so große Lust, die plötzliche Chance vom "Finale dahoam" wahrzunehmen und die Champions League in der eigenen Stadt zu gewinnen. Aber wieder wurde nichts draus und wieder braucht PSG eine neue Idee. Dann ohne Mbappe, weil seine Zeit gekommen ist.

Trost bekam er noch im Stadion von einem Landsmann, der weiß, wie es ist, auch mal Rückschläge zu erleben und dennoch immer wieder zurückzukommen und dann als Held gefeiert zu werden: von Karim Benzema. "Natürlich ist Kylian enttäuscht, das ist normal", sagte er: "Aber er ist jung und hat noch alle Zeit." Zeit zu zeigen, wie schön dieser Sport ist.