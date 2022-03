Champions League, Achtelfinal-Rückspiel - FC Liverpool - Inter Mailand 0:1: Reds trotz Niederlage im CL-Viertelfinale

Teammanager Jürgen Klopp hat in seinem siebten Jahr beim FC Liverpool zum vierten Mal das Viertelfinale der Champions League erreicht. Im Rückspiel gegen Inter Mailand mussten die Reds aber noch einmal zittern: Am Ende reichte eine 0:1 (0:0)-Niederlage an der Anfield Road, weil der Premier-League-Klub das Hinspiel beim italienischen Meister 2:0 gewonnen hatte.

Lautaro Martinez ließ die Gäste mit einem Traumtor in der 61. Minute noch einmal hoffen. Zwei Minuten später erwies Alexis Sanchez Inters Bemühungen aber einen Bärendienst, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Nationalspieler Robin Gosens kam nach seiner langen Verletzungspause bei Mailand nicht zum Einsatz.

Klopp verzichtete auf 50-Millionen-Euro-Neuzugang Luis Diaz und Kapitän Jordan Henderson in der Startelf, sein Team hatte nach anfänglichen Problemen dennoch alles im Griff.

Einzig das Tor fehlte: Der Ex-Schalker Joel Matip köpfte an die Latte, wenige Sekunden später scheiterte auch der zweite Innenverteidiger Virgil van Dijk per Kopf knapp (31.). Als Vorbereiter glänzte jeweils der englische Nationalspieler Trent Alexander-Arnold.

Auch nach der Pause war der Königsklassen-Gewinner von 2019 zunächst die bestimmende Mannschaft, Superstar Mohamed Salah (52.) traf den Pfosten. Als Martinez genau in den Winkel traf, wurde es doch noch einmal spannend.

Liverpool verpasst achten CL-Sieg im achten Spiel

Salah traf erneut nur den Pfosten (73.), in der Nachspielzeit rettete der frühere Bayern-Spieler Arturo Vidal für Inter beim Schuss des eingewechselten Diaz.

Für Liverpool rissen damit zwei Serien: Nach zwölf Pflichtspielsiegen in Folge ließ der Tabellenzweite der Premier League erstmals wieder Federn. Zudem verpasste das Klopp-Team den achten Sieg im achten Champions-League-Spiel der Saison. Dieses Kunststück ist bislang nur dem FC Barcelona (2002/03) und Bayern München (2019/20) gelungen.