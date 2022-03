Mit den zwei Spielen am Abend nehmen die Rückspiele des Champions-League-Achtelfinals heute ihren Anfang. Doch wer zeigt / überträgt eigentlich die heutigen Spiele im TV und Livestream? SPOX beantwortet die Frage: DAZN oder Amazon Prime?

Es wird ernst in der Königsklasse! In den zwei Begegnungen des heutigen Abends werden auch die ersten beiden Teilnehmer des Champions League-Viertelfinals bestimmt. Während die Reds aus Liverpool nach ihrem 0:2-Erfolg bei Inter Mailand im Hinspiel auf Erfolgskurs liegen, ist aus Sicht des FC Bayern noch nichts in trockenen Tüchern. So kam der deutsche Rekordmeister im Hinspiel vor gut drei Wochen nicht über ein 1:1 in Salzburg hinaus. Nach dem Fall der Auswärtstorregel bleibt der Mannschaft von Julian Nagelsmann also nicht anderes übrig, als das Match zu gewinnen.

Wo lassen sich die zwei heutigen Champions League-Partien live im TV und Livestream verfolgen? Dieser Frage widmen wir uns im Folgenden.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Auf welchen Anbieter Ihr heute zurückgreifen müsst, kommt ganz darauf an, welches Spiel Ihr sehen wollt. So wurden die Spiele hinsichtlich der Übertragung so aufgeteilt, dass beide Anbieter jeweils eines der heutigen Spiele zeigen und übertragen. Wer sich darauf gefreut hatte, innerhalb einer Konferenz beide Begegnungen bestaunen zu können, müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Das wird es nicht geben.

Partie Anpfiff Übertragung Bayern vs. Salzburg 21.00 Uhr Amazon Prime Liverpool vs. Inter Mailand 21.00 Uhr DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute im Livestream?

Um das Spiel der Bayern heute live zu sehen, müsst Ihr im Besitz eines Amazon Prime-Abonnements sein. Dieses beläuft sich derzeit auf 7,99€ pro Monat oder 69€ pro Jahr. Wer das breite Angebot des Anbieters jedoch zunächst einmal austesten will, der bekommt dazu ebenfalls die Gelegenheit. So ist es nach wie vor möglich, einen 30 Tage-Gratiszeitraum - eine Art Probeabo - zu buchen. Bezahlen müsst Ihr demnach erst nach Ablauf des Monats. Über diesen Link gelangt Ihr zur Seite.

Wer bereits Inhaber einer solchen Mitgliedschaft ist, kann auf all das verzichten. Alles, was diejenigen nun noch zu tun haben, ist den Stream aufzurufen. Dies ist ab 20.00 Uhr, also etwa ab einer Stunde vor Spielbeginn, möglich.

© getty Die Bayern brauchen heute Abend einen Sieg gegen Salzburg.

Wen hingegen das Match zwischen Liverpool und Inter Mailand mehr interessiert, sollte jetzt seine Ohren - oder besser Augen - spitzen. Notwendig für den Zugriff des Streams von DAZN ist ein entsprechendes Abonnement. Seit der Preiserhöhung Ende Januar, liegt der Kostenpunkt für ein solches bei 29,99€ pro Monat. Günstiger kommen all diejenigen weg, die sich direkt für den Jahrestarif entscheiden. In dem Fall reduzieren sich die monatlichen Kosten auf 24,99€. Neben einer Vielzahl an Spielen der UEFA Champions League, zeigt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga. Darüber hinaus spielen unter anderem auch die NBA, NFL, UFC und sogar WWE eine Rolle im Programm des Anbieters. Das hat Euch überzeugt? Dann hier gleich Mitglied werden!

Ihr seid schon DAZN-Kunden? Dann könnt Ihr den Stream zum Spiel bequem über diesen Link aufrufen. Ab 20.30 Uhr wird das Moderationsteam bestehend aus Tobi Wahnschaffe, Jan Platte und Ralph Gunesch sowohl durch die Vorberichterstattung als auch später durch das Spielgeschehen führen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV?

Da es sich bei Amazon Prime und DAZN um reine Streaminganbieter handelt, liegt eine Übertragung im linearen Fernsehen jeweils nicht im Fokus. Wer jedoch entweder einen Sky Q- oder GigaTV-Receiver besitzt, der kann die beiden Sender DAZN1 und DAZN2 als Add-On zubuchen. Auf diese Weise kann zumindest das Spiel Liverpool gegen Inter Mailand live im TV verfolgt werden. Alle weiteren Informationen dazu, findet Ihr hier.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Insofern Ihr nicht im Besitz eines der beiden Abonnements seid, bieten wir Euch eine Alternative: den Liveticker von SPOX. Hiermit bleibt Ihr zumindest in Textform immer auf dem Laufenden. Klickt Euch rein.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Partien des Spieltages

