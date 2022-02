PSG - Magischer Mbappe verzückt Paris: "Er ist ein Außerirdischer"

Kylian Mbappe brachte Paris zum Beben: Der Topstar stand vor dem Duell gegen Real Madrid im Mittelpunkt - und lieferte beeindruckend ab.

Vierte Minute der Nachspielzeit, plötzlich explodiert Kylian Mbappe: Übersteiger rechts, ein unwiderstehlicher Antritt und der präzise Abschluss in die lange Ecke - im Pariser Prinzenpark gibt es nach dem Weltklasse-Tor des "Außerirdischen" kein Halten mehr.

Nicht der glücklose Lionel Messi, nicht der bemühte Neymar, es war der sensationelle Mbappe, der beim 1:0 (0:0) von Paris St. Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid den Unterschied machte. Natürlich Mbappe, der seinem aktuellen und womöglich künftigen Arbeitgeber gleichermaßen bewies, dass er ein absoluter Unterschiedsspieler ist. Die Ausgangsposition für das Rückspiel am 9. März ist für PSG exzellent.

"Unaufhaltsam" sei der französische Nationalspieler gewesen, erkannte Madrids Coach Carlo Ancelotti an, der den 23-Jährigen ab dem Sommer in seiner Mannschaft haben will. Koste es, was es wolle. "Mamma Mia. Er ist ein Außerirdischer. Es ist eine Show mit Kylian auf und neben dem Platz", sagte PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma bei Sky Sport staunend: "Mbappe wird entscheiden, ob er bei PSG bleiben will oder nicht. Wir genießen jeden Tag mit ihm."

Wieviele Tage dies Donnarumma und Co. vergönnt sein wird, weiß nur Mbappe, der weiter ein Geheimnis um seine Pläne macht. Er habe seine Entscheidung noch nicht getroffen, sagte der Stürmer nach seiner Show am Dienstagabend. Doch viel deutet weiter darauf hin, dass er sich nach dem Vertragsende im Juni den Traum von einem Wechsel zu Real erfüllt. "Dieses Match hat keinen Einfluss auf meine Zukunft", sagte Mbappe: "Ich weiß, dass ich für eine der besten Mannschaften der Welt spiele. Ich werde für den Rest der Saison alles geben."

Einzelkritiken: Nur ein Star überzeugt - zahlreiche Totalausfälle bei Real © getty 1/29 Mit seinem späten Tor rettete Kylian Mbappe PSG ein 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid. Von den zahlreichen Stars auf dem Platz war Mbappe der einzige, der überzeugte. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 GIANLUIGI DONNARUMMA: Im Wechselspiel mit Navas bekam diesmal Donnarumma den Vorzug. Er erlebte einen beschäftigungslosen Abend, kein einziger Schuss kam auf sein Tor. Note: 3,5. © getty 3/29 ACHRAF HAKIMI: Mit fortlaufender Spieldauer wurde Hakimi auf seiner rechten Seite immer aktiver. In der 50. bereitete er eine Chance von Mbappe stark vor. Note: 2,5. © getty 4/29 MARQUINHOS: Der Kapitän machte ein souveränes Spiel ohne von Reals Offensive auch nur im Ansatz gefordert zu werden. Note: 3. © getty 5/29 PRESNEL KIMPEMBE: Was für Marquinhos gilt, gilt auch für Kimpembe. Note: 3. © getty 6/29 NUNO MENDES: In der Anfangsphase wirkte der erst 19-Jährige etwas nervös, fand aber nach und nach mehr Sicherheit. Mendes spielte sein Tempo auf links immer wieder gut aus und sorgte im Zusammenspiel mit Mbappe für Gefahr. Note: 2,5. © getty 7/29 DANILO PEREIRA: In Sachen Passqualität konnte er mit seinen Mittelfeld-Kollegen Paredes und Verratti nicht mithalten, dafür brachte Danilo etwas Körperlichkeit ins Spiel von PSG. Nach einem Foul von Mendy musste er behandelt werden. Note: 3,5. © getty 8/29 LEANDRO PAREDES: Fungierte als Pass-Maschine im Mittelfeld und war damit entscheidend mitverantwortlich für die langen Ballbesitzphasen im PSG-Spiel. Geriet in der ersten Halbzeit einmal mit Casemiro aneinander. Note: 3. © getty 9/29 MARCO VERRATTI: Ähnlich oft am Ball wie sein Nebenmann Paredes, setzte mit seinen Pässen aber etwas überraschendere Akzente. Für eine Grätsche gegen Casemiro sah er in der 40. Minute Gelb. Note: 2,5. © getty 10/29 ANGEL DI MARIA: Jagte bereits in der 5. eine Mbappe-Hereingabe per Direktabnehme über das Tor. Anschließend blieb Di Maria eher blass. Er war der Unauffälligste des Offensiv-Trios. Gewann nur knapp zehn Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 11/29 LIONEL MESSI: Ließ sich immer wieder tief fallen und kurbelte das Spiel aus dem Mittelfeld an. Mit einem starken Pass ermöglichte er Mbappe eine Großchance (18.). Seine zahlreichen Abschlüsse waren zu ungenau, in der 62. scheiterte er vom Punkt. Note: 4. © getty 12/29 KYLIAN MBAPPE: Von Anfang an der gefährlichste Spieler bei PSG. Mbappe glänzte mit herrlichen Dribblings, holte den Elfer für PSG raus (61.) und traf spät zum 1:0. Zuvor hatte er zwei Großchancen vergeben (18. und 50.). Note: 1,5. © getty 13/29 NEYMAR: Kam in der 73. für Di Maria ins Spiel und feierte damit sein Comeback nach Knöchelverletzung. Mit seiner ersten Aktion holte er einen Freistoß raus. Belebte das PSG-Spiel und bereitete Mbappes Tor mit der Ferse vor. Keine Bewertung. 14/29 REAL MADRID - THIBAUT COURTOIS: Nicht nur Elfmeter-Held gegen Messi (62.). Wenn PSG gefährlich kam, war er zur Stelle. Stark gerettet gegen Mbappe (18., 50.) und auch nach einem langen Ball (52.), obwohl ihn Carvajal irritiert hatte. Note 1,5. © getty 15/29 DANIEL CARVAJAL: Fand sich sehr oft in Duellen mit Mbappe und hatte damit Probleme. Er steigerte sich, brachte Körperlichkeit ins Spiel - zu viel Körper aber in der 60., als er den berechtigten Elfmeter verursacht. Vazquez (71.) ersetzte ihn. Note 4. © getty 16/29 EDER MILITAO: War sehr präsent und motiviert, aber dann sehr oft auch ungestüm. Verlor so den einen oder anderen Zweikampf, kassierte dann unnötig Gelb nach einem Foul am Mittelkreis (52.). Beim Tor bleibt er stehen. Note 4,5. © getty 17/29 DAVID ALABA: Ließ sich einmal von Messi austanzen (32.), ansonsten versuchte er sich häufiger offensiv einzuschalten, weil Real keine Entlastung und keine Räume fand. Erhöhte dann die Intensität der Zweikämpfe. Der klare Chef. Note 3. © imago images 18/29 FERLAND MENDY: Nach Verletzung zurück in der Startelf und man sah es ihm auch an. Di Maria gewann anfangs jeden Zweikampf. Mendy hatte Glück, dass PSG lieber über links kam. Das wird ihm Rückspiel erspart bleiben, weil er Gelb gesperrt fehlt. Note 4. © getty 19/29 CASEMIRO: Früh mit einer Clasico-Erinnerungsgrätsche gegen Messi. Auch danach im Aggro-Modus. Nach seiner Gelben Karte (38.) für das Rückspiel gesperrt. Ein kleinlicher Schiedsrichter stellt ihn für seinen Stoß gegen Paredes vom Platz. Note 4. © getty 20/29 LUKA MODRIC: Spielte viele schlampige Pässe im ersten Durchgang, was man von ihm gar nicht so gewohnt ist. Der Kroate tat sich gegen das pressende PSG schwer. Steigerte dann seine Passqualität, aber Abnehmer gab es offensiv zu wenige. Note 4. © imago images 21/29 TONI KROOS: Gab im Dreiermittelfeld Reals die beste Figur ab. Hatte die meisten Ballkontakte bei den Gästen. Aber PSG sorgte dafür, dass er seine gefürchteten langen Bälle nicht spielen kann. Hatte Reals erste Chance in Minute 54. Note 3,5. © getty 22/29 MARCO ASENSIO: War defensiv stärker als offensiv, half dem anfangs überforderten Carvajal und gewann dann auch einige Bälle. Dafür kaum Akzente im Offensivspiel, obwohl er versuchte, den Ball zu binden. Rodrygo kam für ihn in der 72. Note 4. 23/29 VINICIUS JUNIOR: Es war überhaupt nicht sein Spiel, die PSG-Verteidigung schnitt ihn von der Außenwelt ab. Wenn er den Ball hatte, stand ihm Hakimi auf den Füßen oder er dribbelt sich selbst Knoten in die Beine. Schwache Vorstellung. Note 5. © getty 24/29 KARIM BENZEMA: Schaffte das erhoffte Comeback nach drei Spielen Pause - aber gefühlt war es Spiel vier, weil er kaum stattfand. Real viel zu zurückgezogen, um Benzema zu finden. Er half dann mal defensiv mit, aber kein Abend für einen Stürmer. Note 5. © getty 25/29 LUCAS VASQUEZ: Kam in der 71. Minute für Carvajal und übernahm dessen Part rechts in der Viererkette. Hatte zunächst keine Probleme, wird aber dann von Mbappe in der Nachspielzeit düpiert. Keine Bewertung. © getty 26/29 RODYRGO: Kam in der 72. Minute für Asensio und übernahm dessen Part auf der rechten Offensivseite. Fiel mit einer Rangelei gegen Kimpembe auf, sah Gelb. Dann bleibt er von Mbappe weg und verschuldet mit das 0:1. Keine Bewertung. © getty 27/29 FEDERICO VALVERDE: Kam in der 82. Minute für Luka Modric und orientierte sich ins Zentrum. Hatte dort keine auffällige Aktion mehr. Keine Bewertung. © getty 28/29 EDEN HAZARD: Kam in der 82. Minute für Vinicius. Dribbelte einmal Mbappe aus. Das erste Highlight seit Wochen. Keine Bewertung. © getty 29/29 GARETH BALE: Kam in der 87. Minute für Karim Benzema. Dabei blieb es. Keine Bewertung.

Mbappe warnt vor Bernabeu: "Noch nicht vorbei"

Das gilt auch für die Fans des französischen Hauptstadtklubs, die ihrem Helden huldigten. Insgesamt 22 Versuche feuerte Paris auf das Tor des starken Real-Keepers Thibaut Courtois ab - darunter auch einen Elfmeter von Messi (62.). Doch nur der unglaubliche Mbappe konnte ihn überwinden.

Angesichts der drückenden Dominanz der Gastgeber konnte Reals Mittelfeldstratege Toni Kroos mit dem Resultat leben. "Auch wenn es am Ende unglücklich ist, aber das Ergebnis ist heute noch das Beste", sagte der 32-Jährige bei Amazon Prime: "Mit dem Bernabeu im Rücken werde ich jetzt bei einem 0:1 nicht irgendwas ausschließen."

Auch Mbappe, Weltmeister von 2018, warnte vor zuviel Euphorie mit Blick auf das Rückspiel. "Es ist noch nicht vorbei. Wir kennen Madrid, sie gehören zu den Besten der Welt", sagte der Ausnahmespieler, der schon bald die Seiten wechseln könnte.