Die Auslosung der Champions League muss wiederholt werden. Die gezogenen Partien sind damit hinfällig. Hier erfahrt Ihr, was genau passiert ist.

Kuriose Entwicklung in Nyon. Bei der Auslosung für das Achtelfinale ist nicht alles glatt gelaufen. Die UEFA gab kurz nach der Ziehung eine Panne zu. Die Auslosung muss nun um 15 Uhr wiederholt werden.

Champions League: Darum muss die Auslosung für das Achtelfinale wiederholt werden

Beim ersten Vorgang war es offensichtlich zu zwei Fehlern gekommen, die von der UEFA als "technisches Problem mit der Software eines externen Dienstleisters" bezeichnet wurden. Diese Software schreibt den Offiziellen bei der Auslosung vor, welche Mannschaften in die Lostöpfe müssen.

Der erste Fehler trat bei der Auslosung des Gegners des FC Villarreal auf. Michael Heselschwerdt, Leiter der Vereinswettbewerbe bei der UEFA, legte die Kugel von Manchester United in den Lostopf - dabei hatten beide Mannschaften bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt.

Prompt wurde United, die Mannschaft von Teammanager Ralf Rangnick, gezogen. Der Irrtum wurde bemerkt, die Ziehung sofort wiederholt, gezogen wurde nun Manchester City.

Unmittelbar darauf der zweite Fehler, gleich ein doppelter: Bei der Auslosung des Gegners von Atletico Madrid warf Heselschwerdt die Kugel des FC Liverpool mit in den Lostopf, obwohl auch diese beiden Mannschaften bereits in der Gruppenphase gegeneinandergespielt hatten. Glücksfee Andrej Arschawin zog dann Bayern München heraus - allerdings war die zuvor fälschlicherweise gezogene Kugel von ManUnited nicht mehr mit im Topf.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Die 16 Klubs im Überblick

Gruppensieger Gruppenzweiter Manchester City Paris Saint-Germain FC Liverpool Atletico Madrid Ajax Amsterdam Sporting Lissabon Real Madrid Inter Mailand FC Bayern München Benfica Lissabon Manchester United FC Villarreal OSC Lille Red Bull Salzburg Juventus Turin FC Chelsea

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Übertragung heute live im TV und Livestream

Achtelfinal-Auslosung die Zweite! Nachdem es bei der ursprünglichen Auslosung zur Mittagszeit zu einigen Pannen gekommen ist, muss die Auslosung wiederholt werden - heute um 15 Uhr.

Wer die Champions-League-Auslosung heute live verfolgen möchte, bekommt wieder mehrere Optionen geboten. Die UEFA selbst bietet auf der eigenen Website einen Livestream an. Für die Übertragung im Livestream ist zudem auch das ZDF verantwortlich.

Sky und DAZN sind ebenfalls mögliche Anlaufstellen für am Event interessierte Fußballfans. Im TV auf Sky Sport News HD seht Ihr die Ziehung, ebenso in der Sky Sport App und auf skysport.de. Mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket erhaltet Ihr Zugriff auf den Livestream von Sky.

DAZN startet seine Übertragung um 15 Uhr. Nico Seepe kommentiert das Ganze für die Zuseher vor den Bildschirmen.

DAZN hat im Laufe der Saison nicht nur die Auslosung im Angebot, sondern überträgt darüber hinaus auch den Großteil der Champions-League-Spiele live. Zum DAZN-Repertoire zählen neben der Königsklasse unter anderem auch Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A oder Länderspiele dazu.

Mit einem DAZN-Abonnement, das Euch entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr kostet, können auch andere Sportarten wie Tennis, Handball, Wintersport, Darts, Motorsport, UFC und noch viele mehr geschaut werden.

© getty Die Champions-League-Auslosung muss wiederholt werden.

Champions League: Auslosung für das Achtelfinale im Liveticker

Auch die Wiederholung der Auslosung könnt Ihr bei SPOX verfolgen. Wir tickern auch die zweite Ziehung für Euch live.

Champions League: Weitere Termine in dieser Saison