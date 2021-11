Heute steigt die zweite Hälfte des 4. Spieltags in der Champions League. SPOX begleitet die Mittwochsspiele hier im Konferenz-Ticker.

Acht Duelle stehen heute in der Champions League an. Während die Dortmunder ihre historische 0:4-Niederlage gegen Ajax Amsterdam korrigieren wollen, visiert auch RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain die Revanche an. In der Konferenz seht Ihr heute auch Topklubs wie den FC Liverpool, Atletico Madrid oder Real Madrid.

Champions League: Mittwochs-Konferenz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wie gestern sind auch heute zwei deutsche Mannschaften im Einsatz. Borussia Dortmund trifft auf den noch ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe C Ajax Amsterdam. RB Leipzig muss gegen Paris Saint-Germain, das ohne Lionel Messi antreten wird, ran.

Vor Beginn: Acht Duelle werden absolviert. Zwei davon starten um 18.45 Uhr, der Rest geht um 21 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 4. Champions-League-Spieltag.

Champions League: Mittwochs-Konferenz heute im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt heute alle acht Spiele der Königsklasse sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Die Übertragung der Mittwochs-Konferenz beginnt um 18.30 Uhr. Tobi Wahnschaffe wird dabei als Moderator eingesetzt.

Das "Netflix des Sports" besitzt die Übertragungsrechte für den Großteil der Champions League, zeigt aber auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie zahlreiche Länderspiele.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro pro Jahr könnt Ihr auf all dies und viele andere Sportarten zugreifen.

Champions League: Die heutigen Spiele im Überblick