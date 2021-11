Der zweite Teil des fünften Spieltags in der Champions League steht heute an. SPOX erklärt Euch, wo Ihr die Spiele heute einzeln und in der Konferenz im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Champions League-Konferenz am Mittwoch live sehen - NUR mit dem DAZN-Abo!

Nach zweiwöchiger Länderspielpause startete die Champions League gestern in den fünften Spieltag. Auf die acht Partien am Dienstag folgen acht weitere am heutigen Mittwoch. Die deutschen Vertreter an diesem Tag bilden RB Leipzig, die im belgischen Brügge gastieren, und der BVB, der bei Sporting Lissabon gefordert ist.

CL, Konferenz am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream - Der Spielplan am Mittwoch

Anpfiff Heimteam Auswärtsteam 18.45 Uhr Besiktas JK Ajax Amsterdam Inter Mailand Schachtar Donezk 21.00 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain Club Brügge RB Leipzig Atletico Madrid AC Mailand FC Liverpool FC Porto Sporting Lissabon Bor. Dortmund Sheriff Tiraspol Real Madrid

CL, Konferenz am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr gibt es mal wieder mehrere Player im Übertragungsgeschäft. DAZN, AmazonPrime und sogar das ZDF zählen dazu. Doch wer dieser Anbieter überträgt die Champions League-Konferenz am Mittwoch?

CL, Konferenz am Mittwoch: Übertragung heute im Livestream

Wie auch im Falle aller bisherigen Mittwochsspiele in dieser Saison wird DAZN auch heute wieder den exklusiven Übertragungspartner der UEFA stellen. Sowohl alle acht Einzelspiele als auch die Konferenz werden ausschließlich auf der Streamingplattform zu sehen sein.

Der Übertragungsbeginn der Konferenz wird um 18.30 Uhr, also rund eine viertel Stunde vor Beginn der ersten beiden Partien des Abends, stattfinden. Die restlichen sechs Begegnungen finden um 21.00 Uhr ihren Anfang. Die Moderation der Vorberichterstattung sowie während der Pausen übernimmt Tobi Wahnschaffe. Die Zuteilung der Kommentatoren in der Konferenz sieht wie folgt aus:

Besiktas JK vs. Ajax Amsterdam: Guido Hüsgen

Guido Hüsgen Inter Mailand vs. Schachtar Donezk: Marcel Seufert

Marcel Seufert Sporting Lissabon vs. BVB: Michael Born

Michael Born Club Brügge vs. RB Leipzig: Holger Pfandt

Holger Pfandt FC Liverpool vs. FC Porto: Jogi Hebel

Jogi Hebel ManCity vs. PSG: Freddy Harder

Freddy Harder Atletico Madrid vs. AC Mailand: Flo Hauser

Flo Hauser Sheriff Tiraspol vs. Real Madrid: Uwe Morawe

© getty Im Hinspiel schoss Donyell Malen (l.) den BVB zum Sieg. Kann er es wieder tun?

Wenn Ihr auf den Stream zugreifen wollt, dann benötigt Ihr ein DAZN-Abo. Dieses beläuft sich derzeit auf 14,99€ pro Monat. Wenn Ihr allerdings schon wisst, dass Ihr ein längerfristiger Kunde sein werdet, dann lohnt sich wohl eher das Jahresabo; hier bezahlt Ihr einmalig 149,99€ und könnt anschließend zwölf Monate lang vom breiten Sportangebot des Streaminganbieters profitieren. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

CL, Konferenz am Mittwoch: Übertragung heute live im TV

Ein schwierigeres Unterfangen ist es, wenn Ihr Euch das Programm von DAZN im TV zu Gemüte führen wollt. Während das Spiel gar nicht erst im kostenlosen Fernsehen verfügbar sein wird, stellt auch das Pay-TV so seine Bedingungen.

Zwar gibt es seit einigen Monaten die zwei Sender DAZN1 und DAZN2, allerdings muss man, um darauf zugreifen zu können, Kunde, entweder des Vodafone GigaTVs oder des Sky Sport Pakets mit dem Sky Q-Receiver, sein. In beiden Fällen ist es möglich die Kanäle als Add-On zuzubuchen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

CL, Konferenz am Mittwoch: Die Übertragungssituation im Überblick

Konferenz im Livestream: DAZN (Link zum Stream)

DAZN (Link zum Stream) Konferenz im TV: DAZN2

© getty Für RB Leipzig (Bild: Andre Silva) zählt heute in Brügge nur ein Sieg.

CL, Konferenz am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

All denjenigen, denen es nicht möglich ist, die Partien des Tages live zu sehen, können wir unseren SPOX-Liveticker ans Herz legen. Egal ob Ihr lieber die Einzelspiele verfolgen wollt oder doch die Konferenz - hier habt Ihr die Wahl. Klickt Euch rein.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Mittwoch

Hier geht's zum Liveticker der Konferenz am Mittwoch

CL, Konferenz am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream - Die Tabellen der deutschen Teams

Während RB Leipzig gar keine Chance mehr auf das Erreichen der KO-Runde hat, befindet sich der BVB noch immer inmitten des Kampfes. Hier sind die Tabellen.

Die Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Pkt. 1 Ajax Amsterdam 4 14:2 12 12 2 Sporting CP 4 9:7 2 6 3 Borussia Dortmund 4 4:8 -4 6 4 Besiktas 4 2:12 -10 0

Die Tabelle der Gruppe A