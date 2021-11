In der Champions League steht im Rahmen der Gruppenphase der 4. Spieltag an. Wer trifft auf wen und wo laufen die Duelle am heutigen Dienstag jeweils live im TV und Livestream? Die Antwort darauf bekommt Ihr in diesem Artikel.

Die Hinrunde in der Vorrunde der Champions League ist um, nun geht es in allen Gruppen jeweils in die Rückspiele. Der Spielplan sieht dabei vor, dass die Mannschaften, die sich erst vor zwei Wochen gegenüberstanden, es jetzt gleich wieder miteinander zu tun bekommen.

Nur: Welche Vereine treffen aufeinander und mit wem müssen sich die deutschen Vertreter dabei messen? Und wo werden die Duelle heute live im TV und Livestream übertragen? SPOX klärt hier auf.

Champions League, 4. Spieltag der Gruppenphase: Spiele am Dienstag

Während unter anderem RB Leipzig (Zuhause gegen Paris Saint-Germain) und Borussia Dortmund (Zuhause gegen Ajax Amsterdam) am morgigen Mittwoch im Einsatz sind, geht es für die Bundesligisten Bayern München und VfL Wolfsburg in der Königsklasse bereits am heutigen Dienstag, den 2. November weiter.

Die Niedersachsen, die neuerdings von Florian Kohfeldt trainiert werden, treten vor heimischer Kulisse in der Volkswagen-Arena gegen RB Salzburg an, dabei handelt es sich um eine der beiden Partien des Vorabends. Heißt: Los geht es schon um 18.45 Uhr.

Der FC Bayern empfängt derweil Benfica Lissabon in der Allianz Arena, Anstoß ist dort um 21 Uhr. Die weiteren Dienstagsspiele: Malmö FF gegen FC Chelsea, Dynamo Kiew gegen FC Barcelona, FC Villarreal gegen Young Boys Bern, Atalanta Bergamo gegen Manchester United, FC Sevilla gegen OSC Lille und Juventus Turin gegen Zenit St. Petersburg.

© getty Wo wird welches Champions-League-Spiel übertragen? SPOX klärt auf.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Fragt sich: Wo läuft jeweils welches Spiel heute live im TV und Livestream? Eine Übertragung im klassischen Fernsehen wird es nicht geben - weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Ab dieser Saison teilen sich bekanntermaßen die beiden Streamingdienst DAZN und Amazon Prime Video die Rechte an der Ausstrahlung der Champions League, wobei DAZN die überwiegende Mehrheit exklusiv überträgt und Amazon Prime Video pro Spieltag lediglich eine einzige Begegnung - das immer dienstags.

Das bedeutet also, dass heute beide Streamingdienste auf Sendung gehen. Hier sei Euch gesagt: Das Duell zwischen dem FC Bayern und Benfica wird im Einzelspiel live und exklusiv von Amazon Prime Video gezeigt, der Rest läuft bei DAZN.

Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video sind kostenpflichtig. Bei DAZN könnt Ihr zwischen einem Monatsabo (14,99 Euro pro Monat, jederzeit kündbar) und einem Jahresabo (149,99 Euro) wählen, bei Amazon ist die Königsklasse in der Prime-Mitgliedschaft bereits enthalten. Solltet Ihr diese also schon längst besitzen, müsst Ihr nichts weiter tun, nichts zusätzlich abschließen, es fallen keine weiteren Kosten an.

Wer die Prime-Mitgliedschaft aber noch nicht besitzt: Sie kostet 7,99 Euro pro Monat, bei einer Einmalzahlung - wenn es gleich ein Jahr werden soll - wären es 69,00 Euro und somit nur 5,75 Euro pro Monat. Anfangs sind 30 Tage zur Probe kostenlos.

Bayern-Stars mit den meisten Einsätzen in der CL: Neuer auf Kahns Spuren © imago 1/18 Manuel Neuer hat beim 4:0 des FC Bayern München in der Champions League gegen Benfica Lissabon sein Jubiläum standesgemäß gefeiert: Es war der 100. Einsatz in der Königsklasse des Torwarts. Hier gibt's das Ranking mit Bayerns CL-Rekordspielern. © getty 2/18 Platz 17: Giovane Elber - 60 Einsätze © getty 3/18 Platz 16: Claudio Pizarro - 62 Einsätze © getty 4/18 Platz 15: Bixente Lizarazu - 62 Einsätze © getty 5/18 Platz 14: Javi Martinez - 66 Einsätze. © getty 6/18 Platz 13: Mehmet Scholl - 70 Einsätze © getty 7/18 Platz 13: Arjen Robben - 70 Einsätze © getty 8/18 Platz 11: Robert Lewandowski: 71 Einsätze. © getty 9/18 Platz 10: Samuel Kuffour - 72 Einsätze © getty 10/18 Platz 9: Hasan Salihamidzic - 85 Einsätze © getty 11/18 Platz 8: Jerome Boateng - 85 Einsätze © getty 12/18 Platz 7: Franck Ribery - 87 Einsätze © getty 13/18 Platz 6: Bastian Schweinsteiger - 89 Einsätze © getty 14/18 Platz 5: David Alaba - 91 Einsätze © getty 15/18 Platz 4: Manuel Neuer - 100 Einsätze © getty 16/18 Platz 3: Oliver Kahn - 103 Einsätze © getty 17/18 Platz 2: Philipp Lahm - 105 Einsätze © getty 18/18 Platz 1: Thomas Müller - 127 Einsätze

Champions League, Übertragung am Dienstag: Wo läuft welches Spiel?