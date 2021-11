Atalanta Bergamo vs. Manchester United, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trifft Atalanta Bergamo auf Manchester United. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Duell des Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Manchester United strebt nach der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho und Raphael Varane den ganz großen Wurf an, doch die roten Teufel treten irgendwie auf der Stelle. In diversen Wettbewerben läuft es nicht so, wie es sich Ole Gunnar Solskjaer und die Bosse im Old Trafford vorstellen. Am Mittwoch muss in der Champions League ein Befreiungsschlag her.

Atalanta Bergamo wird am dritten Spieltag der Königsklasse zu Gast sein. In der Tabelle ist bis hierhin noch keine Vorentscheidung gefallen. Die Italiener führen mit vier Zählern das Klassement an. Es folgen die Young Boys Bern und Manchester United mit jeweils drei Zählern. Villarreal steht als Gewinner der Europa League mit nur einem Punkt am Ende der Tabelle.

Atalanta Bergamo vs. Manchester United, Champions League: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Datum & Uhrzeit: 02.11.2021, um 21:00 Uhr

Spielort: Bergamo, Gewiss Stadium (21.300 Zuschauer)

Wettbewerb: Champions League, 4. Spieltag

TV-Übertragung: DAZN

Atalanta Bergamo vs. Manchester United: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel Bergamo vs. ManUtd wird heute nicht im Free-TV verfügbar sein.

Was für beinahe alle weiteren Spiele der diesjährigen Champions League-Saison gilt, trifft auch auf dieses Spiel zu: Der Streamingdienst DAZN hat die exklusiven Übertragungsrechte inne.

Natürlich bietet DAZN das Spiel auch per Livestream über die Website oder die Apps auf den diversen Endgeräten an.

Um diese Partie verfolgen zu können, wird ein Abonnement vorausgesetzt. Dieses kostet derzeit 14,99€ monatlich oder 149,99€ pro zwölf Monate. Hier könnt Ihr direkt die Mitgliedschaft abschließen, die am Besten zu Euch passt.

Atalanta Bergamo vs. Manchester United: Champions League heute im Liveticker

Könnt Ihr die Begegnung nicht live sehen, lassen wir Euch bei SPOX natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen. Wie immer sind wir mit einem Liveticker dabei.

Hier geht's zur Partie Bergamo vs. Manu.

Hier geht's zur Konferenz.

Atalanta Bergamo vs. Manchester United, Champions League: Formcheck der Teams

Atalanta Bergamo befindet sich in einer durchwachsenen Phase. Sie haben zwar seit vier Spielen in der Liga nicht mehr verloren, mussten jedoch Punktverluste gegen Udinese Calcio (Endstand 1:1) und Lazio Rom (Endstand 2:2) verkraften. Den Bergamaschi mangelt es derzeit ausgerechnet an Leichtigkeit, die sie in den vergangenen Saisons immer ausgezeichnet hat. Zusätzlich hat Trainer Gian Piero Gasperini den verletzungsbedingten Ausfall von Robin Gosens zu verkraften. Bergamo steht in der Liga aktuell nur auf Rang fünf und läuft Gefahr, nächstes Jahr nicht mehr in der Königsklasse zu spielen.

Manchester United befand sich erst kürzlich in einer desaströsen Form. Sie haben drei Spiele in Folge in der Liga verloren und heimsten sich gegen den ewigen Erzfeind FC Liverpool eine unfassbar hohe Klatsche ein. Im Old Trafford ging Manchester United gegen den LFC verdientermaßen mit 5:0 als Verlierer vom Platz. Daraufhin bewies das Team von Trainer Solskjaer Moral und feierte einen 3:0-Erfolg bei Tottenham Hotspur. Deshalb zeigt die Formkurve der Engländer nun wieder nach oben. Außerdem haben sich die Red Devils mit Sicherheit Selbstvertrauen zurückerobert.

Atalanta Bergamo vs. Manchester United, Champions League: Die aktuelle Tabelle der Gruppe F