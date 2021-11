Dritter gegen Vierter, oder anders ausgedrückt: Kellerduell in Gruppe B der Champions League. AC Milan empfängt den FC Porto und wir erklären Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach Absolvierung der Champions League-Hinrunde ist der AC Milan noch punktlos am Ende der Tabelle in Gruppe B auffindbar. Ihnen vier Punkte voraus ist ausgerechnet der FC Porto - im Kampf um den Einzug in die Europa League kann das heutige Match also schon vorentscheidend sein.

AC Milan vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos im Überblick

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4. Spieltag (Gruppenphase)

4. Spieltag (Gruppenphase) Gruppe: Gruppe B

Gruppe B Datum: Mittwoch, 3. November

Mittwoch, 3. November Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Austragungsort: Giuseppe Meazza in Mailand

Giuseppe Meazza in Mailand Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

AC Milan vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Mit der neuen Aufteilung der Exklusivrechte zu Beginn dieser Saison hat es einen Paradigmenwechsel im Übertragungsgeschäft der Champions League gegeben. Nach jahrelanger Kooperation hat sich der Pay-TV-Sender Sky aus dem Geschäft vorerst zurückgezogen. An dessen Stelle ist nun der Streamingdienst DAZN getreten.

AC Milan vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Was für alle weiteren Partien am heutigen Mittwoch gilt, ist auch hier anzuwenden: DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die Begegnung AC Milan vs. FC Porto.

Der Übertragungsbeginn seitens DAZN soll nur kurz vor Beginn um 18.45 Uhr stattfinden. Am Kommentatorenpult wird Flo Hauser eingesetzt. Neben dem Einzelstream könnt Ihr Euch die Partie auch in der Konferenz zusammen mit dem zeitgleich beginnenden Match Real Madrid vs. Schachtjor Donezk anschauen. Daniel Günther wird das Rückspiel zum 5:0-Kantersieg vor wenigen Wochen begleiten.

Der Preis für ein DAZN-Abonnement beläuft sich im Moment auf 14,99€ im Monat. Günstiger wird es, wenn Ihr direkt das längerfristige Jahresabo abschließt. Dieses kostet einmalig 149,99€ für insgesamt zwölf Monate. Euch bleiben auf diese Art und Weise gut zwei Monatsraten erspart.

AC Milan vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute im TV und Fernsehen

Wer von Euch einen Vodafone GigaTV besitzt, der kann seit kurzem die Vielfalt des DAZN-Programms auch im linearen Fernsehen bestaunen. Als Add-On verfügbar, kann man für nur 9,99€ monatlich seine Senderliste um die beiden Kanäle DAZN1 und DAZN2 erweitern. Mehr Informationen dazu bekommt Ihr hier.

AC Milan vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wir bei SPOX bieten Euch regelmäßig auch die Möglichkeit des Livetickers an. So ist es natürlich auch diesmal wieder. Ob Tore, Großchancen, Karten oder auch strittige Szenen - hier bleibt Ihr garantiert immer auf dem neusten Stand! Klickt Euch gleich rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie AC Milan vs. FC Porto

Hier geht's zum Liveticker der Mittwochskonferenz

AC Milan vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe B vor dem 4. Spieltag

Platz Team Tore Punkte 1. FC Liverpool 11:5 9 2. Atletico Madrid 4:4 4 3. FC Porto 2:5 4 4. AC Mailand 3:6 0

AC Milan vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das sind die weiteren Spiele am heutigen Mittwoch