Für RB Leipzig steht in der Gruppenphase der Champions League heute das schwere Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain auf dem Programm. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, zeigen wir Euch hier.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream? - Ort, Anpfiff, Datum, Infos

RB Leipzig steht am heutigen Dienstag (19. Oktobe) in der Champions League ein ganz schwerer Gang bevor. Der Bundesligist ist am 3. Spieltag der Gruppenphase bei Paris Saint-Germain zu Gast. Das Spiel wird um 21 Uhr im Parc des Princes angepfiffen.

Achter in der Bundesliga nach acht Spielen, punktloser Letzter in der Champions League nach zwei Spielen - so hatte sich RB Leipzig die ersten Woche der Saison 2021/22 wahrlich nicht vorgestellt. In der Königsklasse steht RB nun schon gehörig unter Druck. Eine weitere Niederlage heute in Paris, und die Leipziger könnten sich das Achtelfinale bereits abschminken.

Wie schwer die Aufgabe bei PSG wird, weiß auch RB-Trainer Jesse Marsch. "Das wird eine schwierige Aufgabe. Paris war schon ohne Messi eine gute Mannschaft", sagte er. Mit Messi, Neymar und Kylian Mbappe verfügt PSG jetzt über ein Offensiv-Trio, das auf dem Papier seinesgleichen sucht. Einer der drei Superstars kann heute aber nicht auflaufen. Wie die Pariser am gestrigen Dienstag mitteilten, fällt Neymar mit Leistenproblemen aus.

In der Gruppe A der Champions League und auch in der Ligue 1 steht das Pariser Starensemble in der Tabelle ganz oben. In der Champions League ließ es nach dem Auftaktremis gegen Brügge einen überzeugenden Heimsieg gegen Manchester City folgen.

PSG und Leipzig trafen in den vergangenen Jahren bereits mehrfach aufeinander. Einer 0:3-Lehrstunde für Leipzig im Halbfinale der Saison 2019/2020 folgten in der Vorrunde der vergangenen Spielzeit ein knappes 0:1 und gar ein 2:1-Heimsieg für RB.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

PSG gegen RB Leipzig ist heute eine von sieben Partien, die exklusiv von DAZN übertragen werden. Das achte CL-Spiel des Tages, Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund, kann nur via Amazon Prime Video live verfolgt werden.

Der Streamingdienst DAZN hält die Übertragungsrechte an 121 der insgesamt 137 Spiele der diesjährigen Champions League. Parallel zur Übertragung als Einzelspiel könnt Ihr PSG vs. RB Leipzig auch in der von DAZN angeboten Konferenz der sechs um 21 Uhr beginnenden Spiele im Livestream sehen.

Die Übertragung mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl beginnt um 20.30 Uhr. In der Konferenz ist die Stimme von Kommentator Jan Platte bei den Einblendungen aus Paris zu hören.

Wer das Spiel nicht live verfolgen konnte, hat bei DAZN die Möglichkeit, sich die Höhepunkte des Spiels auf der Plattform und auch auf dem YouTube-Kanal des Streamingdienstes zur Champions League anzusehen. Kostenlos gibt es die Höhepunkte des Spiels am morgigen Mittwoch ab 23 Uhr beim ZDF in einer einstündigen Highlightsendung zu sehen.

DAZN zeigt in dieser Saison fast alle Spiele der Champions League exklusiv. Aber das ist noch lange nicht alles. Des weiteren bekommt Ihr beim "Netflix des Sports" zahlreiche Top-Spiele aus der Bundesliga, der Primera Division, Ligue 1 und Serie A zu sehen.

Und wie kann man all die Spiele verfolgen? Dazu benötigt Ihr ein Abo - entweder ein Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro). Hier könnt Ihr Euch anmelden.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. RB Leipzig heute live: Das Spiel im TV

Obwohl DAZN sein komplettes Programm ausschließlich im Livestream sendet, könnt Ihr PSG vs. RB Leipzig auch auf Eurem großen TV-Gerät im heimischen Wohnzimmer live verfolgen.

Wer einen Smart-TV mit Internetanschluss besitzt, muss sich dafür die DAZN-App herunterladen - und schon ist das Spiel auf dem TV-Bildschirm zu sehen. Wer noch ein älteres TV-Gerät besitzt, muss seinen Laptop mit einem HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden.

Zudem hat DAZN seit diesem Sommer zwei lineare TV Sender, DAZN 1 und DAZN 2. Diese sind nach einer Zuzahlung über Vodafone und Sky zu empfangen.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League

Runde: 3. Spieltag, Gruppe A

3. Spieltag, Gruppe A Datum: 19. Oktober 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc des Princes (Paris)

Parc des Princes (Paris) Übertragung: DAZN

DAZN Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Champions League, 3. Spieltag Gruppenphase: Die Spiele am Dienstag

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 18.45 Uhr Club Brügge Manchester City Besiktas JK Sporting Lissabon 21 Uhr Paris Saint-Germain RB Leipzig Atletico Madrid FC Liverpool FC Porto AC Mailand Ajax Amsterdam Borussia Dortmund Inter Mailand Sheriff Tiraspol Schachtar Donezk Real Madrid

Wer zeigt / überträgt PSG vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream? - Liveticker

SPOX bietet zum Spiel von RB Leipzig bei PSG einen Liveticker an. Klickt rein, und erfahrt im Minutentakt wie sich Leipzig beim Pariser Starensemble schlägt.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream? - Die voraussichtliche Aufstellungen

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Verratti, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Icardi

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Verratti, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Icardi Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Simakan, Orban, Gvardiol - Haidara, Kampl - Nkunku, Forsberg, Szoboszlai - Silva

© getty Lionel Messi und Kylian Mbappe müssen heute ohne den verletzten Neymar (Mitte) im PSG-Angriff auskommen.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe A vor dem 3. Spieltag