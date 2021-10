Am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase kommt es zum Duell zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern München. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Drei Tage nach dem Topspiel in der Bundesliga gegen den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen muss der FC Bayern München direkt das nächste wichtige Spiel absolvieren. In der Champions League heißt der Gegner der Münchner am Mittwoch (20. Oktober) Benfica Lissabon.

Das Spiel des 3. Spieltags findet im Estadio da Luz in Lissabon statt und wird um 21 Uhr angepfiffen.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. FC Bayern in der Champions League live im TV und Livestream?

DAZN und Amazon Prime Video besitzen in Deutschland die Übertragungsrechte am prestigereichsten Wettbewerb auf Vereinsebene. DAZN zeigt jedoch die meisten Partien. Genauer gesagt seht Ihr 121 von 137 Begegnungen beim Streamingdienst. Amazon Prime Video ist in der Gruppenphase pro Spieltag jeweils für ein Dienstagsspiel verantwortlich - am 3. Spieltag für Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund.

Benfica Lissabon gegen den FC Bayern überträgt daher DAZN live und exklusiv. Am Mittwoch beginnen die Vorberichte um 20.30 Uhr. Bei der Übertragung kommen die Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Uli Hebel und Experte Sandro Wagner zum Einsatz.

Auch die restlichen sieben Spiele des CL-Abends hat das "Netflix des Sports" im Angebot - sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Die Mittwochskonferenz könnt Ihr bereits ab 18.30 Uhr verfolgen.

© getty Der FC Bayern München ist perfekt in die Gruppenphase gestartet.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. FC Bayern in der Champions League live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 3. Spieltag, Gruppenphase

3. Spieltag, Gruppenphase Datum: 20. Oktober

20. Oktober Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Estadio da Luz in Lissabon

Estadio da Luz in Lissabon Live-Übertragung: DAZN

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. FC Bayern in der Champions League live im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Möglichkeit, Benfica gegen den FC Bayern live bei DAZN zu verfolgen? Dann müsst Ihr trotzdem nicht auf die Partie verzichten, denn SPOX bietet zum Spiel einen Liveticker an. Nicht nur zu diesem Spiel, sondern auch zu allen anderen Champions-League-Duellen des Tages. Außerdem hat SPOX ab 21 Uhr auch eine Mittwochskonferenz parat.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E im Überblick

Der FC Bayern München zeigte sich in der Champions League bislang dominant. Sechs Punkte, acht Tore, null Gegentore - die Bilanz nach zwei Spieltagen lässt sich sehen. Den kriselnden FC Barcelona bezwang man auswärts mit 3:0, Dynamo Kiew fertigte man zuhause mit 5:0 ab.