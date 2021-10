Erst der vierte Spieltag und schon haben die Münchner die Chance, den Einzug in die K.o.-Runde zu besiegeln. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die heutige Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Noch ohne Punktverlust und Gegentor startet der FC Bayern in die Rückrunde der Champions League. Mit einem erneuten Sieg gegen die Portugiesen sind die Münchner automatisch für das Achtelfinale qualifiziert - das wäre dann das 19. Mal hintereinander.

FC Bayern München gegen Benfica im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos im Überblick

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4. Spieltag (Gruppenphase)

4. Spieltag (Gruppenphase) Gruppe: Gruppe E

Gruppe E Datum: Dienstag, 2. November

Dienstag, 2. November Anpfiff: 21.00 Uhr

Mit dem Beginn dieser Saison hat sich die sowieso schon sehr unübersichtliche Übertragungslage in der Königsklasse noch einmal ein Stück mehr verkompliziert. Neben den zwei Playern Sky und DAZN ist nun sogar noch ein dritter mit in das Geschäft eingestiegen - AmazonPrime Video.

Die Partie FC Bayern München vs. Benfica Lissabon wird nicht im Free-TV verfügbar sein.

Wie an jedem Spieltag besitzt AmazonPrime Video die Rechte an nur einem einzigen Dienstagsspiel. Das Re-Match zwischen den Bayern und ihren Kontrahenten aus Portugal ist genau jenes. Das hat zur Folge, dass das Spiel zwar im Livestream, jedoch nicht in TV und Fernsehen zu sehen sein wird.

In Österreich ist die Übertragungslage jedoch eine andere; hier hat sich der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte geschnappt. Die für die Ausstrahlung verantwortlichen Kanäle Sky Sport austria 1 und 2 wenden zwar das Geoblocking an, dennoch kann das Programm in Deutschland empfangen werden. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

Um die Begegnung im Livestream verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Amazon Prime Video-Abo. Dieses beläuft sich derzeit auf 7,99 € monatlich - darin inbegriffen ist neben dem Angebot an Filmen und Serien unter anderem auch der Premium-Versand für Amazon-Bestellungen.

Wenn Ihr allerdings noch zögert, eine Mitgliedschaft bei Amazon abzuschließen, dann bietet die Plattform Euch auch an, das gesamte Angebot für insgesamt 30 Tage kostenfrei zu testen. Auf diese Weise könnt Ihr die Partie komplett kostenfrei sehen. Klickt hier, um mehr zu erfahren.

Für Studierende hat Amazon außerdem das Programm prime student in petto: Alle, die derzeit an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben sind, können die gesamte Palette von Amazon Prime für sechs Monate gratis nutzen. Doch auch im Anschluss beläuft sich das Abo nur auf den halben Preis - also 3,99 € pro Monat. Hier kommt Ihr hin.

FC Bayern München: Neuer - Davies, Upamecano, Süle, Pavard - Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski

Neuer - Davies, Upamecano, Süle, Pavard - Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski Benfica Lissabon: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Diogo Goncalves, Joao Mario, Weigl, Grimaldo, Rafa, Darwin - Yaremchuk

Um sich direkt für die K.o.-Runde in der diesjährigen Champions League-Saison zu qualifizieren, benötigen die Münchner einen Sieg gegen Lissabon. Gesetzt den Fall, dass der FC Barcelona außerdem nicht gegen Kiew gewinnen sollte, würde der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit einem Sieg sogar der erste Tabellenplatz garantiert sein.

Platz Team Tore Punkte 1. FC Bayern 12:0 9 2. SL Benfica 3:4 4 3. FC Barcelona 1:6 3 4. Dynamo Kiew 0:6 1

02.11. um 21.00 Uhr vs. Benfica Lissabon (UCL)

vs. Benfica Lissabon (UCL) 06.11. um 15.30 Uhr vs. SC Freiburg (BL)

vs. SC Freiburg (BL) 19.11. um 20.30 Uhr @ FC Augsburg (BL)

@ FC Augsburg (BL) 23.11 um 18.45 Uhr @ Dynamo Kiew (UCL)

@ Dynamo Kiew (UCL) 27.11. um 18.30 Uhr vs. Arminia Bielefeld (BL)