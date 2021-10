Auch die Gruppe C startet in die Rückrunde der Champions League - und sogar direkt mit dem Topspiel. Wie Ihr die Partie am Mittwoch live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch jetzt.

Nachdem sich die Mannschaft von Marco Rose im Hinspiel vor knapp zwei Wochen eine deutliche Klatsche abholte, hat man nun die Chance auf Wiedergutmachung.

BVB vs. Ajax Amsterdam im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos im Überblick

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4. Spieltag (Gruppenphase)

4. Spieltag (Gruppenphase) Gruppe: Gruppe C

Gruppe C Datum: Mittwoch, 3. November

Mittwoch, 3. November Anpfiff: 21.00 Uhr

Bekanntlich hat sich die Lage der Übertragungsrechte mit Beginn dieser Saison mal wieder ein Stück weit verschoben. Anstelle vom Pay-TV-Sender Sky hat sich die Livesport-Plattform DAZN den überwiegenden Anteil der Champions League-Spiele gesichert. Zudem ist der Konzern Amazon mit PrimeVideo in das Geschäft eingestiegen. Doch wer überträgt nun das Spitzenspiel des BVB gegen Ajax Amsterdam?

© getty ANGRIFF - Marco Reus: Der Kapitän bleibt an Bord und hat nach seinem Eigentor gegen Ajax ohnehin wieder etwas gutzumachen. "Wir müssen eine Reaktion zeigen", so Reus.

Während DAZN fast alle Spiele der Champions League in petto hat, übernimmt Amazon Prime Video lediglich ein Spiel pro Spieltag - und: immer nur dienstags. Das hat zur Folge, dass sowohl das Match zwischen dem BVB und Ajax Amsterdam, sowie auch alle anderen Spiele in der Königsklasse am Mittwoch nur bei DAZN zu sehen sein werden.

Das "Netflix des Sports" bietet Euch außerdem die Möglichkeit, zwischen zwei Optionen zu wählen: Ihr könnt das Spiel entweder einzeln oder auch zusammen mit den anderen Partien des Abends in der Konferenz sehen. Die Einzelübertragung wird ab 20.30 Uhr von Moderator Alex Schlüter und später vom Kommentatorenduo Uli Hebel und Sandro Wagner begleitet. Die Konferenz beginnt jedoch schon früher am Tag mit zwei Begegnungen um 18.45 Uhr.

Das DAZN-Abo beläuft sich derzeit auf 14,99€ pro Monat. Bei diesem Angebot habt Ihr zudem die Möglichkeit, jeden Monat zu kündigen. Wisst Ihr allerdings schon, dass Ihr das Sportprogramm von DAZN längerfristig in Anspruch nehmen werdet, dann sei Euch das Jahresabo ans Herz gelegt. Hier bezahlt Ihr einmalig 149,99€ und könnt dann die komplette Vielfalt des Sports für zwölf Monate nutzen. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Eins vorweg: Die Partie Borussia Dortmund vs. Ajax Amsterdam wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Da sich DAZN die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie gesichert hat, wird es weder eine Free-TV-Übertragung, geschweige denn eine anderweitige Übertragungsquelle geben. Jetzt fragt Ihr Euch sicher, wie es dann möglich sein soll, die Spiele im Fernsehen zu verfolgen, DAZN ist ja schließlich nur eine Livestream-Plattform. Tja, lange Zeit war das tatsächlich ein Lücke, mittlerweile ist aber durchaus möglich, die Programmvielfalt von DAZN im TV zu bestaunen.

Dank einer Kooperation von DAZN und Vodafone GigaTV können all diejenigen, die einen solchen TV-Receiver besitzen, Ihr reguläres Programm um die Sender DAZN1 und DAZN2 als Add-On erweitern. Mit einem Preis von nur 9,99€ ist dieses Angebot günstiger als jedes andere von DAZN. Mehr Informationen dazu bekommt Ihr hier.

Borussia Dortmund: Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Witsel, Bellingham, M. Wolf, Brandt - Malen, Reus

Ajax Amsterdam: Pasveer - Rensch, J. Timber, L. Martinez, Blind - Ed. Alvarez, Gravenberch, Antony, Berghuis, Tadic - Haller

Platz Team Tore Punkte 1. Ajax Amsterdam 11:1 9 2. Borussia Dortmuund 3:5 6 3. Sporting Lissabon 5:7 3 4. Besiktas JK 2:8 0

