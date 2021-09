Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag startet der FC Barcelona in die Königsklasse. Gegner am 1. Spieltag in der Gruppenphase ist der FC Bayern München. Wer das Spiel heute live im TV und Live-Stream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Ort, Anpfiff

Ausgetragen wird das erste Gruppenspiel im Champions-League-Wettbewerb 2021/22 am heutigen Dienstag, 14. September. Als Spielstätte dient das Camp Nou in Katalonien, das bei internationalen Spielen zu Nicht-Corona-Zeiten knapp 100.000 Zuschauern einen Platz bietet. Los geht's um 21 Uhr.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Die Partie des FC Barcelona gegen FC Bayern München ist heute live bei Amazon Prime Video zu sehen. Der Pay-TV-Sender teilt sich die Übertragungsrechte an der diesjährigen Saison in der Königsklasse mit DAZN. DAZN bietet außerdem in der Gruppenphase am Dienstag und Mittwoch jeweils eine Konferenz mit allen Spielen an, mit Ausnahme des Topspiels am Dienstag.

Für die Champions-League-Fans aus der Schweiz sei erwähnt, dass dort nichts von der Champions League auf DAZN zu sehen ist.

In Österreich dagegen könnte ihr alle Spiele der Champions League von der Gruppenphase bis zum Finale sehen.

Für ein Amazon Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 7,99 Euro an. Bevor Ihr auch nur einen Cent zahlt, könnt Ihr Amazon Prime Video erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

Sind Sie Schüler(in)/Student(in) oder Auszubildende(r)? Dann können Sie Prime Video sechs Monate kostenlos nutzen.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League

Runde: 1. Spieltag

Datum: 15. Septmeber 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Camp Nou (Barcelona)

Camp Nou (Barcelona) Übertragung: Amazon Prime Video

Livestream: Amazon Prime Video

Champions League, Gruppenphase: Die Spiele am Dienstag

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Dienstag, 14. September 18.45 Uhr FC Sevilla Salzburg DAZN Dienstag, 14. September 18.45 Uhr Young Boys Bern ManUnited DAZN Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Chelsea Zenit St. Petersburg DAZN Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Kiew Benfica Lissabon DAZN Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Barcelona FC Bayern München Amazon Prime Video Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Villareal Bergamo DAZN Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Lille VFL Wolfsburg DAZN Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Malmö FF Juventus Turin DAZN

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Liveticker zum Champions-League-Spiel

Ihr habt kein Amazon-Abo, wollt aber trotzdem bei der Partie des FC Bayern dabei sein? Dann bietet Euch SPOX eine Alternative!

Dort tickern wir sämtliche Champions-League-Spiele live und ausführlich. Somit verpasst Ihr keine entscheidende Szene vom Bayern-Spiel.

Hier findet Ihr den Liveticker FC Barcelona vs. FC Bayern München.

Hier geht's zum Liveticker für die Konferenz am heutigen Dienstag.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Die voraussichtliche Aufstellungen

Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat die Qual der Wahl, lediglich auf Michael Cuisance und Marc Roca muss er verzichten. Hinter dem Einsatz von Serge Gnabry steht zudem noch ein Fragezeichen.

Barcelona: Ter Stegen - Emerson Royal - Araujo - Lenglet - Jordi Alba - de Jong - Busquets - Sergio Roberto - Depay - Braithwaite - Nico

Ter Stegen - Emerson Royal - Araujo - Lenglet - Jordi Alba - de Jong - Busquets - Sergio Roberto - Depay - Braithwaite - Nico Bayern München: Neuer - Davies - Hernandez - Upamecano - Pavard - Kimmich - Goretzka - Sane - Müller - Gnabry - Lewandowski

Champions League: Die Gruppe E mit Barcelona und Bayern München