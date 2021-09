Warum zeigt DAZN BVB vs. Sporting in der Champions League heute nicht live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund empfängt am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase den portugiesischen Topklub Sporting Lissabon. Die Partie wird jedoch nicht von DAZN, das die meisten Spiele der Königsklasse zeigt, übertragen. Wir erklären Euch den Grund dafür.

BVB vs. Sporting - Champions League, 2. Spieltag: Anpfiff, Ort, Schiedsrichter

Nach der 0:1-Bundesliga-Pleite am vergangenen Samstag bei Marco Roses Rückkehr in den Borussia-Park gegen Borussia Mönchengladbach hat Borussia Dortmund nicht viel Zeit, um zu verschnaufen. Am heutigen Dienstag, den 28. September, sind die Schwarz-Gelben nämlich direkt wieder in der Champions League in Aktion. Es geht gegen den portugiesischen Meister Sporting Lissabon. Der Ball rollt ab 21 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park. Der Serbe Srdjan Jovanovic wird die Partie leiten.

Mit Blick auf den vergangenen ersten Spieltag gehen die Dortmunder als Favorit in die Partie. Während der BVB seinen Auftakt gegen Besiktas Istanbul mit 2:1 gewann, ging Sporting gegen Ajax Amsterdam mit 1:5 unter. Vor allem Ex-Frankfurter Sebastien Haller erwischte im Trikot der Niederländer einen Sahne-Tag. Vier Tore schoss der ivorische Nationalspieler bei seinem Debüt in der Königsklasse.

Ranking: Jüngste CL-Torschützen des BVB © getty 1/21 Fünf Jahre spielte Jacob Bruun Larsen für Borussia Dortmund. Am 19. September wird der Däne 23 Jahre alt. Beim BVB gehört er zu den jüngsten Champions-League-Torschütze der Klubgeschichte. Das Ranking. © getty 2/21 PLATZ 20: ROBERT LEWANDOWSKI - 23 Jahre, 1 Monat, 28 Tage beim Tor gegen Olympiakos Piräus am 19. Oktober 2011 © getty 3/21 PLATZ 19: MATS HUMMELS - 22 Jahre, 11 Monate, 20 Tage beim Tor gegen Olympique Marseille am 6. Dezember 2011 © getty 4/21 PLATZ 18: RAPHAEL GUERREIRO - 22 Jahre, 8 Monate, 23 Tage beim Tor gegen Legia Warschau am 14. September 2016 © getty 5/21 PLATZ 17: SHINJI KAGAWA - 22 Jahre, 8 Monate, 6 Tage beim Tor gegen Arsenal am 23. November 2011 © getty 6/21 PLATZ 16: IVAN PERISIC - 22 Jahre, 7 Monate, 11 Tage beim Tor gegen Arsenal am 13. September 2011 © getty 7/21 PLATZ 15: ILKAY GÜNDOGAN - 22 Jahre, 7 Monate, 1 Tag beim Tor gegen Bayern München am 25. Mai 2013 © imago images 8/21 PLATZ 14: JOVAN KIROVSKI - 21 Jahre, 8 Monate, 22 Tage beim Tor gegen Sparta Prag am 10. Dezember 1997 © getty 9/21 PLATZ 13: JULIAN WEIGL - 21 Jahre, 1 Monat, 10 Tage beim Tor gegen Sporting Lissabon am 18. Oktober 2016 © imago images 10/21 PLATZ 12: TOMAS ROSICKY - 21 Jahre, 20 Tage beim Tor gegen Dynamo Kiev am 24. Oktober 2001 © getty 11/21 PLATZ 11: ACHRAF HAKIMI - 20 Jahre, 10 Monate, 28 Tage beim Tor gegen Slavia Prag am 2. Oktober 2019 © getty 12/21 PLATZ 10: MARIO GÖTZE - 20 Jahre, 5 Monate, 18 Tage beim Tor gegen Ajax Amsterdam am 21. November 2012 © IMAGO / Team 2 13/21 PLATZ 9: VLADIMIR BUT - 20 Jahre, 2 Monate, 20 Tage beim Tor gegen Galatasaray am 27. November 1997 © getty 14/21 PLATZ 8: JACOB BRUUN LARSEN - 20 Jahre, 14 Tage beim Tor gegen AS Monaco am 3. Oktober 2018 © getty 15/21 PLATZ 7: ERLING HAALAND - 19 Jahre, 6 Monate, 28 Tage beim Tor gegen Paris Saint-Germain am 18. Februar 2020 © getty 16/21 PLATZ 6: OUSMANE DEMBELE - 19 Jahre, 6 Monate, 7 Tage beim Tor gegen Legia Warschau am 22. November 2016 © imago images 17/21 PLATZ 5: LARS RICKEN - 19 Jahre, 3 Monate, 8 Tage beim Tor gegen Steaua Bukarest am 18. Oktober 1995 © imago images 18/21 PLATZ 4: JADON SANCHO - 18 Jahre, 6 Monate, 29 Tage beim Tor gegen Atletico Madrid am 24. Oktober 2018 © IMAGO / Fotostand 19/21 PLATZ 3: FELIX PASSLACK - 18 Jahre, 5 Monate, 24 Tage beim Tor gegen Legia Warschau am 22. November 2016 © imago images 20/21 PLATZ 2: CHRISTIAN PULISIC - 18 Jahre, 5 Monate, 18 Tage beim Tor gegen Benfica Lissabon am 8. März 2017 © getty 21/21 PLATZ 1: JUDE BELLINGHAM - 17 Jahre, 9 Monate, 16 Tage beim Tor gegen Manchester City am 14. April 2021

Warum zeigt DAZN BVB vs. Sporting in der Champions League heute nicht live im TV und Livestream?

Obwohl DAZN die meisten Spiele der Champions League in der Spielzeit 2021/22 live überträgt, gehört die Partie zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon nicht dazu. Der Grund: Insgesamt 16 Partien sind in dieser Saison nämlich auch bei Amazon Prime zu sehen. In der Gruppenphase ist es jedes Mal ein Dienstagsspiel. Da Amazon Prime das Recht hat, sich für ein beliebiges Dienstagsspiel zu entscheiden, ist es keine Überraschung, dass sich der Video-on-Demand-Anbieter ein Spiel mit deutscher Beteiligung gesichert hat.

Für Amazon Prime benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um BVB gegen Sporting live zu schauen. Dafür werden pro Monat 7,99 Euro fällig, für das Jahresabo fallen 69 Euro an. Vor der ersten Zahlung könnt Ihr den Anbieter noch einen Monat lang gratis testen.

Die restlichen sieben Spiele von heute überträgt jedoch allesamt DAZN im Livestream. Ihr habt dabei die Möglichkeit, die Einzelspiele oder die Konferenz mit allen Spielen - bis auf Dortmund gegen Lissabon - zu verfolgen.

BVB vs. Sporting - Champions League: 2. Spieltag im Liveticker

Für alle, die kein Amazon-Prime-Abo haben, bietet SPOX einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. Damit verpasst Ihr auch keine spielentscheidende Aktion. Zusätzlich dazu könnt Ihr ab 21 Uhr auch die Konferenz im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: BVB vs. Sporting Lissabon.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

BVB vs. Sporting - Champions League, 2. Spieltag: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, T. Hazard, Dahoud - Moukoko, Malen

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, T. Hazard, Dahoud - Moukoko, Malen Sporting: Adan - Luis Neto, Coates, Feddal - Joao Palhinha, Matheus Nunes - Pedro Porro, Ruben Vinagre - Sarabia, Paulinho, Nuno Santos

