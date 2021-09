RB Leipzig in der Champions League: Spielplan, Termine, Gruppengegner, Übertragung im TV und Livestream

Auf RB Leipzig wartet in der Champions League mit unter anderem Paris Saint-Germain und Manchester City eine extrem schwere Vorrunde. Wann die Sachsen in der Gruppe auf wen treffen und wo die Spiele im TV und Livestream übertragen werden, erfahrt Ihr hier.

RB Leipzig in der Champions League: Termine, Gruppengegner

Der Club Brügge: machbar. Aber dann: Paris Saint-Germain und Manchester City. Zwei Hammer-Lose. RB Leipzig hat bei der Auslosung wahrlich keine einfache Champions-League-Gruppe bekommen. Die Sachsen gehen damit allenfalls als drittstärkste Kraft in diesem Topf an den Start, was letztlich nach der Vorrunde nur noch zur Europa League reichen würde.

Zum Auftakt geht es für RB gleich mal gegen den amtierenden Finalisten ManCity zur Sache. Die Mannschaft von Pep Guardiola, die das Endspiel im Mai 0:1 gegen den FC Chelsea verlor, empfängt das Team von Jesse Marsch am 15. September im Etihad Stadium.

Ehe es daraufhin mit zwei Partien in Folge gegen PSG um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe wieder richtig hart wird - am 19. Oktober in Frankreich, am 3. November in Leipzig -, wird der Bundesligist am 28. September in der Red Bull Arena von Brügge herausgefordert. Drei Punkte gegen die Belgier sind angesichts dieser Gruppenkonstellation sowohl in dieser Partie als auch beim Rückspiel am 24. November Pflicht, wenn es etwas mit dem Einzug in die K.o.-Phase als Erster oder Zweiter werden soll.

Nach dem Gastspiel in Brügge kommt ManCity schließlich am 7. Dezember zum Schlusspunkt der Gruppenphase nach Leipzig. Das zweite Kräftemessen mit den Briten beginnt dann bereits um 18.45 Uhr, alle vorherigen RB-Spiele starten um 21 Uhr.

RB Leipzig in der Champions League: Spielplan

Termin Begegnung MI, 15.09., 21.00 Uhr Manchester City - RB Leipzig DI, 28.09., 21.00 Uhr RB Leipzig - Club Brügge DI, 19.10., 21.00 Uhr Paris Saint-Germain - RB Leipzig MI, 03.11., 21.00 Uhr RB Leipzig - Paris Saint-Germain MI, 24.11., 21.00 Uhr Club Brügge - RB Leipzig DI, 07.12., 18.45 Uhr RB Leipzig - Manchester City

RB Leipzig in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Sicher ist auch schon: Mindestens die ersten fünf Spieltage werden von DAZN live übertragen. Offen bleibt noch, wo der Vorrunden-Abschluss gegen City läuft. Der Streamingdienst ist diese Saison mit insgesamt 121 Live-Übertragungen die unangefochten erste Anlaufstelle für alle Fans und Interessenten.

Sky besitzt keine Rechte mehr an dem Wettbewerb, dafür ist nun Amazon Prime Video neu dabei. Hier läuft dienstags aber bloß immer nur das Top-Spiel aus deutscher Sicht, die restlichen sieben Dienstagsspiele sowie alle acht Mittwochspiele befinden sich exklusiv in den Händen von DAZN. Leipzig gegen City könnte aufgrund dessen gut und gerne von Amazon Prime Video gezeigt werden.

Wer über eine Mitgliedschaft bei Prime verfügt, hat die Champions League dort nun inklusive. Es bedarf keiner weiteren Buchung, womit auch keine weiteren Kosten entstehen. Wer dieses Abo noch nicht besitzt: Ein Monatsabo kostet 7,99 Euro, für ein Jahresabo zahlt Ihr 69 Euro. Am Anfang bietet Amazon Euch einen Gratis-Probemonat an.

Bei DAZN gibt es diese Testphase nur noch im September, zum Oktober hin fällt das dann aber weg. Der Streamingdienst verlangt derweil für ein Monatsabo 14,99 Euro und für ein Jahresabo 149,99 Euro.