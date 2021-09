Für RB Leipzig steht zum Auftakt der neuen Saison in der Champions League das Gastspiel bei Manchester City auf dem Programm. In unserem Liveticker könnt Ihr hier die Partie verfolgen.

Schwerer Auftakt für RB Leipzig in der Champions League heute bei Manchester City. Gelingt dem Bundesligisten eine Überraschung? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Hier den Gratis-Probemonat bei DAZN sichern und ManCity - RB Leipzig heute live sehen!

Manchester City vs. RB Leipzig: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: RB Leipzig hat es zum Auftakt knüppeldick erwischt. Zum ersten Spiel in der Gruppe A tritt die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch beim Starensemble von Manchester City an. Die Leipziger sind in der neuen Saison noch nicht richtig in Fahrt gekommen. In der Bundesliga stehen nach vier Spieltagen gerade einmal drei Punkte auf der Habenseite. Etwas besser lief der Saisonstart für Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola ist nach vier Spieltagen mit neun Punkten Fünfter. Die Frage nach dem Favoriten dürfte also geklärt sein.

Vor Beginn: Der erste Auftritt des Bundesligisten in der Champions League 2021/22 beginnt um 21 Uhr im Etihad Stadium.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Champions-League-Begegnung zwischen Manchester City und RB Leipzig.

Manchester City vs. RB Leipzig: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo - Rodrigo - Gündogan, Bernardo Silva - Mahrez, Ferran Torres, Grealish

Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo - Rodrigo - Gündogan, Bernardo Silva - Mahrez, Ferran Torres, Grealish RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Angelino - Adams, Haidara - Nkunku, Dani Olmo, Forsberg - Silva

Manchester City vs. RB Leipzig: Champions League live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird Manchester City vs. RB Leipzig heute nicht übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel liegen bei DAZN. Der Streamingdienst geht um 20.30 Uhr mit folgendem Team auf Sendung: Alex Schlüter moderiert, Jan Platte kommentiert, Experte ist Sebastian Kneißl.

Ein Abo bei DAZN kostet 14,99 Euro im Monatsabo und 149,99 Euro im Jahresabo. Noch bis Ende September lässt sich bei der Anmeldung für Neukunden der Gratis-Probemonat wahrnehmen. Ab Oktober besteht dieses Angebot nicht mehr.

Champions League, 1. Spieltag: Begegnungen und Ergebnisse