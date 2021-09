Acht Partien in der Champions League stehen heute auf dem Plan. Sieben davon könnt Ihr in der Konferenz verfolgen. Wie Ihr die Dienstags-Konferenz des zweiten Gruppenspieltags live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das Spielgeschehen in der Champions League wird am heutigen Dienstag, den 28. September, fortgesetzt. Der zweite Spieltag in der Gruppenphase steht an. Acht Partien, zwei davon um 18.45 Uhr, die restlichen sechs um 21 Uhr, werden absolviert.

Die Spiele Ajax Amsterdam gegen Besiktas und Shakhtar Donetsk gegen Inter Mailand eröffnen um 18.45 Uhr den Spieltag, danach geht es so richtig zur Sache. Unter anderem empfängt Paris Saint-Germain den Vorjahresfinalisten Manchester City um Trainer Pep Guardiola. RB Leipzig empfängt den belgischen Meister Club Brügge. Borussia Dortmund misst sich parallel dazu mit Sporting Lissabon aus Portugal. Ebenfalls heute im Einsatz sind Real Madrid, Atletico Madrid und der AC Mailand.

Champions League: Die heutigen Partien des 2. Spieltags im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam Besiktas Istanbul Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Shakhtar Donetsk Inter Mailand Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City Dienstag, 28. September 21.00 Uhr RB Leipzig Club Brügge Dienstag, 28. September 21.00 Uhr FC Porto FC Liverpool Dienstag, 28. September 21.00 Uhr AC Mailand Atletico Madrid Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Borussia Dortmund Sporting Lissabon Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Real Madrid Sheriff Tiraspol

CL, Konferenz am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

DAZN bietet ab 18.30 Uhr eine Konferenz mit sieben der acht Partien von heute an. Warum nur sieben und nicht alle acht? Da der Streamingdienst die Übertragungsrechte an sieben Einzelspielen an jedem Dienstag besitzt, sind auch "nur" diese Teil der Konferenz. Die eine Einzelpartie, die heute nicht live und in voller Länge bei DAZN zu sehen ist, ist Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon. Um die Begegnung kümmert sich nämlich Amazon Prime. Neben der Konferenz könnt Ihr also auch den Großteil einzeln im Livestream verfolgen.

Fußballfans bekommen mit DAZN nicht nur die Champions League, sondern auch andere hochklassige Wettbewerbe geboten. Darunter die Serie A, Ligue 1, Primera Division und die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

Weitere Sportarten, die "das Netflix des Sports" im Angebot hat, sind: US-Sport (NHL, MLB, NFL, NBA), Tennis, Handball, Darts, Radsport, Motorsport, Rugby, Wrestling, MMA, Boxen und Wintersport.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro erhaltet Ihr Zugang auf all diese Sportarten und Bewerbe. Davor könnt Ihr noch den Gratismonat testen. Dieser läuft jedoch nur noch im September, ab Oktober gibt es ihn nicht mehr.

CL, Konferenz am Dienstag im Liveticker

Neben der visuellen Konferenz im Livestream bei DAZN habt Ihr auch eine andere Möglichkeit, die Konferenz zu verfolgen - nämlich in Liveticker-Form bei SPOX. Diese beginnt um 21 Uhr und beinhaltet auch das Dortmunder Spiel gegen Sporting.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Wollt Ihr lieber die Matches einzeln verfolgen? Kein Problem, auch dafür ist SPOX die richtige Adresse. Alle heutigen Spiele werden live getickert.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League: RB Leipzigs Gruppe A nach dem 1. Spieltag

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 1 1 0 0 6:3 3 3 2 FC Brügge 1 0 1 0 1:1 0 1 2 Paris Saint-Germain 1 0 1 0 1:1 0 1 4 RB Leipzig 1 0 0 1 3:6 -3 0

