In der Champions League wird der der 2. Spieltag heute mit acht Spielen abgeschlossen. In unserem Konferenz-Liveticker könnt Ihr alle Spiele parallel verfolgen.

Am heutigen Mittwoch stehen in der Champions League acht Partien des 2. Spieltags auf dem Programm. Wie schlagen sich die Bundesligisten Bayern München und VfL Wolfsburg? In unserem Konferenz-Liveticker verpasst Ihr nichts von allen Spielen.

Champions League: Mittwochs-Konferenz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Um 21 Uhr geht es mit sechs Spielen weiter. Mit dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg sind dann auch zwei deutsche Teams im Einsatz. Im Topspiel des Abends treffen Juventus Turin und Titelverteidiger FC Chelsea aufeinander. Freuen wir uns auf spannende Spiele und hoffentlich viele Tor-Einträge im heutigen Konferenz-Liveticker!

Vor Beginn: Bereits um 18.45 Uhr geht es heute mit den Partien Atalanta Bergamo gegen Young Boys Bern und Zenit St. Petersburg gegen Malmö FF los. Mit diesen beiden Spielen beschäftigen wir uns in unserem Ticker also zuerst.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Konferenz-Liveticker der Champions-League-Spiele am heutigen Mittwoch.

Champions League: Mittwochs-Konferenz heute live im TV und Livestream

Die Champions League ist heute nicht im Free-TV zu sehen. DAZN zeigt heute alle Spiele exklusiv und in voller Länge. Ihr habt die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Mittwochs-Konferenz, die bereits um 18.30 Uhr beginnt.

Um die Spiele live zu sehen, könnt Ihr auch noch auf den kostenlosen DAZN-Probemonat zugreifen. Das Angebot ist nur noch bis zum 30. September verfügbar. Falls Ihr anschließend nicht mehr auf das breite Programm verzichten wollt, könnt Ihr euch für das monatlich kündbare Abonnement für 14,99 Euro oder das Jahresabonnement für 149,99 Euro entscheiden.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick