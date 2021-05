In der Champions League stehen im Halbfinale die Rückspiele an. SPOX sagt Euch, was Ihr von der Königsklasse heute Abend bei DAZN zu sehen bekommt.

Showdown in der Champions League! Nach den Hinspielen in der vergangenen Woche finden in dieser die entscheidenden Rückspiele um den Einzug in das Endspiel statt. Zum einen duellieren sich Manchester City und Paris Saint-Germain, im anderen Duell stehen sich der FC Chelsea und Rekordsieger Real Madrid gegenüber.

Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Den Anfang bei den Rückspielen machen am heutigen Dienstag, den 2. Mai, ManCity und PSG. Los geht es um 21 Uhr, Schauplatz ist das Etihad Stadium. Live und in voller Länge zu sehen bekommt Ihr den Schlagabtausch bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt genauso wie der Pay-TV-Sender Sky das komplette Halbfinale sowie auch das Finale am 29. Mai in Istanbul.

Die Übertragung beginnt heute um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Jan Platte kommentiert zusammen mit Experte Sandro Wagner. Moderator Alex Schlüter führt Euch mit Wagner durch die Vorberichte.

Manchester City - PSG: Champions League im Liveticker

Das Kräftemessen zwischen den Citizens und PSG könnt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Dort entgeht Euch nichts Wichtiges, was sich auf der Insel tut und wer schlussendlich ein Ticket für das Finale ergattert. Der aktuelle Premier-League-Spitzenreiter befindet sich nach dem 2:1-Erfolg vergangene Woche in Paris jedenfalls in der Favoritenrolle.

Manchester City - PSG im Halbfinale der Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden Paris Saint-Germain: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti - di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe

Champions League, Halbfinale: Begegnungen und Ergebnisse