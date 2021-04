PSG mit Respekt - Mauricio Pochettino: "Bayern immer noch Favorit"

Vorjahresfinalist Paris St. Germain will sich auf seiner guten Ausgangsposition für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger Bayern München nicht ausruhen. "Bayern ist momentan die beste Mannschaft der Welt und immer noch der Favorit", betonte Trainer Mauricio Pochettino, die Chancen aufs Weiterkommen stünden trotz des 3:2 in München weiter 50:50.

"Beiden Mannschaften steht der Weg zum Sieg offen", erklärte er weiter. Der französische Meister ist gewarnt: Im Achtelfinale der Saison 2018/19 hat PSG beim 1:3 im Rückspiel zu Hause gegen Manchester United ein 2:0 verspielt.

"Wir haben großen Respekt, aber auch Vertrauen in unsere Stärke", sagte Pochettino vor dem zweiten Duell mit den angeschlagenen Bayern am Dienstag (21.00 Uhr): "Wir wissen, wie sie spielen. Sie werden ihre Philosophie nicht ändern. Wir versuchen, mit unseren Ideen dagegenzuhalten."

Die Personalsituation bei Paris um die Topstars Kylian Mbappe und Neymar hat sich entspannt. Torwart Keylor Navas absolvierte das Abschlusstraining nach überstandenen muskulären Problemen ohne sichtbare Einschränkungen. Auch Marco Verratti und Alessandro Florenzi stehen nach positiven Corona-Tests "im Prinzip" zur Verfügung.

Bei Kapitän Marquinhos, der sich im Hinspiel verletzt hatte, wollte Pochettino noch keine abschließende Wertung abgeben, der Abwehrspieler könne aber "sicher nicht" von Beginn an spielen. Noch nicht wieder zur Verfügung stehen Mauro Icardi und der frühere Münchner Juan Bernat.

Beim Abschlusstraining wurden die Stars von einem seltenen Gast begrüßt: Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi wünschte den Spielern Glück, er klatschte mit Weltmeister Mbappe ab und umarmte Verratti. "Wir sind bereit", versprach Verteidiger Presnel Kimpembe.