Die Zeichen stehen auf Veränderung: So geht es mit Flick weiter

Nach dem ernüchternden Ausscheiden des FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale stellt sich die Frage, ob Hansi Flick die Münchner auch noch in der kommenden Saison trainieren wird. Wenngleich die Zeichen eher auf Abschied als Verbleib stehen: Von einer sofortigen Entscheidung ist erst einmal nicht auszugehen. Hier gibt es die Highlights vom Rückspiel im Video.

Auf ein "Nächste Frage" verzichtete Hansi Flick diesmal. Das Verpassen des großen Saisonziels - der Titelverteidigung in der Champions League - nahm der Trainer mit kräftiger Unterstützung seines ehemaligen Mitspielers und Freunds Lothar Matthäus bei Sky zum Anlass, einen Monolog zu seiner Situation zu halten.

Fast fünf Minuten am Stück sprach Flick, dementierte dabei einen bereits anberaumten Gesprächstermin mit Vorstand Oliver Kahn ("Wenn er mit mir sprechen möchte, wird er mir das schon rechtzeitig sagen") zur Klärung der Situation und gab zu verstehen, wie sehr er seinen Beruf liebe ("Ich hänge an dem Trainer-Job und kann mir nichts anderes vorstellen").

Die Frage, ob er an seinem bis 2023 datierten Vertrag beim FC Bayern festhalte, ließ er aber wie auch in den vergangenen Wochen unbeantwortet.

Dass so Mancher in Sätze wie "Egal, was ich machen werde, meine Familie steht immer hinter mir und würde mich immer unterstützen" eine Art Abschiedsrede vom FC Bayern München hineininterpretierte, darüber konnte Flick wenige Minuten nach seinem TV-Auftritt trotzdem nur lachen.

Er habe sich bezüglich seiner Zukunftsplanungen "noch keine Gedanken gemacht", stellte der vom DFB umworbene Triple-Coach auf der Pressekonferenz klar. Er müsse jetzt erst einmal das Ausscheiden verdauen. "Das steht einem auch zu", sagte Flick.

FC Bayern: Flicks Minimalziel ist die Meisterschaft

Die Zeichen an der Säbener Straße in München stehen auf Veränderung. Aber der Zeitpunkt der Verkündung könnte auf sich warten lassen. Schon am Samstag steht mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg die nächste wichtige Aufgabe für ihn und seine Mannschaft an. Ganz auszuschließen ist eine Niederlage beim ambitionierten Tabellendritten nicht - viel Zeit zur Regeneration bleibt den in Paris schon ordentlich ausgelaugt wirkenden Bayern ja nicht.

Womöglich gehen die Münchner nach dem 29. Spieltag mit nur noch zwei Punkten Vorsprung auf RB Leipzig, das am Freitag die TSG Hoffenheim empfängt, in den Bundesliga-Endspurt, der für Bayern mit einer englischen Woche und dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen kommenden Dienstag beginnt.

Eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt, um seine Zukunft zu klären. Wirklich Zeit dafür könnte erst nach dem Auswärtsspiel in Mainz am übernächsten Wochenende (24. April) sein. Im derzeit eher unwahrscheinlich erscheinenden Idealfall für Bayern könnte dann das Meisterrennen entschieden sein, danach geht es für den Tabellenführer nur noch gegen Borussia Mönchengladbach (8. Mai), den SC Freiburg (15. Mai) und den FC Augsburg (22. Mai).

Für Flick ist klar: Dem "Minimalziel Meisterschaft", wie er es nach dem PSG-Spiel nannte, wird nun erst einmal alles untergeordnet. Getreu dem Motto: Wenn er sich verabschiedet, dann wenigstens mit der Schale.

PSG gegen FC Bayern: Die Pressestimmen zum Champions-League-Aus des FCB © getty 1/17 Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League gescheitert. Ein 1:0 in Paris reicht dem Titelverteidiger nicht, PSG zittert sich eine Runde weiter. SPOX hat die internationalen Pressestimmen zum Spiel. © getty 2/17 L'Equipe: "Der Schrei des Herzens! PSG leidet gegen Bayern - steht jedoch im Halbfinale der Champions League. Am Ende eines erstickenden Matches bringt Paris den Titelverteidiger zu Fall." © getty 3/17 Ouest France: "Paris hat gewackelt, aber steht im Halbfinale. Zum zweiten Mal in Folge kämpft sich PSG unter die letzten vier Teams in Europa. In der ersten Halbzeit waren die Pariser nicht vom Glück verfolgt." © getty 4/17 Le Parisien: "Enorm! Nach Barca in der Runde zuvor wirft PSG nun auch den Vorjahressieger Bayern aus dem Rennen. Für die Mannschaft um Neymar und Mbappe geht das Abenteuer weiter." © getty 5/17 Le Figaro: "Es ist von unschätzbarem Wert, dass sich PSG an den Henkern von Lissabon gerächt hat. Neymar und Mbappe waren ständiges Gift für die Bayern. Das Duo hat für verdammt kalten Schweiß beim Gegner gesorgt." © getty 6/17 France Football: "PSG eliminiert den Titelverteidiger und steht im Halbfinale. Was für eine Spannung! Was für ein Spiel! PSG hatte bis zum Ende Angst." © getty 7/17 Marca: "PSG schlägt den Champion in einer weiteren Ode an den Fußball. PSG und Bayern (0:1) haben ein 'Fußballdenkmal' gesetzt, das im Louvre als eines der besten K.o.-Spiele in der Geschichte der Champions League ruhen sollte." © getty 8/17 AS: "PSG sitzt am Bayern-Tisch! Mit Keylor ins Halbfinale: Es wurde ein Duell, das in die Fußballgeschichte eingehen wird, eine Neymar-Show. Es ist sicherlich keine Schande, wenn man so ausscheidet, Bayern wird ohne Zweifel nächste Saison zurückkehren." © getty 9/17 Sport: "Die Bayern fallen vor einem unaufhaltsamen Neymar auf die Knie." © getty 10/17 El Mundo Deportivo: "Süße Niederlage für PSG, der Meister geht k.o. PSG verabschiedet sich von den Geistern vergangener Aufholjagden. Neymar war der überragende Mann auf dem Platz." © getty 11/17 La Gazzetta dello Sport: "Besiegt und dennoch glücklich: PSG unterliegt dem FC Bayern, steht aber im Halbfinale." © getty 12/17 Le Monde: "Paris hat gelitten, Paris hat den Atem der Bayern im Nacken gespürt, aber PSG hat sich ins Halbfinale gerettet. Selbst Besiegte tanzen dann auf den Tischen in der Umkleidekabine und bespritzen sich, weil anderes fehlt, mit Mineralwasser." © getty 13/17 Daily Mirror: "Rache ist süß." © getty 14/17 Laola1.at: "Ein Tor hat am Ende zum Wunder von Paris gefehlt." © getty 15/17 Blick: "Zitterpartie in der Königsklasse. Die Pariser konzentrieren sich gegen die Bayern auf das, was sie am besten können: aufs Umschalten. Immer wieder bricht Neymar oder Kylian Mbappe auf der Seite durch – und bringt damit die Bayern in Bedrängnis." © getty 16/17 The Guardian: "Bayern scheidet in einem der besten Europacup-Viertelfinals aller Zeiten aus. Wenn dieser schätzenswerte, wild-emotionale Sieg Paris nicht daran glauben lässt, dass sie die Champions League gewinnen können, wird es niemals der Fall sein." © getty 17/17 BBC: "Ein Meilenstein für Pochettino - aber das Ende für Flick? Ein Ergebnis, das sich wie ein Startschuss für die Amtszeit eines Trainers anfühlt, weist alle Merkmale eines Endes für den anderen auf."

FC Bayern: Noch kein Kontakt zu Nagelsmann

Sein Freund Matthäus, mit dem er mehrmals pro Woche in Kontakt steht, sagte nach dem PSG-Spiel übrigens: "Ich bin überzeugt, dass Hansi Flick nach dieser Saison nicht mehr Bayern-Trainer ist." Dafür herrsche intern zu viel Unruhe, dafür werde dem Trainer zu wenig Mitspracherecht in Sachen Kaderplanung und Transfers vonseiten der sportlichen Leitung um Hasan Salihamidzic eingeräumt.

Matthäus spekulierte auch über einen möglichen Nachfolger: Julian Nagelsmann. Es ist verbrieft, dass der Leipziger Coach, wie Flick noch bis 2023 an seinen Verein gebunden, bei Bayerns Bossen wohlgelitten ist. Ebenso verbrieft ist Nagelsmanns gewisse emotionale Nähe zu den Münchnern (die ihn aber natürlich nicht davon abhält, liebend gerne Meister mit RB Leipzig werden zu wollen).

Dass, wie Matthäus am Dienstag behauptete, sich die Führungsriege des FC Bayern nun bereits ein bisschen mit Nagelsmann unterhalten habe, auch "über das Wirtschaftliche", trifft nach Informationen von SPOX und Goal nicht zu.

Ehe sich Flick nicht erklärt, werde es dazu auch nicht kommen. Bis dahin wird Nagelsmann alles dafür tun, den Leipzigs Rückstand auf die Münchner in der Tabelle zu verkürzen und sie vielleicht auch schon zu überholen.