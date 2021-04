Kylian Mbappe droht Ausfall: PSG-Star mit Wadenverletzung vor Halbfinal-Rückspiel in der Champions League

Schlechte Nachrichten für die Fans von Paris Saint-Germain: Ein Einsatz von Superstar Kylian Mbappe im Halbfinal-Rückspiel der Champions League ist fraglich.

Angreifer Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain droht im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Manchester City (Dienstag 21.00 Uhr im LIVETICKER)auszufallen. Wie der französische Serienmeister am Freitag bekanntgab, laboriert der Superstar an einer Verletzung an der rechten Wade. Über die Schwere und damit verbundene Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben.

"Er hat Probleme mit der rechten Wade. Wir hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist und er schnell wieder zurückkehren kann", sagte Trainer Mauricio Pochettino auf der Pressekonferenz am Freitag. PSG hatte das Hinspiel am vergangenen Mittwoch nach langer Führung noch aus der Hand gegeben. Am Ende gewannen die Citizens dank der Treffer von Kevin de Bruyne und Riyad Mahrez mit 2:1 im Prinzenpark und verschafften sich so eine gute Ausgangsposition für das zweite Aufeinandertreffen.

Ehe es am Dienstag zum Rückspiel-Kracher kommt, muss Paris in der Liga noch gegen Lens antreten (Samstag 17.00 Uhr im LIVETICKER). Vier Spieltage vor Schluss belegt der Dauerdominator der vergangenen Jahre mit 72 Zählern den zweiten Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer Lille beträgt lediglich einen Punkt, allerdings hat mit der AS Monaco (71 Punkte) ein weiterer Verein noch aussichtsreiche Chancen auf den Meistertitel.