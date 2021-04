FC Liverpool - Real Madrid: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Champions-League-Viertelfinale empfängt der FC Liverpool heute Abend Real Madrid zum Rückspiel. Wer kommt weiter? SPOX sagt Euch, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Champions League, FC Liverpool - Real Madrid: Termin, Austragungsort

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und der FC Liverpool hat seine Hoffnung im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid auch noch nicht aufgegeben. Die Reds haben das Hinspiel in der vergangenen Woche auswärts 1:3 verloren, möchten nun aber eine Wende herbeiführen und in das Halbfinale einziehen.

Das Duell findet am heutigen Mittwoch, den 14. April statt, gespielt wird diesmal an der Anfield Road in Liverpool, die sich wegen der Coronavirus-Pandemie aber nicht so stimmungsgewaltig präsentieren kann, wie man es gewohnt ist. Die Tribünen müssen leer bleiben.

Begegnung: FC Liverpool - Real Madrid

FC Liverpool - Real Madrid Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Datum: 14. April 2021

14. April 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Anfield Road, Liverpool

FC Liverpool - Real Madrid: Champions League heute live im TV und Livestream

Während Sky das Hinspiel im Einzelspiel live gezeigt hat, wird das heutige Rückspiel bei DAZN zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender überträgt diesmal das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Manchester City (Hinspiel 1:2).

Bei DAZN gehen die Vorberichte um 20.30 Uhr los. Das Team, das Euch vor der Kamera und an den Mikrofonen bei dem Streamingdienst durch den Königsklassen-Abend führt: Alex Schlüter (Moderator), Uli Hebel (Kommentator), Sandro Wagner (Co-Kommentator, Experte).

Gratis zugreifen könnt Ihr auf DAZN grundsätzlich nicht. Neukunden haben jedoch die Chance, das Angebot des Streamingdiensts die ersten 30 Tage erstmal kostenlos und vollumfänglich zu testen. Soll es danach weitergehen, stehen zwei Abo-Modelle zur Auswahl: das Monatsabo (11,99 Euro monatlich) und das Jahresabo (119,99 Euro als Einmalzahlung).

Bei DAZN gibt es im Fußballbereich abgesehen von Champions-League-Partien live regelmäßig auch die Freitagsspiele der Bundesliga, die Europa League, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1 zu sehen.

Am Samstag war bei DAZN somit auch der Clasico, das bedeutendste Duell im Weltfußball, live zu erleben. Real gewann das Prestigeduell dank Treffern von Karim Benzema und Toni Kroos 2:1, die Katalanen konnten nur noch durch Verteidiger Oscar Mingueza verkürzen. Das Titelrennen in Spanien, bei dem ja auch noch Atletico mitmischt, ist damit extrem spannend! Mit dem Hinspiel-3:1 und dem Clasico-Erfolg im Rücken gehen die Königlichen nun mit großem Selbstbewusstsein in das Rückspiel gegen das Ensemble von Jürgen Klopp.

FC Liverpool - Real Madrid: Champions League heute im Liveticker

Live verfolgen könnt Ihr die Begegnung um den Halbfinal-Einzug auch im Liveticker von SPOX. Ob Tore, Karten, Wechsel, mögliche Verletzungen und Aufreger: Dort erhaltet Ihr während der mindestens 90 Minuten alle notwendigen Informationen.

