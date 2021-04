Champions League, Übertragung: Viertelfinal-Rückspiele heute live im TV und Livestream

Wer zieht in der Champions League in das Halbfinale ein? Mit den Viertelfinal-Rückspielen fallen heute die ersten Entscheidungen. Wer im Einsatz ist und wo die Partien im TV und Livestream laufen: SPOX klärt auf.

Champions League: Viertelfinal-Rückspiele am Dienstag

Alle Augen auf die UEFA Champions League! Nachdem vergangene Woche das Viertelfinale in der Königsklasse eröffnet wurde, stehen bereits ab dem heutigen Dienstag, den 13. April die entscheidenden Rückspiele im Kampf um das Weiterkommen in das Halbfinale an.

Die heutigen Begegnungen: Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern München, der FC Chelsea tritt gegen den FC Porto an. PSG (3:2) und die "Blues" (2:0) gehen mit ihren Auswärtssiegen im Rücken dabei favorisiert in die Duelle. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr.

Champions League, Übertragung: Viertelfinal-Rückspiele im TV und Livestream

Die TV-Aufteilung der heutigen Champions-League-Spiele fällt so aus wie bereits in der kommenden Woche. Sky hatte sich nach der Auslosung der Runde der letzten Acht beide Bayern-Einzelspiele gegen das französische Starensemble um Neymar und Kylian Mbappe gesichert, was wiederum bedeutet: Das Aufeinandertreffen zwischen Chelsea und Porto ist bei Sky nur in der Konferenz und im Einzelspiel erneut live bei DAZN zu sehen.

PSG - FC Bayern: Champions League heute live bei Sky

PSG gegen Bayern wird von Sky heute auf Sky Sport 2 ausgestrahlt. Übertragungsbeginn ist um 20.50 Uhr, Wolff-Christoph Fuss kommentiert das Spitzenspiel im Parc de Princes. Zuvor könnt Ihr Euch ab 19.30 in "Der Dienstag der Champions" auf den Abend einstimmen - ebenfalls auf Sky Sport 2. Die Konferenz mit beiden Partien läuft auf Sky Sport 1.

Das Sky-Programm empfangen könnt Ihr auch via Livestream. Der Pay-TV-Sender bietet Euch hierfür Sky Go (für Bestandskunden) und Sky Ticket (für Neukunden) an.

Termin Begegnung Hinspiel 13.04., 21.00 Uhr FC Chelsea - FC Porto 2:0 13.04., 21.00 Uhr Paris Saint-Germain - FC Bayern München 3:2 14.04., 21.00 Uhr FC Liverpool - Real Madrid 1:3 14.04., 21.00 Uhr Borussia Dortmund - Manchester City 1:2

FC Chelsea - FC Porto: Champions League heute live bei DAZN

Bei DAZN kommentieren Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl heute das Match zwischen Chelsea und Porto, das aufgrund von Einreisebestimmungen in England und Portugal inmitten der Corona-Pandemie wie schon vergangene Woche im Stadion des FC Sevilla ausgetragen wird. Tobi Wahnschaffe begrüßt Euch zum Sendungsstart um 20.30 Uhr als Moderator.

FC Bayern gegen PSG: Die Pressestimmen zur Mbappe-Gala beim FCB © getty 1/21 Der FC Bayern unterliegt PSG im Viertelfinal-Hinspiel nach einem aberwitzigen Chancenwucher und einer großen Mbappe-Show mit 2:3. Die internationalen Pressestimmen zum Spiel. © Kiosko 2/21 FRANKREICH - L'EQUIPE: "Das perfekte Verbrechen! Scheesterne Mbappé und Neymar: Die beiden Stars von PSG, Kylian Mbappé und Neymar, waren maßgeblich am Erfolg ihrer Mannschaft beteiligt und erzielten jeweils einen Doppelpack. Zwei Tore und zwei Assists." © Kiosko 3/21 LE PARISIEN: "Paris vollbringt Wunder! Paris zeigte beim 3:2-Sieg in München im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales eine beachtliche Leistung, darunter ein Doppelpack von Mbappé. Pochettinos Team öffnet die Tür für das Weiterkommen." © getty 4/21 LIBERATION: "Mbappe war furchterregend. Nach den letzten Ergebnissen beider Mannschaften könnte man meinen, der Fußball sei in München auf den Kopf gestellt worden. Aber nein, der Fußball gehört den Spielern, und die machen mit ihm, was sie wollen." © getty 5/21 LE FIGARO: "Spielerische Klasse, Solidarität, Erfolgswille - das sind die Schlüssel zum Pariser Wunder von München. Paris hatte den kleinen Schubs des Schicksals, der in den letzten Jahren so oft gefehlt hat." © getty 6/21 OUEST FRANCE: "Als Sieger von München reist Paris jetzt 1. Klasse." © getty 7/21 FRANCE FOOTBALL: "Der große Coup! Eine verrückte Nacht in München! Im Schneegestöber führte PSG mit 2:0, verspielte die Führung und gewann letztendlich dank des großartigen Kylian Mbappe. Die Tür zum Halbfinale ist offener denn je." © getty 8/21 LE FIGARO: "Heldenhaft! PSG stoppt Bayern im eigenen Stadion. Ultraeffizient hat sich Paris gegen die Münchner Champions-League-Sieger durchgesetzt." © getty 9/21 LE MONDE: "Eine unberechenbare PSG-Mannschaft überrascht Bayern. Die Pariser wurden im Viertelfinal-Hinspiel zwar dominiert, schlugen den Titelverteidiger aber am Mittwochabend in der verschneiten Allianz Arena dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappé. © getty 10/21 ENGLAND - THE SUN: "Mbappe-Show im Münchner Schnee verhilft Pochettinos Elf zur Hinspiel-Führung gegen den Titelverteidiger." © getty 11/21 MIRROR: "Kylians Rache! Mbappe sorgt für die Revanche von PSG mit einer vernichtenden Champions-League-Show. Er erweist sich als zu stark für Titelverteidiger Bayern und macht die Allianz Arena zu seinem neuen Spielplatz." © getty 12/21 BBC: "Dieser Sieg war umso beeindruckender, weil das damals im Camp Nou passiert war und PSG jetzt erneut bei einem Riesen Europas ein Schock-Ergebnis zustande gebracht hat. Die Gäste zeigten eine taktisch brillante Leistung." © getty 13/21 DAILY MAIL: "Es war fast so, als hätte Bayern München seine Hausaufgaben nicht gemacht. Mbappe: Vielleicht wäre es besser ihn zu decken. [...] Und da war Neymar, ein Spieler, der gekränkt die Leute daran erinnern wollte, wie sehr er gewinnen will." © getty 14/21 THE GUARDIAN: "Am Ende fügte PSG Bayern die 2. Niederlage im 29. Spiel zu, aber als Revanche zählt das bis zum Abpfiff in Paris nicht. Der Job ist alles andere als erledigt nach einem Abend, an dem sich Lewandowski vollgefressen häte." © getty 15/21 SPANIEN - MARCA: "Das Duell zwischen Bayern und PSG ist auf dem Weg, epochal zu werden. Die Wiederholung des Finales war schlicht und ergreifend spektakulär, erhaben, brillant, mitreißend, denkwürdig. PSG rächte sich für die Niederlage in Lissabon." © getty 16/21 SPORT: "Süße Rache von PSG. Bayern war ein offensiver Wirbelsturm gegen die Gallier, doch Keylor Navas hielt hinten den Laden zusammen. PSG nimmt eine wertvolle Beute mit nach Paris, doch der Meister ist lange nicht tot." © Kiosko 17/21 AS: "Mbappe ist eine Bestie. Mbappe erobert München. Man braucht niemandem zu sagen, dass man die Bayern nie für tot erklären soll. Bayern vermisste Lewandowski schmerzlich." © getty 18/21 MUNDO DEPORTIVO: "Mbappe lässt Bayern gefrieren und bringt die PSG-Revanche auf den Weg. Nach seinem Hattrick im Camp Nou, trifft der französische Star im Münchener Schneefall doppelt und lässt den Champion in den Seilen hängen." © getty 19/21 EL PAIS: "Der Titelverteidiger verliert sein erstes CL-Spiel seit 2 Jahren nachdem er einen Rivalen mit 31 Schüssen belagert hat. Neymar und Mbappe verschoben das Gleichgewicht in einem Spiel, das Bayern mit Arroganz dominiert." © getty 20/21 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: "Unter dem Schnee von München geben Mbappé und Neymar die Show. Bayern kämpft bis zur letzten Minute, muss sich aber geschlagen geben." © getty 21/21 SCHWEIZ - BLICK: "PSG stoppt damit Bayerns Wahnsinn-Serie. Erstmals seit März 2019 verliert die Flick-Truppe in der Königsklasse. Kommenden Dienstag steigt das Rückspiel im Prinzenpark. Und der Vorteil liegt nun definitiv bei den Parisern."

Champions League, Übertragung: Viertelfinal-Rückspiele im Liveticker

Sowohl PSG-Bayern als auch Chelsea-Porto könnt Ihr heute auch problemlos verfolgen, indem Ihr am Abend bei SPOX vorbeischaut. Beide Königsklassen-Begegnungen werden nämlich live getickert, damit Euch wirklich nichts entgeht.