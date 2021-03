Chelsea - Atletico Madrid: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Chelsea und Atletico Madrid begegnen sich heute im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals. Das Hinspiel ging mit 1:0 an die Londoner. Können sie die Führung über die Ziellinie bringen? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Sichere Dir jetzt den Gratismonat von DAZN und schaue das Champions-League-Achtelfinale zwischen Chelsea und Atletico heute live und in voller Länge!

Chelsea - Atletico Madrid: Anstoß, Spielort, Stadion

Am 26. Januar hat Thomas Tuchel den Trainerposten des FC Chelsea eingenommen und Klublegende Frank Lampard abgelöst. Seither sind die Blues wettbewerbsübergreifend in zwölf Spielen ungeschlagen. Am heutigen Mittwoch (17. März) wäre es besonders wichtig, die Serie weiterhin aufrechtzuerhalten.

Denn die Londoner müssen um 21 Uhr in der Champions League gegen den spanischen Tabellenführer Atletico Madrid ran. Als Spielstätte dient die Stamford Bridge, Stadion des FC Chelsea.

Dem FC Chelsea reicht heute auch nur ein Unentschieden, da man das Hinspiel mit 1:0 für sich entschied. Atletico hingegen muss liefern.

Chelsea - Atletico Madrid: Champions League heute live im TV und Livestream

Sky und DAZN sind die richtigen Anlaufstellen für alle, die die Champions-League-Saison 2020/21 verfolgen möchten. Die eine Hälfte der Achtelfinal-Rückspiele überträgt Sky, die andere DAZN. Somit zeigen also beide Anbieter je vier Partien. Alle Duelle mit deutscher Beteiligung übernimmt Sky. Daher seht Ihr Chelsea und Atletico heute bei DAZN live und exklusiv in voller Länge.

© getty Mason Mount wird den Blues heute wegen zu vielen (3) Gelben Karten fehlen.

Ab 20.45 Uhr laufen die Vorberichte zum Spiel. Moderator Christoph Stadtler, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch durchs Spiel.

Neben Spielen der Königsklasse zeigt DAZN zudem auch zahlreiche europäische Topligen. Darunter die Serie A, Ligue 1, Bundesliga und Primera Division. Außerdem überträgt das "Netflix des Sports" die ganze Europa League.

Doch DAZN ist nicht einzig und allein ein Streaminganbieter für Fußball. Zu den weiteren Sportarten, die DAZN im Angebot hat, zählen nämlich auch Darts, Wintersport, US-Sport, Radsport, Motorsport, Tennis, MMA, Boxen, Handball, Bellator und Rugby.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr ist DAZN erwerbbar. Doch vorher besteht die Möglichkeit, das Angebot einen Monat kostenlos zu testen.

Chelsea - Atletico Madrid: Champions League heute im Liveticker

Falls Ihr kein DAZN-Abo habt, keine Panik. Bei SPOX könnt Ihr das Spitzenspiel auch im Liveticker verfolgen. Alle wichtigen Ereignisse werden für Euch detailliert beschrieben. Beide heutigen Spiele werden angeboten.

FC Liverpool: Die SPOX-Legendenelf seit 2000 © getty 1/25 Aktuell steckt der FC Liverpool in der Krise, hinter den Reds liegen aber einige außerordentlich erfolgreiche Jahre. Seit 2000 gewannen die Reds zweimal die Champions League und einmal die Meisterschaft. Wir zeigen unsere Legendenelf aus dieser Zeit. © getty 2/25 TOR - PEPE REINA: Einer der wenigen Spieler ohne CL-Sieg in unserer Elf. Reina verdrängte bei seiner Ankunft Finalheld Jerzy Dudek und war fast zehn Jahre lang Stammtorwart der Reds. Machte fast 400 Spiele und blieb dabei 177-mal ohne Gegentor. © getty 3/25 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Mit gerade mal 22 Jahren schafft er es in unsere Legendenelf. Ist seit mehr als drei Jahren Stammspieler für die Reds und verbuchte als Außenverteidiger knapp 50 Scorerpunkte. Unvergessen: Seine Ecke im CL-Halbfinale gegen Barca. © getty 4/25 JAMIE CARRAGHER: 737 Spiele für Liverpool, der Großteil davon nach der Jahrtausendwende, Carragher kann in keiner Liverpool-Legendenelf fehlen. Er gewann mit den Reds den UEFA Cup und die Champions League und wurde zweimal Pokalsieger. © getty 5/25 SAMI HYYPIÄ: Der Finne bildete über viele Jahre hinweg zusammen mit Carragher Liverpools Innenverteidigung - so auch beim CL-Triump 2005. Hyypiä machte fast 500 Spiele für die Reds und wurde ganze zehnmal Finnlands Fußballer des Jahres. © getty 6/25 JOHN ARNE RIISE: Bekannt für seinen Rotschopf, seine weiten Einwürfe und seinen linken Hammer. Riise kam 2001 vom FC Fulham und blieb sieben Jahre bei den Reds. Auch er stand im legendären CL-Finale 2005 auf dem Rasen. © getty 7/25 MITTELFELD - XABI ALONSO: Gleich in seiner ersten Saison für die Reds gewann er die Champions League. Im Finale erzielte er den Ausgleichtreffer. Nach fünf Jahren zog es ihn für 34,5 Millionen Euro zu Real Madrid. © getty 8/25 STEVEN GERRARD: 1998 unterschrieb der Junge aus einem Liverpooler Vorort seinen Profivertrag. Bis 2015 absolvierte Gerrard 710 Spiele für die Reds, in denen er 186 Tore schoss und 92 Vorlagen sammelte. Danach ließ er seine Karriere in den USA ausklingen. © getty 9/25 JORDAN HENDERSON: 18 Millionen Euro überwies der Klub 2011 an den AFC Sunderland, um sich Hendersons Dienste zu sichern. Seit 2015 ist der Mittelfeldspieler der Kapitän der Reds, 2020 wurde er zu Englands Fußballer des Jahres gewählt. © getty 10/25 STURM - MOHAMED SALAH: Der "Egyptian King" ist in Liverpool zum Weltklasse-Spieler gereift. In seinem 159. Premier-League-Spiel erzielte Salah seinen 100. Treffer für die Reds, nur zwei Spieler benötigten weniger Spiele für diese Marke. © getty 11/25 MICHAEL OWEN: Ähnlich wie Gerrard stammte Owen aus der eigenen Jugend. Ehe es ihn 2004 zu Real Madrid zog, knipste er 158-mal für Liverpool. 2004 wurde Owen in die "FIFA-100" aufgenommen. © getty 12/25 SADIO MANE: Seit seinem Wechsel 2016 aus Southampton hat sich Mane auf der linken Seite festgespielt. Neben zahlreichen Titelgewinnen hält Mane zusätzlich den Rekord für den schnellsten Hattrick der Liga-Geschichte (2 Minuten und 56 Sekunden). © getty 13/25 TRAINER - JÜRGEN KLOPP: "The Normal One" formte die Reds wieder zu einem echten Spitzenteam. Neben dem CL-Gewinn beendete er die 30-jährige Durststrecke des Klubs und holte den Premier-League-Titel. © SPOX 14/25 So sähe unsere Legendenelf in einem 4-3-3-System aus. © getty 15/25 HONORABLE MENTIONS - RAFA BENITEZ: Von 2004 bis 2010 stand der Spanier an der Seitenlinie. Unter Benitez holte Liverpool die Champions League sowie den englischen Pokal. © getty 16/25 GERARD HOULLIER: Der Franzose übernahm die Reds 1998 und formte mit Gerrard, Owen & Co. ein Spitzenteam. In der erfolgreichsten Saison 2000/01 holte man den UEFA-Pokal, FA Cup und den Ligapokal. Wegen Herzproblemen legte er sein Amt 2004 nieder. © getty 17/25 ROBERTO FIRMINO: Für die 41 Millionen Euro, die der Klub einst an die TSG Hoffenheim überwiesen hatte, wurden die Reds zu Anfang noch belächelt. Firmino mauserte sich danach aber zum Stammspieler. © getty 18/25 PHILIPPE COUTINHO: Für 13 Millionen Euro eingekauft, für 145 Millionen Euro später an den FC Barcelona verkauft: Die Zeit in Liverpool lohnte sich für beide Seiten aus sportlicher und finanzieller Sicht. © getty 19/25 FERNANDO TORRES: Der Spanier schoss von 2007 bis 2011 in Liverpool alles kurz und klein. Nach seinem Wechsel zu Chelsea ging es für ihn sportlich bergab. © getty 20/25 GEORGINIO WIJNALDUM: Seit 2016 läuft der Mittelfeldmotor für den Klub auf. "Er hat alle Dinge, die man braucht", lobte ihn einst Jürgen Klopp. Wijnaldums Vertrag läuft im Sommer 2021 aus, Barca soll interessiert sein. © getty 21/25 DIETMAR HAMANN: Sieben Jahre lang spielte "The Kaiser" an der Merseyside. Er gewann unter anderem mit dem LFC die Champions League und den UEFA-Cup. © getty 22/25 VIRGIL VAN DIJK: Der 85-Millionen-Euro-Mann stabilisiert seit seiner Ankunft die Defensive der Reds. Van Dijk hatte großen Anteil am Champions-League-Sieg und dem Gewinn der Meisterschaft. © getty 23/25 MARTIN SKRTEL: Der Slowake, der wegen seines Einsatzes und seiner harten Ganghart von den Fans "The Terminator" genannt wurde, bildete über Jahre hinweg zusammen mit Daniel Agger die Abwehrreihe. © getty 24/25 ANDREW ROBERTSON: Die schottische Arbeitsmaschine kam für lediglich neun Millionen Euro von Hull City. Seitdem hat er sich auf der linken hinteren Seite festgespielt. © getty 25/25 JERZY DUDEK: Unvergessen bleibt sein Auftritt im CL-Finale gegen den AC Milan. Seine Parade gegen Andre Shevchenko wird immer in Erinnerung bleiben.

Chelsea - Atletico Madrid: So könnten die Teams auflaufen

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - Kanté, Kovacic - James, Ziyech, Havertz, Marcos Alonso - Giroud

Atletico: Oblak - Savic, Felipe, Hermoso - Trippier, Koke, Lemar, Carrasco - Llorente - Joao Felix, Suarez

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick