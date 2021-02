Heute stehen zwei weitere Achtelfinals in der Champions League an. Dieser Artikel verrät Euch, wie Ihr die Partien als Einzelspiele und in der Konferenz im TV und Livestream sehen könnt.

Champions League heute live: Welche Spiele finden statt?

Heute Abend stehen zwei Achtelfinal-Partien in der Königsklasse auf dem Programm. In der vergangenen Woche wurden bereits die ersten vier Hinspiele der Achtelfinal-Runde ausgetragen, in dieser Woche stehen nun die zweiten vier Paarungen an.

Lazio Rom empfängt heute den FC Bayern München. Zeitgleich trifft Atletico Madrid auf den FC Chelsea Anstoß ist bei beiden Begegnungen um 21.00 Uhr.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ort 23. Februar 21 Uhr Lazio Rom Bayern München Rom 23. Februar 21 Uhr Atletico Madrid FC Chelsea Bukarest

Champions League heute live: Einzelspiele und Konferenz im TV und Livestream sehen

Auch in der K.o.-Runde sind weiterhin keine Champions-League-Spiele live im Free-TV zu sehen. Im frei empfangbaren Fernsehen wird auch keine Konferenz angeboten.

Die Rechte für die Champions League liegen in der Saison 2020/2021 bei Sky und DAZN. Der Pay-TV-Sender und der Streamingdienst teilen sich die Rechte, in der K.o.-Runde zeigen beide Anbieter jeweils die Hälfte der Partien.

Heute Abend bedeutet das: Sky zeigt ein Spiel, DAZN zeigt das andere Spiel. Bei Sky wird die Partie der Bayern in Rom zu sehen sein. DAZN überträgt Atletico Madrid gegen den FC Chelsea, das aufgrund der Corona-Pandemie in der rumänischen Hauptstadt Bukarest stattfinden muss.

Und die Konferenz? Diese läuft ausschließlich auf Sky. Der Münchner TV-Sender zeigt beide Partien also parallel, in der Konferenz bekommt Ihr alle Tore zu sehen.

Champions League: Die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt die Highlights der anderen Partie dafür weniger als eine Stunde nach Abpfiff: Bereits um 23.30 Uhr könnt Ihr die Highlights von Lazio Rom gegen den FC Bayern auf der Plattform des Streamingdienstes sehen.

Champions League heute live: Einzelspiele im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die heutigen Partien in der Königsklasse auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu allen Partien in der Champions League einen Liveticker an. Hier geht's direkt zu den Livetickern der Matches.

Lazio Rom gegen den FC Bayern im Liveticker

Atletico Madrid gegen den FC Chelsea im Liveticker

Champions League: Die Hinspiele im Achtelfinale