Real Madrid - Borussia Mönchengladbach: Das Entscheidungsspiel in der Champions League heute im Liveticker

Spannung pur in Gruppe B der Champions League! Borussia Mönchengladbach und Real Madrid kämpfen im direkten Duell um das Erreichen des Achtelfinals. Hier könnt Ihr den Showdown im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Schiedsrichter Björn Kuipers wird gemeinsam mit seinen Kollegen die Partie leiten.

Vor Beginn: Der Anstoß ist für 21 Uhr deutscher Zeit datiert, gespielt wird im Estadio Alfredo Di Stefano in Madrid. Aufgrund der Corona-Pandemie trägt der amtierende spanische Meister derzeit dort seine Pflichtspiele aus.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des CL-Gruppenspiels zwischen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach.

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream

Champions League: So kommt Gladbach ins Achtelfinale

Derzeit liegt Borussia Mönchengladbach noch auf dem ersten Tabellenplatz, allerdings ist in Gruppe B noch nichts in Stein gemeißelt. Alle vier Teams haben noch die Chancen, am letzten Spieltag das Ticket fürs Achtelfinale zu buchen. Immerhin kann Gladbach im schlechtesten Fall nur auf Tabellenplatz drei zurückfallen.

Borussia Mönchengladbach kommt ins Achtelfinale, wenn...

...sie gegen Real Madrid mindestens einen Punkt holen.

...das Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Shakhtar Donezk Unentschieden endet.

Borussia Mönchengladbach landet nur auf Platz 3, wenn...

...sie gegen Real Madrid verlieren und es im Parallelspiel einen Sieger gibt.

Champions League: Gruppe B im Überblick