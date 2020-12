Champions League - Power Ranking nach der Gruppenphase: FC Bayern bleibt das Team der Stunde, RB Leipzig vor dem BVB

Die Gruppenphase der Champions League ist vorbei und erstmals seit sechs Jahren stehen alle vier deutschen Teilnehmer an der Königsklasse im Achtelfinale. Dazu vier Teams aus Spanien, jeweils drei aus England und Italien sowie PSG und der FC Porto. Doch welche Teams haben die beste Form und die besten Aussichten in der K.o.-Phase? SPOX und Goal machen den Check.

Platz 16: Lazio Rom

So erreichte das Team das Achtelfinale: Mit nur zwei Siegen ins Achtelfinale einzuziehen alleine ist schon eine Kunst für sich. Das aber auch noch in einer Gruppe mit Borussia Dortmund, Brügge und Zenit St. Petersburg zu schaffen, sagt schon einiges aus über die Qualität der Mannschaft. Selbstredend nicht unbedingt Gutes. Lazio konnte eigentlich nur im ersten Gruppenspiel überzeugen, wobei das 3:1 gegen den BVB eher dem Unvermögen der Deutschen und einer gewissen Rachlust von Stürmer Ciro Immobile geschuldet war. Im letzten Gruppenspiel gegen Brügge, auch nicht gerade ein Monsterteam, profitierte Simone Inzaghis Mannschaft von einem Lattentreffer der Belgier in der Schlussphase. Souverän ist anders.

Ausblick auf die K.o.-Phase: Lazio ist im Topf 2 und bekommt am Montag bei der Auslosung auf jeden Fall ein Top-Team zugelost. Und da die Römer schon gegen den BVB gespielt haben und ein rein italienisches Duell gegen Juventus auch noch nicht möglich ist, fehlt ein bisschen das Vorstellungsvermögen, gegen welches Team Lazio im Achtelfinale bestehen soll. Für den aktuellen Tabellensiebten der Serie A ist das Erreichen der K.o.-Runde das höchste der Gefühle.

Platz 15: FC Sevilla

So erreichte das Team das Achtelfinale:13 Punkte muss man in der Gruppenphase erst mal schaffen. Auch in einer Gruppe, die recht wenig Champions-League-Flair versprach - und die letztlich alle Erwartungen erfüllte. Gegen Chelsea, dem einzigen Gegner von Format, holte Sevilla ein torloses Remis und verlor ansonsten haushoch. Die Siege gegen FK Krasnodar und Stade Rennes, die ja nicht nur vom Namen her eher in die Europa League, dem eigentlichen Lieblingswettbewerb des FC Sevilla, gehören, waren teils recht mühsam.

Ausblick auf die K.o.-Phase: Die gute Nachricht für alle, die sich mal einen anderen Gewinner der Europa League wünschen als den FC Sevilla: der FC Sevilla ist im neuen Jahr nicht in der Europa League dabei. Die schlechte Nachricht für alle, die es mit dem FC Sevilla halten: Im Achtelfinale der Champions League stehen kaum Mannschaften, die man eigentlich eher im Lieblingswettbewerb des FC Sevilla erwarten würde. Vor allem nicht in Topf 1, aus dem Sevillas Gegner gezogen werden wird. Für Sevilla könnte es zu wenig Europa League sein.

Nedved, Inzaghi, Simeone & Co.: Lazios legendäre Meistermannschaft von 2000 © getty 1/24 Am Mittwochabend gastiert Lazio in der Champions League beim BVB. Erst zweimal haben die Römer den italienischen Scudetto gewonnen, zuletzt in der Saison 1999/00. Was wurde aus den damaligen Spielern? © getty 2/24 TOR - Luca Marchegiani (28 Spiele/0 Tore): Stammkeeper in der Meistersaison. Marchegiani spielte von 1993 bis 2003 für Lazio und machte in der Zeit insgesamt 243 Spiele. © getty 3/24 Marco Ballotta (9/-): In der Meistersaison fungierte er als Ersatzkeeper und musste insgesamt neun Mal einspringen. Nach Stationen bei Inter, Modena und Treviso kehrte er von 2005 bis 2008 vor dem Karriereende nochmal zu Lazio zurück. © getty 4/24 VERTEIDIGUNG - Giuseppe Pancaro (28/3): Blieb nach der Meisterschaft noch zwei Jahre bei Lazio, dann wechselte er zum AC Milan. Nach Stationen in Florenz und bei Torino beendete er 2007 seine Karriere. Zuletzt Trainer bei US Pistoiese 1921. © getty 5/24 Alessandro Nesta (28/-): Der gebürtige Römer spielte ab seinem neunten Lebensjahr bei Lazio, wo er zum Anführer und Kapitän der Meistermannschaft avancierte. 2002 zog er weiter zu Milan und holte zweimal die Champions League. © getty 6/24 Sinisa Mihajlovic (26/6): Holte mit Roter Stern Belgrad 1991 den Europapokal der Landesmeister, dann wechselte er nach Italien. Nach Engagements bei der Roma und Sampdoria von 1998 bis 2004 bei Lazio unter Vertrag. © getty 7/24 Paolo Negro (26/2): Machte während seinen zwölf Jahren bei Lazio (1993 bis 2005) insgesamt 264 Pflichtspiele. Achtmal lief er auch für die Nationalmannschaft auf. Seine Karriere beendete er 2007 in Siena. © getty 8/24 Roberto Sensini (23/1): Spielte nur in der Meistersaison für Lazio – und kehrte anschließend hintereinander zu seinen beiden Ex-Klubs Parma und Udinese zurück. 1996 holte er mit Argentinien Olympia-Gold. © getty 9/24 Giuseppe Favalli (18/-): Wechselte 1992 von seinem Jugendklub Cremonese zu Lazio und sollte zwölf Jahre lang bleiben und zum Nationalspieler aufsteigen. Später noch für die beiden Mailänder Vereine tätig. © getty 10/24 Fernando Couto (14/-): Sieben Jahre spielte der portugiesische Innenverteidiger für Lazio und machte 145 Spiele. Anschließend ließ er seine Karriere in Parma ausklingen. © getty 11/24 Guerino Gottardi (5/-): Der Schweizer wechselte 1995 von Neuchatel Xamax zu Lazio, wo er zehn Jahre spielte, sich aber nicht langfristig als Stammkraft etablieren konnte. In 84 Spielen gelang ihm ein Tor. © getty 12/24 MITTELFELD - Juan Sebastian Veron (31/7): Landete nach Stationen bei Sampdoria und Parma 1999 bei Lazio und etablierte sich direkt als Leistungsträger. Bei seinen folgenden Engagements in England bei Manchester United und Chelsea wurde er nicht glücklich. © getty 13/24 Sergio Conceicao (30/2): Lang hielt es der Portugiese nirgends aus, Zeit seiner Karriere wechselte er munter durch Europa. Bei Lazio kickte er von 1998 bis 2000 und dann nochmal 2003. Heute trainiert Conceicao den FC Porto. © getty 14/24 Diego Simeone (28/6): In Europa spielte er abgesehen von Lazio für Pisa, Sevilla, Atletico und Inter. Nach ersten Trainererfahrungen in Argentinien übernahm er 2011 das Traineramt bei Atletico und führte die Mannschaft 2014 zum Meistertitel. © getty 15/24 Pavel Nedved (28/5): Der tschechische Spielmacher kam 1996 von Sparta Prag zu Lazio. 2001 zog er weiter zu Juventus, wo er seine Karriere 2009 beendete. Heute als Vizepräsident von Juve tätig. © getty 16/24 Matias Almeyda (19/1): Holte mit River Plate 1996 die Copa Libertadores und wechselte dann nach Europa. Zunächst zum FC Sevilla, dann zu Lazio, das er nach dem Titel schon wieder in Richtung Parma verließ. © getty 17/24 Dejan Stankovic (16/3): Der serbische Mittelfeldspieler kickte von 1998 bis 2004 für Lazio. Anschließend wechselte er zu Inter Mailand, wo er Teil der Triple-Mannschaft von 2010 war. © getty 18/24 Attilio Lombardo (10/1): Kam nach einem Engagement als Spielertrainer von Crystal Palace vor der Meistersaison mit 33 zu Lazio - und nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. 2002 hörte er auf, aktuell Co-Trainer von Italien. © getty 19/24 STURM - Marcelo Salas (28/12): Der Chilene bewies bei Universidad de Chile und River Plate seine Torgefährlichkeit und weckte damit das Interesse von Lazio. 2001 zog er zu Juve weiter, ehe er zwei Jahre später nach Südamerika zurückkehrte. © getty 20/24 Simone Inzaghi (22/7): Kam im Sommer vor dem Meistertitel nach Rom und sollte elf Jahre bleiben. Anschließend wurde er Jugendtrainer bei Lazio, 2016 übernahm er den Cheftrainerposten. © getty 21/24 Roberto Mancini (20/-): Wurde bei Sampdoria Genua zur Legende, ehe er mit 32 Jahren 1997 zu Lazio wechselte. Nach dem Titelgewinn von 2000 kickte er noch einige Monate bei Leicester, dann wurde er Trainer. Saß von 2002 bis 2004 bei Lazio auf der Bank. © getty 22/24 Alen Boksic (19/4): Bei der Meisterschaft war der kroatische Stürmer schon zum zweiten Mal bei Lazio. Nach einem einjährigen Abstecher zu Juventus war er 1997 nach Rom zurückgekehrt. Nach dem Titel wechselte er zu Middlesbrough. © getty 23/24 Fabrizio Ravanelli (16/2): Nach Stationen bei Juventus, Middlesbrough und Marseille wechselte der Nationalstürmer in der Winterpause der Meistersaison zu Lazio, wo er dann zwischen Startelf und Bank pendelte. © getty 24/24 Sven-Göran Eriksson: Trainierte Lazio von 1997 bis 2001 und holte in der Zeit insgesamt acht Titel. Anschließend Nationaltrainer von England, seit 2012 bei diversen asiatischen Vereinen tätig. Zuletzt Nationalcoach der Philippinen.

Platz 14: FC Porto

So erreichte das Team das Achtelfinale: Einmal komplett chancenlos gegen Manchester City beim 1:3, einmal ein Remis erzittert gegen die Engländer - aber ansonsten marschierte der FC Porto durch die Gruppe. Sieben unterschiedliche Torschützen sprechen für die Ausgeglichenheit der Mannschaft, dass drei der insgesamt zehn Treffer Mittelfeldspieler Sergio Oliveira erzielte, aber auch für eine gewisse Harmlosigkeit der Angreifer.

Ausblick auf die K.o.-Phase: Die Form in der Königsklasse stimmt bei den Portugiesen, die Qualität der Mannschaft reicht absolut fürs Achtelfinale. Für mehr aber nicht. Schon die Verteidigung des nationalen Titels dürfte schwer genug werden, nach neun Spieltagen liegt Sporting Lissabon vier Zähler vor Porto.

Platz 13: Atalanta Bergamo

So erreichte das Team das Achtelfinale: Die Überraschungsmannschaft der Vorsaison buchte erneut das Ticket für die K.o.-Phase, weil ein überraschender Sieg an der Anfield Road rumkam und zumindest vier der sechs obligatorischen Punkte gegen Außenseiter Midtjylland heraussprangen. Zudem spielte den Italienern in die Karten, dass Nebenbuhler Ajax die Abgänge ihrer Leistungsträger van de Beek, Ziyech und Dest nicht auffangen konnte.

Ausblick auf die K.o.-Phase: Atalanta gefällt sich in der Rolle des Underdogs, dass die Top-Teams jedoch abermals Gefahr laufen, die Lombarden zu unterschätzen, ist unwahrscheinlich. Ebenso unwahrscheinlich, dass es auch in dieser Spielzeit für die Runde der letzten Acht reicht.

CL-Achtelfinale: Die Lostöpfe

Topf 1 FC Bayern, Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, BVB, Juventus, PSG Topf 2 Atletico Madrid, Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergamo, Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona, RB Leipzig

Platz 12: Atletico Madrid

So erreichte das Team das Achtelfinale: Gar nicht mal so sicher wie erwartet. Die Rojiblancos-Abwehr, die gemeinhin als undurchdringbare Bastion gilt, fing sich insgesamt acht Gegentore, alleine vier in einem Spiel gegen die Bayern (zum Vergleich: in der heimischen Liga stehen nach 10 Spielen 2 Gegentore zu Buche). Schließlich hielten es die Simeone-Mannen mit dem guten Pferd, das bekanntlich nicht höher springt als es muss. Im entscheidenden Spiel gegen Salzburg gewann ein effektives Atletico mit 2:0.

Ausblick auf die K.o.-Phase: Bekommt Simeone seine Mannschaft auf das Niveau, das sie in der Liga zum Tabellenführer avancieren ließ, könnte noch einiges zu erwarten sein. Auch wenn die holprige CL-Gruppenphase nicht sonderlich angsteinflößend anmutet, dürfte sich kein potenzieller Achtelfinalgegner um ein Duell mit Atletico prügeln.

Platz 11: Borussia Mönchengladbach

So erreichte das Team das Achtelfinale: Vor den beiden letzten Partien sah es rosig aus am Niederrhein. Mit zwei Kantersiegen gegen Donezk und zwei überraschend ärgerlichen Unentschieden gegen die Schwergewichte Real und Inter grüßte Gladbach sensationell vom Platz an der Sonne. Dass die Fohlen am Ende vor einem Tablet um den Einzug ins Achtelfinale bangen mussten, stand sinnbildlich für den Gruppen-Schlussspurt.

Ausblick auf die K.o.-Phase: Erstmals in der CL-Geschichte überhaupt in der Runde der letzten 16. Dass Gladbach die Großen ärgern kann, haben sie bewiesen. Gelingt es Marco Rose zusätzlich, eine Führung gegen die vermeintlichen Favoriten über die Runden zu bringen, ist dem Team einiges zuzutrauen. Allerdings: Den Eindruck, mit mutiger Spielweise in gute Ausgangspositionen zu gelangen, erweckte der Bundesligist jüngst nicht mehr. Und: Als Real Madrid am Mittwoch ernst machte, hatte Gladbach keine Mittel dagegen.

Platz 10: Real Madrid

So erreichte das Team das Achtelfinale: Auf bisweilen erschreckend unsouveräne Art und Weise. Real verlor gleich zweimal gegen Gruppen-Underdog Donezk, im Hinspiel gegen Gladbach mühten sich die Königlichen wenig königlich zu einem Last-Minute-2:2. Einzig am letzten Gruppenspieltag, beim zweiten Aufeinandertreffen mit den Fohlen, waren die Spanier da und zeigten ihre beste CL-Leistung in dieser Saison.

Ausblick auf die K.o.-Phase: Man muss Real zugutehalten, dass sie - auch diesmal - ablieferten, als es drauf ankam. Allerdings: Präsentieren sich die Blancos in der K.o.-Runde ähnlich wackelig und uninspiriert wie in der Gruppenphase, könnte bei einem entsprechenden Gegner schneller Feierabend sein als gedacht.

Die Viererpacker der Champions-League-Geschichte: Nur zwei waren besser als Chelseas Giroud © getty 1/18 Olivier Giroud erzielte für Chelsea beim 4:0 in Sevilla alle Tore der Blues und schnürte damit einen Viererpack. Der Franzose ist damit der 14. Spieler der CL-Geschichte, dem vier Tore in einem Spiel gelangen. Nur zwei waren jemals besser. © imago images 2/18 MARCO VAN BASTEN: Er war der erste Stürmer, dem das Kunststück eines Viererpacks gelang - beim 4:0-Sieg des AC Mailand gegen IFK Göteborg am 25. November 1992. © getty 3/18 SIMONE INZAGHI beim 5:1-Sieg von Lazio Rom über Olympique Marseille am 14. März 2000. © getty 4/18 DADO PRSO beim 8:3-Sieg von AS Monaco über Deportivo La Coruna am 5. November 2003. © getty 5/18 RUUD VAN NISTELROOY beim 4:1-Sieg von Manchester United über Sparta Prag am 3. November 2004. © getty 6/18 ANDRIY SHEVCHENKO beim 4:0-Sieg des AC Mailand über Fenerbahce Istanbul am 23. November 2005. © getty 7/18 LIONEL MESSI beim 4:1-Sieg des FC Barcelona über den FC Arsenal am 6. April 2010. © imago images 8/18 BAFETIMBI GOMIS beim 7:1-Sieg von Olympique Lyon über Dinamo Zagreb am 7. Dezember 2011. © getty 9/18 MARIO GOMEZ beim 7:0-Sieg des FC Bayern über den FC Basel am 13. März 2012. © imago images 10/18 ROBERT LEWANDOWSKI beim 4:1-Sieg von Borussia Dortmund über Real Madrid am 24. April 2013. © getty 11/18 ZLATAN IBRAHIMOVIC beim 5:0-Sieg von Paris Saint-Germain über den RSC Anderlecht am 23. Oktober 2013. © imago images 12/18 CRISTIANO RONALDO beim 8:0-Sieg von Real Madrid über Malmö FF am 8. Dezember 2015. © getty 13/18 SERGE GNABRY beim 7:2-Sieg des FC Bayern München über Tottenham Hotspur am 1. Oktober 2019. © getty 14/18 ROBERT LEWANDOWSKI beim 6:0-Sieg des FC Bayern München über Roter Stern Belgrad am 26. November 2019. © getty 15/18 JOSIP ILICIC beim 4:3-Sieg von Atalanta Bergamo über den FC Valencia am 10. März 2020. Mit 32 Jahren und 41 Tagen ist Ilicic der Älteste unter den Viererpackern. Nur zwei Spieler trafen noch einmal mehr als der Atalanta-Star. © getty 16/18 OLIVIER GIROUD beim 4:0-Sieg vom FC Chelsea beim FC Sevilla am 2. Dezember 2020. Nach Gomis ist er der zweite Franzose, dem das Kunststück gelang und gleichzeitig der erste Chelsea-Spieler mit vier CL-Buden in einem Spiel. © getty 17/18 LIONEL MESSI mit einem Fünferpack beim 7:1-Sieg des FC Barcelona über Bayer Leverkusen am 7. März 2012. © getty 18/18 LUIZ ADRIANO mit einem Fünferpack beim 7:0-Sieg von Schachtar Donezk über BATE Borisov am 21. Oktober 2014.

Platz 9: FC Barcelona

So erreichte das Team das Achtelfinale: Die unter Ronald Koeman verjüngte Barca-Elf sicherte sich mit fünf Siegen am Stück schnell das Achtelfinal-Ticket und spielte in der Königsklasse deutlich souveräner als in der heimischen Liga. Erfreulich: das 2:0 gegen Juve in Turin. Weniger erfreulich: das 0:3 beim zweiten Duell mit der Alten Dame im Camp Nou, einer Vorführung von Cristiano Ronaldo und Weston McKennie, die den "Cules" den Gruppensieg kostete.

Ausblick auf die K.o.-Phase: Das 2:8-Trauma von Lissabon und all seine Begleitumstände stecken den Katalanen noch in allen Knochen. Allen voran Lionel Messi, der im Sommer ja eigentlich wegwollte, strahlt mit seiner Körpersprache nicht unbedingt so etwas wie Siegermentalität aus. Von diesem Barca darf man keine Wundertaten erwarten.