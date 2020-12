Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach exklusiv: "Real Madrid kann jederzeit die Sterne vom Himmel spielen"

Matthias Ginter verspürt vor dem entscheidenden Champions-League-Duell mit Real Madrid (Mi., 21 Uhr live auf DAZN) keinen Druck. Ein Aus nach der Gruppenphase wäre für Borussia Mönchengladbach jedoch enttäuschend, betont der deutsche Nationalspieler, der zudem eindringlich vor Real-Stürmer Karim Benzema warnt.

Im Interview mit SPOX und DAZN sprach der 26 Jahre alte Abwehrchef der "Fohlen" auch über die derzeit anfällige Defensive und seine Rolle als Dauerbrenner. Dazu verriet Ginter seine Abwehr-Idole.

Matthias Ginter über ...

... den engen Terminkalender: "Es geht Schlag auf Schlag. Die Belastung ist eine Herausforderung, aber es war von Anfang an klar, dass es anstrengend wird. Wir haben es bislang gut gemacht und versuchen weiterhin, alles Mögliche zu tun, um gut zu regenerieren, frisch zu bleiben und bestens erholt in die Spiele zu gehen. Es ist wichtig, dass wir immer wieder durchrotieren, dafür haben wir auch einen sehr breiten Kader. Wenn man sieht, wen wir auf der Bank haben, wenn alle fit sind, ist das schon bemerkenswert."

... die bislang 16 Pflichtspiele in der Saison, die er allesamt über 90 Minuten bestritten hat: "Jeder weiß, dass es bei mir nur vorkommt, dass ich den Trainer auf eine mögliche Pause anspreche, wenn ich nur noch ein Bein habe. Ich bin ehrgeizig genug, um von mir aus nicht unbedingt ein Signal zu geben. Es ist schön, dass ich so viel spielen kann."

... die zwei sieglosen Spiele in Folge mit fünf Gegentoren: "Wenn man sich unsere Gegentore ansieht, weiß man ganz genau, woran es hakt. Es passiert zum Teil zu einfach. Wir bringen uns um den Lohn, gerade bei Standardsituationen. Es ist sehr ernüchternd, wenn man so viel investiert. Es ist eine Sache der Konzentration und Aufmerksamkeit der ganzen Mannschaft, um den Spielstand über die Zeit zu bringen und sich noch mal reinzuwerfen. Das fehlt bei dem einen oder anderen. Es ist ein Stück weit Kopfsache. Mehr als Ansprechen und Hinweise geben geht nicht. Jeder Einzelne auf dem Platz ist gefordert."

... das bevorstehende Kräftemessen mit Real Madrid: "Dass es gegen Real Madrid generell schwierig ist, wissen wir. Natürlich auch in solch entscheidenden Spielen. Aber wir sind gut in Form und haben gezeigt, dass wir nicht nur mithalten, sondern auch unsere Ausrufezeichen setzen können. Deshalb gibt es für uns keinen Grund, ängstlich zu sein oder sich zu verstecken. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und unbedingt in die nächste Runde."

... die Tabellenführung in Champions-League-Gruppe B kurz vor Vorrunden-Abschluss: "Unser Ziel ist, den Platz zu halten. Es ist eine Ausgangsposition, die wir alle nach der Auslosung unterschrieben hätten. Wir wissen auch, dass die Gruppe ein bisschen verrückt gespielt hat. Als wir gegen Donezk gespielt haben, haben wir wahrscheinlich alle vermutet, dass die jetzt keinen Punkt mehr holen werden - und dann gewinnen sie mal kurz gegen Real Madrid. Es ist alles kreuz und quer gewesen, deshalb haben ja alle vier Mannschaften auch noch die Chance, weiterzukommen. Wir sind voll dabei und wollen in Madrid gewinnen."

© getty

... die Gefahr, die K.o.-Phase trotz der bisher guten Vorrunde zu verpassen: "Druck spüre ich nicht, aber es wäre schon eine Enttäuschung, wenn wir es nicht schaffen sollten. Gerade mit den Ergebnissen gegen Donezk und Real. Da brauchen wir nicht drum herum reden, dafür sind wir ehrgeizig genug - auch wenn wir nicht der haushohe Favorit sind und waren."

... die Königlichen, die als Tabellendritter unter Zugzwang stehen: "Sie haben gegen Donezk zweimal verloren, was für Real Madrid eher untypisch ist. Sie können aber auch jederzeit wieder die Sterne vom Himmel spielen. Wir hoffen, dass sie gegen uns nicht den besten Tag erwischen. Aber allein darauf zu hoffen, ist natürlich ein bisschen dünn. Wir müssen schon mutig sein und unser Spiel durchbringen. Dann haben wir auf jeden Fall Chancen."

... Marco Roses Matchplan gegen Real: "Ich denke, dass wir unserer Linie treu bleiben und unser Spiel nicht komplett verändern. Wir wollen weiterhin intensiv spielen, frühe Balleroberungen provozieren, den Gegner unter Druck setzen, Fehler erzwingen."

... besondere Kabinen-Ansprachen von Trainern: "Ich vergesse relativ wenig, wenn es um Fußball geht. Es gibt viele Ansprachen, die mich schon richtig gepackt haben. Eine herauszupicken, ist schwer. Es ist ein absolutes Qualitätsmerkmal eines Trainers, in bestimmten Spielen die richtige Ansprache zu finden. Ich hatte schon sehr gute Trainer, von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe."

... Real-Stürmer Karim Benzema: "Ich bereite mich mit Videos auf ihn vor, nehme aber auch meine eigenen Erfahrungen mit hinzu. Er wirkt manchmal teilnahmslos, ist nicht so mit eingebunden, aber im Strafraum ist er einfach da. Das belegen seine Zahlen auch. Es ist bemerkenswert und nicht selbstverständlich, wie konstant er bei einem der größten Klubs der Welt über Jahre spielt. Es ist wichtig, ihn 90 Minuten zu bearbeiten, im Auge zu behalten, eng an ihm dran zu sein. Wir müssen auf jeden Fall höllisch aufpassen."

... direkte Gegenspieler wie eben Benzema oder Inters Romelu Lukaku: "Klar sind das Spieler, mit denen ich mich immer messen wollte. Mit Lukaku hatte ich in den zwei Spielen tatsächlich nicht so viel zu tun, weil ich auf der anderen Seite gespielt habe. Aber natürlich war es immer ein Traum und wir sind froh, dabei zu sein. Wir wollen aber nicht nur dabei sein, sondern die nächsten Schritte gehen und auch nächstes Jahr in der Champions League spielen."

... seine Verteidiger-Idole: "Einen herauszupicken, ist schwer. Aus Kindertagen würde ich (Fabio) Cannavaro nennen. Mats Hummels oder Jerome Boateng, als ich ein bisschen älter war. Mittlerweile sind es Sergio Ramos, er ist über Jahre top, und Virgil van Dijk, der über Jahre auf einem sehr hohen Niveau spielt."

Champions League: Die Tabelle von Gruppe B