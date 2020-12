Am sechsten Spieltag der Champions League geht es für Borussia Mönchengladbach um alles: Schaffen die Fohlen gegen Real Madrid den Einzug ins Achtelfinale? Dieses und viele weitere Spiele laufen heute live auf DAZN im TV und Livestream.

Champions League, 6. Spieltag: Die Mittwoch-Spiele im Überblick

In acht Stadien rollt heute der Ball, aus deutscher Sicht ist besonders das Gastspiel von Borussia Mönchengladbach bei Real Madrid interessant. Für die Fohlen geht es in der Gruppe B noch ums Weiterkommen.

Der FC Bayern hingegen hat den Gruppensieg in der Gruppe A längst in der Tasche, beim Heimspiel gegen Lokomotive Moskau dürfte Hansi Flick wieder der zweiten Garde Einsatzzeiten gewähren.

Hochspannung gibt es dafür hinaus noch in der Liverpool-Gruppe D: Der LFC ist zwar schon durch, zwischen Ajax Amsterdam und Atalanta Bergamo kommt es aber ab 18.55 Uhr zu einem echten Finale. Während den Italienern, die ohne den positiv auf Corona getesteten Robin Gosens antreten werden, ein Unentschieden reicht, benötigt Ajax im Heimspiel einen Dreier, um in die Runde der letzten 16 einzuziehen.

Abgerundet wird der Spieltag heute durch zwei Begegnungen in der Gruppe C. Dort kämpft Marseille trotz Horrorbilanz aus den ersten vier Spielen noch um die Europa League: Die Franzosen müssten für eine Teilnahme an dieser mehr Punkte in Manchester holen, als Piräus im Heimspiel gegen den FC Porto. City ist in jedem Fall als Gruppensieger durch.

Datum Anstoß Heim Gast 9. Dezember 18.55 Uhr Ajax Amsterdam Atalanta Bergamo 9. Dezember 18.55 Uhr FC Midtjylland FC Liverpool 9. Dezember 21 Uhr Bayern München Lokomotive Moskau 9. Dezember 21 Uhr RB Salzburg Atletico Madrid 9. Dezember 21 Uhr Real Madrid Borussia Mönchengladbach 9. Dezember 21 Uhr Inter Mailand Schachtar Donezk 9. Dezember 21 Uhr Manchester City Olympique Marseille 9. Dezember 21 Uhr Olympiakos Piräus FC Porto

© imago images / Poolfoto

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Home of Champions League ist heute mal wieder DAZN. Der Streamingdienst zeigt sieben der acht Partien live und exklusiv in voller Länge.

Sowohl die beiden frühen Partien als auch das alles entscheidende Spiel der Borussia aus Mönchengladbach laufen heute live bei DAZN, lediglich das sportlich unbedeutende Spiel des FC Bayern gegen Lokomotive Moskau ist bei Sky zu sehen.

© imago images / Sven Simon

Tabelle der Champions-League-Gruppe B