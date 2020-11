Manchester United erntet Kritik: "Peinliches" Abwehrverhalten bringt Ole Gunnar Solskjaer in Bedrängnis

Die Kritik an Ole Gunnar Solskjaer und Manchester United wächst: Nach der 1:2-Niederlage gegen Basaksehir in der Champions League (die Highlights im Video) stand vor allem das Abwehrverhalten der Red Devils im Fokus.

"Man könnte verstehen, wenn so etwas in der letzten Minute passiert, aber es sind die ersten 10 Minuten, das ist peinlich", sagte United-Legende Paul Scholes zu BT Sport. Dabei sprach der 45-Jährige das 0:1 durch den Ex-Bundesligastürmer Demba Ba an.

Bei eigener Ecke war Uniteds gesamte Mannschaft so weit aufgerückt, dass Nemanja Matic als "letzter Mann" rund 30 Meter vor dem gegnerischen Tor "absicherte". Ein langer Ball auf Ba reichte - 0:1 nach zwölf Minuten.

"Mangelnde Kommunikation und viele schlechte Entscheidungen, solche Tore sieht man auf dieser Ebene nicht oft", sagte Solskjaer im Anschluss an die Partie. "Wir haben unsere Pflichten missachtet. Ich bin enttäuscht von dem Ergebnis."

Der ehemalige United-Kapitän Rio Ferdinand (41) schimpfte via Twitter: "Bitte sagt mir, dass jemand in dieser Kabine durchdreht und die Leute zur Rechenschaft zieht."

Manchester United: Kritik an Ole Gunnar Solskjaer wächst

TV-Experte Roy Keane (49) ging sogar so weit und sagte, Solskjaer müsse langsam um seinen Job bangen. "Ich lehne es ab, so etwas zu kommentieren", sagte Solskjaer daraufhin. "Es ist noch früh in der Saison - solche Meinungen sind die ganze Zeit da draußen. Man muss stark bleiben."

Nach zwei Siegen gegen Paris Saint-Germain und RB Leipzig steht Manchester United immer noch auf Platz eins der Gruppe H. In der Liga ist der Fehlstart jedoch perfekt. Nach sechs Spielen stehen sieben Punkte auf dem Konto der Red Devils - Tabellenplatz 15. Am 4. Spieltag verlor der Vorjahresdritte mit 1:6 gegen Tottenham Hotspur. Zuletzt setzte es eine 0:1-Pleite gegen Arsenal. Und nun die Niederlage in Istanbul.

"Die letzten beiden Ergebnisse waren ein Schlag in den Magen", sagte Solskjaer. Im anstehenden Ligaspiel gegen den Tabellenvierten FC Everton erwartet er eine Reaktion seiner Mannschaft.

