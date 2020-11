Dienstag, keine Länderspielpause - Champions League! Hier bekommt Ihr alle Informationen, welche Spiele aus der Königsklasse heute live bei Sky zu sehen sind.

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live

Sky zeigt heute das Topspiel Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport 2 mit Kommentator Martin Groß. Alle anderen sieben Partien aus der Königsklasse sind heute in einer der beiden Konferenzen zu sehen, die jeweils um 18.50 Uhr 20.55 Uhr auf Sky Sport 1 starten.

Der Champions-League-Abend auf Sky beginnt heute um 18.30 Uhr mit dem "Champions Countdown" auf Sky Sport 1 und endet mit dem "Dienstag der Champions -die Analyse" auf Sky Sport 2 und "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1.

Alle Übertragungen des Pay-TV-Senders können Kunden mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket auch als Livestream empfangen.

Champions League: Diese Spiele stehen heute an

Der BVB scheint nach dem 5:2-Triumph gegen Hertha BSC und dem Viererpack von Erling Haaland in Höchstform in sein Champions-League-Duell gegen den FC Brügge zu gehen.

Antonio Rüdiger, Timo Werner, Kai Havertz und der FC Chelsea treffen in einer der beiden früheren Partien auf Stade Rennes.

Anpfiff Heim Gast 18.55 Uhr Krasnodar FC Sevilla 18.55 Uhr Stade Rennes FC Chelsea 21 Uhr BVB FC Brügge 21 Uhr Juventus Ferencvaros 21 Uhr PSG RB Leipzig 21 Uhr Dynamo Kiew FC Barcelona 21 Uhr Man United Basaksehir 21 Uhr Lazio Rom Zenit

PSG gegen RB Leipzig: So verlief das Hinspiel

Die Leipziger hatten bereits vor knapp drei Wochen die Chance, sich an PSG für die Klatsche im Champions-League-Halbfinale der Vorsaison zu rächen und nutzten sie. Am 4. November brachte Angel di Maria die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung, vergab zehn Minuten später jedoch einen Handelfmeter, der die Leipziger vielleicht in ein Loch gebracht hätte, aus dem die Mannschaft nicht mehr herausgekommen wäre.

So konnte Christopher Nkunku kurz vor der Halbzeitpause ausgleichen, Emil Forsberg brachte Leipzig in der 57. Minute per Handelfmeter mit 2:1 in Führung. So lautete auch der Endstand, unter anderem weil Idrissa Gueye in der 69. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste und ohne Neymar und Kilian Mbappe die kreativen Kräfte im Sturm der Pariser fehlten.

Champions League: So steht RB Leipzig in Gruppe H

RB Leipzig könnte einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde der Champions League machen mit einem weiteren Sieg gegen PSG, mit dem die Mannschaft von Julian Nagelsmann schon sechs Punkte Vorsprung auf Thomas Tuchels Team hätte.