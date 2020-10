Real Madrid - Eden Hazard gegen Gladbach wieder im Kader: Hoffnungsträger, Rätsel, Enttäuschung und zurück

Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase kehrt Eden Hazard beim Gastspiel der Königlichen bei Borussia Mönchengladbach (21 Uhr im LIVETICKER) nach zweieinhalb Monaten Abstinenz in den Kader von Real Madrid zurück. Und er ist sogar plötzlich wieder Hoffnungsträger.

Schonungslos ehrlich war Eden Hazard mit sich selbst, als er im Juli auf sein erstes Jahr bei Real Madrid zurückblickte: "In diesem Jahr haben wir gemeinsam diesen Meistertitel gewonnen, aber ich hatte individuell mit Sicherheit die schlechteste Saison meiner Karriere", sagte der Offensivspieler bei France Info.

Als großer Hoffnungsträger war er im Sommer 2019 gekommen, quasi als verspäteter Ersatz für den ein Jahr zuvor an Juventus Turin verkauften Cristiano Ronaldo. Doch genauso zögerlich, wie er dessen Rückennummer 7 letztlich doch annahm, verlief auch Hazards bisherige Reise bei Real. Vom Hoffnungsträger wurde er schnell zum Rätsel, fiel gleich mal verletzt aus, rang dann um seine Form und verletzte sich erneut.

Siebenmal mussten die Blancos in 15 Monaten nun schon mehr oder weniger lange auf den neuen, 115 Millionen Euro schweren Superstar verzichten. Nur 22 Pflichtspiele stehen bis dato in Hazards Real-Vita, lediglich ein mickriges Tor gelang ihm dabei. 35 Partien hat er in Madrid dagegen schon verletzt verpasst, in seinen sieben Jahren beim FC Chelsea waren es nur derer acht.

Eden Hazard in Madrid schon siebenmal verletzt

Vom Rätsel wurde er zur Enttäuschung, in der laufenden Saison konnte er noch in keiner einzigen Partie mitwirken - weil er Anfang Oktober eigentlich sein Comeback feiern sollte, dann von Vereinsseite aber erneut vermeldet werden musste: Hazard fällt aus, Muskelverletzung.

Schnell wurden die Vorwürfe laut, Hazard habe im Sommer 2020 ebenso wenig professionell gelebt wie schon im Sommer 2019, als er sichtbar ein paar Kilo zu viel auf seine Rippen schaffte. "Er kam in der gleichen Verfassung zurück, die er schon vor einem Jahr hatte, als er - wie er uns zumindest glauben machen will - beim Klub seiner Träume unterschrieb", kritisierte AS-Journalist Tomas Roncero. "Das war nicht der Plan, als 50.000 begeisterte Real-Fans zu seiner Präsentation im Bernabeu kamen. Für Real zu spielen, ist kein Witz - aber die Situation von Hazard wird langsam zu einem solchen."

Andere sind gnädiger mit Hazard, wie zum Beispiel der frühere Real-Star Michael Laudrup vor einigen Tagen. "Immer, wenn man denkt, er kommt zurück, spielt er ein paar Spiele und er ist wieder raus. Es ist so traurig, zu sehen, wie für einen großartigen Spieler wie ihn die Wochen und Monate ungenutzt verstreichen", sagte Laudrup im Fußball-Podcast von BBC Radio 5 Live.

Bender, Boateng, Hazard und Co.: Die bekanntesten Brüderpaare im Fußball © imago images 1/33 Beim Spiel zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg stehen sich zum dritten Mal die Gebrüder Schlotterbeck gegenüber. Es ist längst nicht das erste Treffen zwischen zwei Brüdern auf dem Fußballplatz. Die bekanntesten Brüder-Paare im Weltfußball. © imago images / Matthias Koch 2/33 So richtig ernst wurde es bei Nico und Keven Schlotterbeck mit dem Profifußball beim SC Freiburg. Gemeinsam gingen sie im Sommer 2017 in den Breisgau, der drei Jahre ältere Keven in die Reserve, Bruder Nico in die U19. © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images 3/33 Am 13. April 2019 standen sie erstmals gemeinsam für die Profis des SCF gegen Werder Bremen auf dem Platz. Keven ging anschließend für ein Jahr auf Leihbasis zu Union und als er zurückkehrte verabschiedete sich Bruder Nico für ein Jahr zu den Eisernen. © imago images / Matthias Koch 4/33 In direkten Duellen steht es aktuell 1:1. Keven gewann mit Union in der vergangenen Saison mit 3:1 im DFB-Pokal gegen Nico und Freiburg. In der Liga lief es genau umgekehrt. Ob sich die beiden am Samstag auf dem Platz wiedersehen ist ungewiss. © imago images / Eibner 5/33 Während Keven in Freiburg aktuell nicht gesetzt ist, laboriert Nico nach starkem Saisonstart bei Union (3 Spiele, 2 Tore) an den Nachwirkungen eines Muskelfaserrisses. Er soll jedoch zumindest im Kader der Eisernen für Samstag stehen. © imago images / Jörg Schüler 6/33 Mats und Jonas Hummels begannen beide ihre Karriere beim FC Bayern. Bei den Profis gingen die Wege der beiden dann aber auseinander. © imago images / Moritz Müller 7/33 Während Mats nach Dortmund ging und zum Weltklasse-Spieler wurde, musste sich Jonas immer wieder mit Verletzungen herumschlagen. 2016 beendete er die Karriere, wurde DAZN-Experte und betreibt mit seinem Bruder einen Podcast. © imago images 8/33 Bender Brüder: Lars und Sven Bender gehören zu den bekanntesten Brüderpaaren im Profi-Fußball. © imago images 9/33 Nach der gemeinsamen Zeit bei den Löwen standen sich die beiden acht Jahre lang auf dem Platz gegenüber. Seit 2017 sind sie bei Bayer Leverkusen wiedervereint und Säulen der Defensive. © getty 10/33 Paul Pogba war nicht nur einst der teuerste Spieler der Welt, sondern ist auch Teil eines bekannten Bruderpaares im Fußball. © getty 11/33 Florentin Pogba ist drei Jahre älter als Paul, war zwischenzeitlich vereinslos und steht nun beim FC Sochaux in der Ligue 2 unter Vertrag. Dort aktuell unumstrittener Stammspieler. © imago images 12/33 Jerome Boateng legte bislang eine äußerst erfolgreiche Karriere vor allem beim FC Bayern hin, gewann zweimal die Champions League, wurde 2014 Weltmeister mit Deutschland und ist nach einem kurzen Tief mittlerweile beim FCB wieder gesetzt. © getty 13/33 Kevin-Prince Boateng wiederum ist Jerome bei der Anzahl an Vereinen klar voraus. Der ehemalige ghanaische Nationalspieler spielt mittlerweile für Berlusconi-Klub Monza (Serie B). Sein größter Erfolg: Der Pokalsieg mit Frankfurt gegen Jerome und Bayern. © getty 14/33 Toni Kroos: Entwickelte sich beim FC Bayern zu einem der besten Mittelfeldspieler Deutschlands und legt mittlerweile bei Real Madrid eine Welt-Karriere hin. © getty 15/33 Felix Kroos: Ihm wurden in der Jugend noch bessere Anlagen als seinem Bruder nachgesagt. Der große Durchbruch gelang ihm aber nicht, nach guten Jahren bei Union jetzt in Braunschweig in der 2. Liga. Betreibt mit Toni den Podcast "Einfach mal luppen". © imago images / JBAutissier/Panoramic 16/33 Rafael Alcantara: Der Spanier wurde in der Talentschmiede La Masia ausgebildet. Der Sohn von Mazinho, der allgemein nur Rafinha gerufen wird, schaffte den Barca-Durchbruch nicht, steht nun aber bei PSG unter Vertrag. Dort schon mit zwei Einsätzen. © imago images / Poolfoto UCL 17/33 Thiago Alcantara: Rafinhas Bruder Thiago dagegen verließ Barca schon 2014 und folgte Pep Guardiola zum FC Bayern. Der Feintechniker wurde jedes Jahr an der Isar deutscher Meister und zum krönenden Abschluss CL-Sieger. Nun beim FC Liverpool unter Vertrag. © getty 18/33 Thorgan Hazard: Borussia Mönchengladbach holte Hazard einst in die Bundesliga, mittlerweile spielt er aber für den BVB. © getty 19/33 Eden Hazard: Thorgan steht aber ganz klar im Schatten von Bruder Eden, der bei Chelsea groß aufspielte. Seit Sommer 2019 trägt er das weiße Trikot von Real Madrid, wartet dort aber noch auf den großen Durchbruch. © getty 20/33 Hamit Altintop: Er spielte für Bayern und Real Madrid, kam 2003 zu Schalke 04. Mittlerweile hat er seine Karriere beendet. © getty 21/33 Halil Altintop: Auch Halil spielte lange in der Bundesliga. Er war von 2013 bis 2017 für den FC Augsburg am Ball. Nach einem Abstecher zu Slavia Prag beendete er die Karriere 2018 beim FCK. Bei Königsblau spielten die beiden sogar gemeinsam. © getty 22/33 Kovac-Brüder: Schon als Spieler standen Robert und Niko Seite an Seite auf dem Fußballfeld. Offenbar stimmt das Innenerverhältnis bei den beiden, denn mittlerweile ... © imago images / Rene Schulz 23/33 ... sind sie gemeinsam als Trainer-Team tätig. Nach der kroatischen Nationalmannschaft verantworteten sie Eintracht Frankfurt und dann sogar den FC Bayern. Nun bei der AS Monaco im Dienst. © getty 24/33 Uli Hoeneß: Als Spieler verpasste Uli seinen Bruder ... © getty 25/33 Dieter Hoeneß: Dieser wechselte erst nach München, nachdem Uli die Karriere beendet hatte. © getty 26/33 Hoeneß-Brüder: Später trafen sie sich allerdings regelmäßig als Offizielle. © getty 27/33 Michael Rummenigge: Michi schaffte es 1987 mit dem FC Bayern bis ins Finale des Europapokals der Landesmeister, dort setzte es jedoch eine Niederlage gegen Porto. Ein Jahr später ging's zum BVB. © getty 28/33 Karl-Heinz Rummenigge: Kalle legte eine ungleich erfolgreichere Karriere hin, gekrönt von zwei Titelgewinnen im Europapokal der Landesmeister und einer Europameisterschaft. Eine WM gewann er jedoch nie. © getty 29/33 Toure-Brüder: Die beiden Ivorer spielten einige Zeit zusammen für Manchester City, bewiesen ihr Können aber auch gemeinsam für die Elfenbeinküste. © getty 30/33 Neville-Brüder: Als ehemalige United-Legenden stehen Gary und Phil auch heute noch in der Öffentlichkeit. Oft werden sie zu ihrer Meinung über die Geschehnisse im Weltfußball befragt. © getty 31/33 Simone Inzaghi: Er kickte die längste Zeit seiner Karriere für Lazio Rom und ist mittlerweile Cheftrainer der Biancocelesti. An die Erfolge seines Bruders kam er aber nie ran. © getty 32/33 Filippo Inzaghi: Pippo hatte seine beste Zeit für den AC Milan. Unter anderem zwei Champions-League-Titel und zwei Meisterschaften stehen hier zu Buche. Mit Bruder Simone trifft er sich nun an der Seitenlinie als Trainer von Aufsteiger Benevento. © getty 33/33 Laudrup-Brüder: Brian (l.) spielte einst für den FC Bayern - und sein Bruder Michael? Der war besonders mutig. Er spielte beim FC Barcelona und für Real Madrid.

Real Madrid: Courtois glaubt an Hazard

Nun steht ein neuer Anlauf an, mit Verspätung doch noch durchzustarten bei Real. Für das Champions-League-Duell mit Borussia Mönchengladbach am Dienstag findet man den Namen des 29-Jährigen erstmals seit zweieinhalb Monaten im Kader von Trainer Zinedine Zidane wieder - in der Hoffnung, dass nicht alles nach ein paar Spielen wieder von vorne los geht.

Winkt also jetzt endlich die Chance, es in seinem zweiten Jahr bei den Königlichen besser zu machen? "Ich habe keine Zweifel daran, dass wir noch die beste Version von ihm sehen werden", sagte sein belgischer Landsmann Thibaut Courtois zuletzt dem Radiosender Cadena Ser. Der Torhüter weiter: "Er ist verzweifelter als jeder andere, das zu zeigen. Er kommt gut voran und kann es hoffentlich bald unter Beweis stellen." Hazard habe hart gearbeitet, um wieder zurückzukommen, werde "in kürzester Zeit explodieren".

Und tatsächlich ist Hazard nach all den Rückschlägen wieder so etwas wie ein Hoffnungsträger für Real. Weil er in Top-Form der Offensive des spanischen Meisters aktuell mit Sicherheit sehr gut zu Gesicht stehen würde.

Vor dem gewonnenen Clasico bei Barca am Samstag herrschte rund um Real Weltuntergangsstimmung. Blamabel hatte man gegen eine arg ersatzgeschwächte Truppe von Schachtjor Donezk den CL-Auftakt versemmelt, in der Liga zuvor zuhause mit 0:1 gegen Aufsteiger Cadiz verloren.

Eden Hazard? "Wir brauchen diese Spieler"

Der Sieg im Camp Nou hat die Lage natürlich wieder etwas beruhigt, die Probleme in der Offensive sind aber eigentlich offenkundig. Mit zwei Toren ist Vinicius Junior aktuell schon Top-Scorer, Sturmführer Karim Benzema steht bei nur einem Saisontreffer. Zudem sind die, die in die Bresche springen könnten, ob nun Rodrygo, Isco, Luka Jovic, Martin Ödegaard oder Marco Asensio dazu derzeit offenbar nicht in der Lage.

Natürlich wird Hazard nach den vielen Verletzungsproblemen Zeit brauchen, um möglicherweise wieder sein altes Level zu erreichen. Tut er das, könnte er aber der Unterschiedsspieler sein, den Real in der bisherigen Saison so oft vermisste, der mit seiner Dynamik auch mal aus dem Stand Eins-gegen-Eins-Situationen löst. Der aus jeder Position Zug zum Tor entwickeln kann, der Räume schafft, die wiederum das Spiel von Benzema und Co. beflügeln können.

"Spieler wie er sind im heutigen Fußball selten", sagt auch Laudrup. "Spieler, die sich den Ball schnappen und ins Eins-gegen-Eins oder auch ins Eins-gegen-Zwei gehen. Wir brauchen diese Spieler. Ansonsten spielen wir einfach nur den Ball umher und keiner macht die besonderen Dinge."