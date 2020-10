Champions League: Lazio Rom gegen Borussia Dortmund (BVB) heute live in TV, Livestream und Liveticker sehen

Die Champions-League-Saison startet für den BVB heute in Rom. Dort müssen die Schwarzgelben am 1. Spieltag gegen Lazio und ihren ehemaligen Stürmerstar Ciro Immobile ran. Wo Ihr das Spiel heute live in TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier!

Lazio Rom - Borussia Dortmund: Ort, Datum, Anpfiff, Schiedsrichter

Partie: Lazio Rom - Borussia Dortmund

Lazio Rom - Borussia Dortmund Wettbewerb: Champions League, 1. Spieltag

Champions League, 1. Spieltag Datum: 20.10.2020

20.10.2020 Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Austragungsort: Stadio Olimpico, Rom

Stadio Olimpico, Rom Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Lazio - BVB: Wo läuft das Spiel heute live in TV und Livestream?

Die Rechte an den Spielen der UEFA Champions League liegen in Deutschland bei Sky und DAZN. Das Spiel am Dienstagabend hat sich Sky geschnappt, der Pay-TV-Sender wird das Duell der Borussen mit Lazio live und exklusiv im TV übertragen.

Lazio Rom - Borussia Dortmund im TV auf Sky

Ihr habt auf Sky die Möglichkeit, das Spiel entweder als Einzelspiel oder zusammen mit den anderen Dienstagspartien in der Konferenz zu schauen.

Übertragungsbeginn: 18.50 Uhr (Konferenz) / 19.30 Uhr (Einzelspiel)

18.50 Uhr (Konferenz) / 19.30 Uhr (Einzelspiel) Kanal: Sky Sport 1 HD (Konferenz) / Sky Sport 2 HD (Einzelspiel)

Sky Sport 1 HD (Konferenz) / Sky Sport 2 HD (Einzelspiel) Kommentator : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Moderation : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten: Dietmar Hamann und Erik Meijer

Lazio Rom - Borussia Dortmund im Livestream mit Sky Go und Sky Ticket

Auch in Sachen Livestream seid Ihr bei Sky richtig, dort gibt's ebenfalls zwei Optionen, wie ihr die Partie verfolgen könnt. Habt Ihr bereits ein Abonnement bei Sky oder wollt eines abschließen? Falls ja, könnt Ihr die gewünschten Spiele über Skys hauseigenen Streamingdienst SkyGo verfolgen.

Wer ein Abo umgehen will, dem sei SkyTicket empfohlen. Das ist nämlich unabhängig von einem langfristigen Abo erhältlich. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Champions League: Die Spiele des ersten Spieltags auf einen Blick

Datum Anstoß Heim Gast 20.10.2020 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg FC Brügge 20.10.2020 18.55 Uhr Dynamo Kiew Juventus 20.10.2020 21 Uhr RB Leipzig Istanbul Basaksehir 20.10.2020 21 Uhr Stade Rennes FK Krasnodar 20.10.2020 21 Uhr Lazio Rom Borussia Dortmund 20.10.2020 21 Uhr FC Chelsea FC Sevilla 20.10.2020 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United 20.10.2020 21 Uhr FC Barcelona Ferencvaros 21.10.2020 18.55 Uhr RB Salzburg Lok Moskau 21.10.2020 18.55 Uhr Real Madrid Schachtar Donezk 21.10.2020 21 Uhr Ajax FC Liverpool 21.10.2020 21 Uhr Manchester City FC Porto 21.10.2020 21 Uhr Midtjylland Atalanta Bergamo 21.10.2020 21 Uhr Olympiakos Piräus Olympique Marseille 21.10.2020 21 Uhr FC Bayern Atletico Madrid 21.10.2020 21 Uhr Inter Borussia Mönchengladbach

Lazio - BVB heute im SPOX-Liveticker verfolgen

Kein Bewegtbild? Kein Problem! Mit dem Liveticker von SPOX seid Ihr trotzdem live dabei und verpasst keine Tore, Karten und wichtigen Entscheidungen. Wie bei der TV-Übertragung habt Ihr auch beim Ticker die Wahl zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz.

