Champions League im Free-TV: Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream

Es ist wieder soweit. Am Dienstag (20. Oktober) startet die neue Champions-League-Saison 2020/21 mit den Gruppenspielen. Hier erfahrt Ihr, welche Partien der Königsklasse im Free-TV zu sehen sind und bekommt alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Champions League: Die morgigen Partien im Überblick

Nachdem der FC Bayern am 23. August im Finale der vergangenen Champions-League-Saison gegen Paris Saint-Germain nach 90 Minuten den Pokal stemmen durfte, geht die Königsklasse ohne große Verschnaufpause direkt weiter.

Ab morgen (20. Oktober) dürfen sich die Fußballfans nämlich wieder auf Champions-League-Action freuen. Ganze acht Gruppenspiele stehen bevor. Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund absolviert gegen Lazio Rom sein erstes Spiel.

Ebenso ist der Halbfinalist der vergangenen Spielzeit RB Leipzig im Einsatz. Der Gegner der Roten Bullen heißt Istanbul Basaksehir. Zwei der acht Partien starten um 18.55 Uhr. Der Rest dann um 21 Uhr.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Di, 20. Oktober 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg Club Brügge DAZN Di, 20. Oktober 18.55 Uhr Dynamo Kiew Juventus Turin DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr FC Chelsea FC Sevilla DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr Stade Rennes FK Krasnodar DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr Lazio Rom Borussia Dortmund Sky Di, 20. Oktober 21 Uhr FC Barcelona Ferencvaros DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr RB Leipzig Istanbul Basaksehir DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United DAZN

Champions League im Free-TV

Keines der Champions-League-Gruppenspiele wird im Free-TV zu sehen sein. Auch nicht die mit deutscher Beteiligung.

Champions League: Live im TV und Livestream

In Sachen Übertragungsrechte der Champions League wird sich in Zukunft so einiges verändern. Für die Spielzeit 2020/21 bleibt jedoch noch alles beim Alten. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich in Deutschland weiterhin die Übertragungsrechte. Mittels SkyGo-Abo kann auf das Sky-Livestream-Angebot zugegriffen werden. Ebenso bietet das SkyTicket eine weitere Möglichkeit, Begegnungen der Königsklasse live und in voller Länge zu verfolgen.

Für den Großteil der Partien ist jedoch DAZN zuständig. Insgesamt werden 110 der 138 Spiele vom "Netflix des Sports" übertragen.

Sky und DAZN sind für jeweils zwölf Spiele mit deutscher Beteiligung verantwortlich. Durch das Erstwahlrecht hat sich Sky fünf Spiele des FC Bayern und vier des BVB gesichert. Die Partie zwischen dem Quintuple-Sieger aus München und Lokomotive Moskau am 27. Oktober wird jedoch auf DAZN live und in voller Länge angeboten.

Aus deutscher Sicht zeigt DAZN am ersten Spieltag die Begegnung RB Leipzig gegen Basaksehir sowie Auswärtspartie von Borussia Mönchengladbach bei Inter.

Das DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor besteht noch die Möglichkeit, das Angebot kostenlos zu testen.

Champions League im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf das TV- und Livestream-Angebot von Sky und DAZN hat, kann trotzdem die Partien mitverfolgen - nämlich mit den Livetickern von SPOX. Damit verpasst Ihr auch keine spielentscheidende Aktion.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League: Die Gruppen A bis D im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D FC Bayern Real Madrid FC Porto FC Liverpool Atletico Madrid Shakhtar Donetsk Manchester City Ajax Amsterdam Red Bull Salzburg Inter Mailand Olympiakos Piräus Atalanta Bergamo Lok Moskau Borussia Mönchengladbach Olympique Marseille FC Midtjylland

Champions League: Die Gruppen E bis H im Überblick