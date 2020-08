Julian Nagelsmann von RB Leipzig im Interview: "Bei Simeone ist nicht alles frei von der Seele weg"

Am Donnerstag trifft RB Leipzig im Viertelfinale der Champions League in Lissabon auf Atletico Madrid (21 Uhr live auf DAZN und im Liveticker). Im Interview mit DAZN und SPOX spricht RBL-Trainer Julian Nagelsmann über den Gegner aus Spanien, dessen Aggressivität und die Auswirkungen des Verlusts von Timo Werner.

Herr Nagelsmann, wie haben Sie die Zeit nach dem Ende der Bundesligasaison mit Ihrem Team verbracht?

Julian Nagelsmann: Wir hatten gut 18 Tage Pause und sind seit drei Wochen wieder im Trainingsbetrieb. Die Spieler haben nach einer langen Saison gar nicht so viel Heimarbeit mitbekommen, sondern der Schwerpunkt lag in der Regeneration. Denn in den wenigen Tagen verliert man nicht so viel an Kondition. Im Training haben wir den Fokus dann mehr auf taktische und technische Dinge gelegt und weniger auf körperliche Arbeit.

War das schon eine Art Saisonvorbereitung?

Nagelsmann: Das Turnier gehört offiziell zur vergangenen Saison, aber es fühlt sich so an, als gehöre das schon zur neuen. Aber das ist für den Kopf nicht entscheidend. Wir müssen mutig zum Spiel fahren. Denn wir haben in diesem einen Spiel eine größere Chance, als wenn es ein Hin- und Rückspiel geben würde. Ob es dann offiziell zur nächsten oder letzten zählt, ist dabei völlig egal.

Waren Sie zufrieden mit der Auslosung und dem Gegner Atletico Madrid?

Nagelsmann: Ich war froh, dass wir uns rechtzeitig auf einen Gegner einstellen konnten und wussten, wer es sein wird. Ich bin froh, dass es nicht gleich die Bayern geworden sind. Ein deutsches Duell muss so früh nicht sein. Und ich bin auch froh, dass es Atletico geworden ist - eine Mannschaft, gegen die wir noch nicht gespielt haben. Es ist eine unglaublich reizvolle Aufgabe, denn es ist ein Team, das sehr viel Erfahrung mitbringt und gleich 14 Spieler im Kader hat, die schon einmal in einem Endspiel im Europapokal standen. Von daher ist es kein ganz leichtes Los, aber das gibt es eh nicht mehr.

Tedesco & Co: Das wurde aus den jahrgangsbesten Trainern © imago images / opokupix 1/26 Überraschend wurde Robert Klauß als neuer Trainer beim 1. FC Nürnberg vorgestellt. Der 35-Jährige war zuletzt Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig - und Jahrgangsbester beim DFB-Trainerlehrgang 2018. Was wurde aus seinen Vorgängern? © getty 2/26 Michael Frontzeck (Lehrgangsbester 2001): Stieg mit dem 1. FC Kaiserslautern 2018 in die 3. Liga ab und wurde am 1. Dezember entlassen. Seitdem ohne Job. © getty 3/26 Holger Gehrke (2001): War gemeinsam mit Frontzeck 2001 Jahrgangsbester. Arbeitete bei mehreren Klubs, darunter Schalke 04, als Co-Trainer. Zurzeit fungiert Gehrke bis Mitte 2018 bei der ungarischen Nationalmannschaft als Torwarttrainer. © getty 4/26 Iraklis Metaxas (2001): Der dritte im Bunde trainierte bis Februar 2019 die A- und B-Junioren von Bayer 04 Leverkusen. Zuletzt arbeitete er als Co-Trainer von Dimitrios Grammozis in Darmstadt, künftig wird er Heiko Herrlich in Augsburg assistieren. © getty 5/26 Uwe Fuchs (2002): War Trainer in Osnabrück und Wuppertal. "Als der VfL die Zusammenarbeit beendete, reifte die Erkenntnis: Ich will das alles nicht mehr", sagte Fuchs zu seinen Trainererfahrungen. Seitdem ist er bei SportsTotal Spielerberater. © getty 6/26 Thomas Doll (2003): Nach Stationen beim HSV und BVB jahrelang in Ungarn bei Ferencvaros Budapest Trainer. Stieg bei seiner Rückkehr in die Bundesliga mit Hannover 96 2019 ab und war anschließend vier Monate Coach bei APOEL Nikosia. © getty 7/26 Hansi Flick (2003): Ebenfalls Lehrgangsbester in dem Jahr. Nach acht Jahren als Co-Trainer von Nationalcoach Joachim Löw war er von Sommer 2014 bis Januar 2017 Sportdirektor des DFB. Danach kurz Geschäftsführer in Hoffenheim, seit Ende 2019 FCB-Trainer. © getty 8/26 Maren Meinert (2004): Die Lehrgangsbeste von 2004 war von 2005 bis 2019 Trainerin beim DFB. Dort trainierte sie die U19- beziehungsweise U20-Nationalmannschaft der Frauen und gewann zweimal die U20-WM und dreimal die U19-EM. © getty 9/26 Olaf Janßen (2004): Er erzielte auch die Bestnote in dem Jahr. Nach Trainerstationen beim FC St. Pauli und bei Viktoria Köln war Janßen Co-Trainer von Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg und arbeitet unter ihm nun für Hertha BSC. © getty 10/26 Andre Schubert (2004): Trainierte im Profibereich Paderborn, St. Pauli, Gladbach II sowie die erste Mannschaft der Borussia. Erreichte mit Braunschweig den Klassenerhalt in der 3. Liga. Anschließend zweieinhalb Monate Coach von Holstein Kiel. © getty 11/26 Kai Timm (2005): Leitete ab 2008 das Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiß Oberhausen und arbeitete 2012 als Reha-Trainer bei Hannover 96. Heute ist er DFB-Stützpunktkoordinator und Sportlicher Leiter des rheinischen Fußballverbands. © getty 12/26 Robin Dutt (2005): Über Freiburg und Leverkusen kam er nach Bremen, ehe er als Sportdirektor zum DFB wechselte. Danach fungierte er ein Jahr als Sportvorstand in Stuttgart. War bis August 2019 Trainer vom VfL Bochum. © getty 13/26 Markus von Ahlen (2006): Das Lehrgangsbeste trainierte von Ende 2012 bis Februar 2015 den TSV 1860 München. Seitdem ist er Trainer der U19 und U17 von Bayer Leverkusen. © getty 14/26 Karsten Baumann (2007): Seine letzte Trainerstation war 2015 bei Hansa Rostock. Davor war er in Osnabrück, Aue und Duisburg tätig. Seit Herbst 2017 coacht er Schüler an der "International School on the Rhine" in Neuss. © getty 15/26 Dirk Schuster (2008): Führte den SV Darmstadt bis 2016 von der 3. Liga in die Bundesliga. 2016 war für ihn nach nur fünf Monaten beim FC Augsburg Schluss. Ein Jahr später kehrte er bis Februar 2019 zu den Lilien zurück. Seit August 2019 Coach in Aue. © getty 16/26 Holger Stanislawski (2009): Trainierte den FC St. Pauli, Hoffenheim und den 1. FC Köln. Seitdem leitet er einen Supermarkt und ist TV-Experte beim ZDF. © getty 17/26 Mario Himsl (2010): Ist seit Frühjahr 2016 Nachwuchsleiter beim Kirchheimer SC. Außerdem arbeitet er für die Firma "Double Pass", die Nachwuchsleistungszentren prüft. "Jahrgangsbester? Für draußen, für den Job im Alltag, heißt das nichts", sagt er. © getty 18/26 Jan-Moritz Lichte (2011): War bislang noch kein Cheftrainer, sondern der Co in Paderborn, St. Pauli, Leverkusen und Hannover. Zurzeit ist er beim FSV Mainz 05 tätig. © getty 19/26 Alexander Zorniger (2012): Führte RB Leipzig von der 4. in die 2. Liga. Danach war er beim VfB Stuttgart und bei Bröndby IF in Dänemark tätig. Seit Februar 2019 ohne Job. © getty 20/26 Frank Kramer (2013): Im Profibereich war er bei Fürth und Düsseldorf tätig. Anschließend trainierte er die U18, U19 und U20 beim DFB. Von 2019 bis zuletzt Nachwuchskoordinator bei Red Bull Salzburg, erst kürzlich kam es zur Trennung. © getty 21/26 Achim Beierlorzer (2014): Sorgte als Trainer von Jahn Regensburg für Furore und war zuvor in der Jugend von RB Leipzig tätig. Wechselte dann nach Köln, wo er schnell entlassen wurde - und genauso schnell vom 1. FSV Mainz 05 angeworben wurde. © getty 22/26 Florian Kohfeldt (2015): Von 2006 an war er in der Jugendabteilung von Werder Bremen tätig. Nach dem Aus von Alexander Nouri 2017 stieg er zum Cheftrainer auf und hat dieses Amt bis heute inne. © getty 23/26 Domenico Tedesco (2016): Schloss den Lehrgang mit 1,0 ab. Im März 2017 übernahm er mit 31 Erzgebirge Aue, anschließend bei Schalke. Nach der Vizemeisterschaft folgte der Absturz - und seine Entlassung. Derzeit Trainer von Spartak Moskau. © getty 24/26 Damir Dugandzic (2017): Der ehemalige Co-Trainer der U15-Nationalmannschaft ist zurzeit Sportlicher Leiter des DFB-Förderprogramms. © getty 25/26 Robert Klauß (2018): Der 35-Jährige war Jugendtrainer bei RB Leipzig und rückte dann ins Trainerteam der Profis unter Julian Nagelsmann auf. Seit Sommer 2020 Cheftrainer des 1. FC Nürnberg in der 2. Liga. © imago images / Revierfoto 26/26 Der DFB hat auch 2019 24 neue Fußball-Lehrer mit ihrem Diplom ausgezeichnet, gibt aber künftig nicht mehr den Lehrgangsbesten bekannt. Der 65. Lehrgang war der erste unter dem neuen Ausbilder Daniel Niedzkowski.

Nagelsmann über die Stärken von Atletico und Simeone

Haben Sie Ihren Spielern schon den Matchplan vorgestellt?

Nagelsmann: Ja, und das sogar früher als sonst. In den englischen Wochen bleiben ja meist nur ein oder zwei Tage dazu. Dieses Mal haben die Spieler unsere Taktik und die des Gegners schon am vergangenen Freitag bekommen, damit sie genügend Zeit haben, um sich auf Atletico vorzubereiten. Wir haben unsere Vorgaben danach im Training in Leipzig umgesetzt. In Lissabon war das nicht mehr so möglich, da das Stadion dort für Zuschauer sehr offen war.

Wo sehen Sie die Stärken der Spanier?

Nagelsmann: Atletico Madrid ist eine Mannschaft, die sehr gerne tief verteidigt und auf Konter spielt. Sie haben Phasen, in denen sie hoch pressen, was aber nicht so ihre Stärke ist. Da geben sie häufig Räume frei. Sie brauchen aber nicht viel Zeit, um wieder ihre Struktur zu finden. Da gibt es viele fleißige Spieler, die nur ein paar Sekunden benötigen, bis sie wieder hinter den Ball kommen, um Druck auszuüben. Das unterscheidet sie von vielen anderen Mannschaften. Ich würde sie auch besser einschätzen als uns. Aber in so einem K.o.-Spiel haben wir unsere Chancen, wenn wir unsere Offensiv-Power auf den Platz bekommen. Wir müssen schon irgendwann ein Tor schießen, denn Atletico ist bekannt dafür, dass sie eine 1:0-Führung oft einfach über die Bühne bringen. Wir müssen für unsere erste Elf eine gute Mischung finden aus offensiven Spielern und Spielern, die schnell ins Gegenpressing kommen.

Atletico ist bekannt dafür, sehr hart zu spielen und über alles zu diskutieren. Wie stellen Sie Ihre Mannschaft darauf ein?

Nagelsmann: Es geht darum, sich darauf mental vorzubereiten. Es geht schon an der Seitenlinie los. Jede Situation, die im Strafraum ein bisschen kritisch ist, wird sofort mit einer Elfmeterforderung kommentiert. Wir dürfen uns von dieser Aggressivität nicht mitziehen lassen, weil sie darin einfach besser sind als die meisten anderen Mannschaften in Europa. Wir müssen uns auf eine andere Art und Weise wehren und fußballerische Lösungen finden. Sie werden immer hart am Mann sein und immer wieder beim Schiedsrichter stehen und diskutieren. Aber das macht es auch so reizvoll, weil sie positiv eklig sind und immer gewinnen wollen. Auf diese Spielchen dürfen wir uns aber nicht einlassen.

Diego Simeone lebt an der Seitenlinie diesen Ehrgeiz über 90 Minuten mit vollem Einsatz vor. Übertreibt er manchmal?

Nagelsmann: Diego Simeone lebt seinen Beruf extrem. Aber er macht viele Dinge auch bewusst, das darf man nicht vergessen. Es ist nicht alles frei von der Seele weg, sondern wohlüberlegt. Da steckt schon ein System dahinter. In der Champions League wird es für ihn aber sicherlich nicht so leicht wie in der spanischen Liga. Denn bei der UEFA sind die Schiedsrichter schon sehr streng. Ich werde aber dagegenhalten, wenn es nebenan extrem wird.

Sie haben Tottenham mit Jose Mourinho ausgeschaltet. Müssen Sie Simeone und Atletico überhaupt fürchten?

Nagelsmann: Die Leistung der Mannschaft spielt dabei aber auch eine gewichtige Rolle. Tottenham war zuletzt nicht mehr so stabil wie in der Vorsaison. Atletico spielt seit Jahren fast unverändert zusammen und wird immer nur punktuell verstärkt. Das gilt auch für den Trainerstab. Von daher ist das ein in den Abläufen ungemein eingespieltes Team. Und das macht es so besonders. Diego Simeone und Jose Mourinho sind beide außergewöhnliche Trainer. Beide haben eine große Ausstrahlung, Persönlichkeit und Aura, über die viel gesprochen wird. Und deshalb freue ich mich jetzt, dass ich nach Jose auch Diego das erste Mal persönlich begegnen darf - und wir ihn und seine Mannschaft hoffentlich ähnlich souverän ausschalten werden.

Sie sprachen es schon an: Das K.o.-System hilft Leipzig?

Nagelsmann: Für uns, die wir weniger Erfahrung haben, ist eine Partie eher ein Vorteil und leichter zu spielen. Atletico hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie ihre Kräfte über zwei Partien einteilen und auch mal ein Spiel drehen können. Wir müssen in dieser einen Partie nicht viel taktieren, sondern können mit unserer Offensiv-Power an die Grenzen gehen.

Ist die mangelnde Erfahrung in Ihrem Team dennoch ein Nachteil?

Nagelsmann: Es ist immer ratsam, Spieler zu haben, die über eine gewisse Erfahrung verfügen. Aber ein gewisser Grad an Unbekümmertheit schadet auch nicht. Es kommt ja auch immer darauf an, ob man vom Typ die Gabe hat, die Erfahrung mit anderen zu teilen und weiterzugeben.

Nagelsmann: "Timo Werner hatte eine unglaubliche Präsenz"

Wie schwer wiegt der Abgang von Timo Werner zum FC Chelsea?

Nagelsmann: Timo Werner ist schon ein Verlust, denn er war hier der Star und hatte eine unglaubliche Präsenz in der Kabine. Aber es ist eine Chance für andere Spieler, aus diesem Schatten herauszutreten. Diese Gier möchte ich jetzt auch sehen. Denn Timo war immer gesetzt, weil er immer getroffen hat. Auch wenn er vielleicht mal nicht so gut trainiert oder gespielt hat. Damit hat er natürlich andere im Team geblockt. Und da geht es dann auch um Spielerkombinationen, weil es Paare gibt, die besser zusammenpassen.

Die Ära Ralf Rangnick bei Red Bull: Selbstgemacht ist doch am schönsten © imago images / opokupix 1/30 Nach acht Jahren im Red-Bull-Konzern ist die Ära Ralf Rangnick Geschichte. SPOX blickt auf den teils historischen Weg zurück, den Rangnick in Salzburg und vor allem Leipzig gegangen ist. © imago images / hardt / david hagemann 2/30 18. September 2011. Schalke trifft auf den FC Bayern. Keiner ahnt, dass Ralf Rangnick zum bis heute letzten Mal für S04 an der Seitenlinie stehen wird. Damals spielen Höwedes, Draxler und Pukki für Schalke, Kroos, Tymoshchuk und Petersen für Bayern ... © imago images / team2 3/30 Vier Tage nach dem Bayern-Spiel löst Rangnick seinen Vertrag auf. Diagnose: Burnout. Nicht wenige hoffen auf eine dritte Amtszeit des Mannes, der Schalke noch im Frühjahr zu einem legendären Erfolg gegen Inter und zum Pokalsieg geführt hat. © imago images / gepa pictures 4/30 Doch Rangnick kehrt nicht nach Schalke zurück, sondern wird nach zehnmonatiger Auszeit Sportdirektor bei Red Bull Salzburg und gleichzeitig Verantwortlicher für die sportliche Entwicklung von RB Leipzig. © imago images / gepa pictures 5/30 Trainer wird Rangnick nicht, denn diesen Job übernimmt in Salzburg Roger Schmidt, der sich beim SC Paderborn einen Namen gemacht hat. Rangnick will sich ums Strategische kümmern, darum, zwei Klubs im Einklang nach vorne zu bringen und zu entwickeln. © imago images / picture point 6/30 RB Leipzig, 2009 auf Initiative der Red Bull GmbH gegründet, hat 2012 auch im zweiten Anlauf nicht den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga geschafft. Daraufhin ersetzt der neue Sportdirektor Trainer Peter Pacult durch Alexander Zorniger. © imago images / gepa pictures 7/30 Das Salzburger Abenteuer beginnt mit der größtmöglichen Blamage: Salzburg scheitert am luxemburgischen Vertreter FC Düdelingen (0:1, 4:3), was schon damals eine Sensation ist. © imago images / gepa pictures 8/30 Ragnick rüstet den Kader daraufhin gewaltig auf: Kevin Kampl, der Brasilianer Rodnei, der frühere Hoffenheimer Isaac Vorsah und ein gewisser Sadio Mane etwa verstärken die Roten Bullen. Das reicht für Platz 2 am Ende der Saison. © imago images / gepa pictures 9/30 Schon ein Jahr später ist Salzburg eine Klasse für sich in Österreich. Bereits acht Spieltage vor Schluss ist man Meister, der Pokal wird ebenfalls gewonnen. Mit 110 Saisontoren bricht man den Rekord von Rapid Wien. © imago images 10/30 Parallel gelingt Leipzig sportlich der Aufstieg in die 2. Liga. Um die Lizenz entbrennt ein Kampf zwischen der DFL und dem aufstrebenden Klub. Anpassungen am Logo und in der Personalstruktur bringen Leipzig die Spielerlaubnis. © imago images / photoarena eisenhut 11/30 Die öffentliche Debatte um die Mitbestimmung in deutschen Fußball-Klubs verebbt damit aber nicht. Viele Fans haben Angst, dass mehr Unternehmen und Sponsoren dem Red-Bull-Beispiel folgen werden und traditionell geführte Vereine zurückdrängen. © imago images / picture point 12/30 Rangnick will sich noch stärker um die sportlichen Geschicke in Leipzig kümmern und kündigt Anfang 2015 an, zur folgenden Saison das Traineramt bei den Sachsen zu übernehmen. Zorniger schmeißt hin. Achim Beierlorzer übernimmt bis Saisonende. © imago images / picture point 13/30 Große Runde bei RBL: Rangnick und Oliver Mintzlaff, Vorsitzender der RasenBallsport Leipzig e.V., erklären die neuen Aufgabenverteilungen. Während sich Rangnick verstärkt um Leipzig kümmert, sollen seine Aufgaben in Salzburg ruhen. © imago images / picture point le 14/30 Für einen Zweitligisten rüstet Leipzig gehörig auf. Davie Selke kommt aus Bremen, Atinc Nukan von Besiktas, Willi Orban vom FCK. Aus Salzburg machen Peter Gulacsi und Stefan Ilsanker rüber. Gut 26 Mio. Euro investiert man ins Ziel Bundesligaaufstieg. © imago images / picture point le 15/30 Das Unterfangen gelingt, wie sich unschwer erkennen lässt. Am 8. Mai 2016 ist der Aufstieg nach einem 2:0-Heimsieg gegen Karlsruhe amtlich. Spoiler: Selke kriegt Rangnick noch ... © imago images / picture point le 16/30 Der Österreicher Ralph Hasenhüttl wird als erster RBL-Bundesligatrainer vorgestellt. Rangnick zieht sich wieder auf seinen Direktorenposten zurück. © imago images / team2 17/30 Rangnick lässt der vorausgegangenen eine noch viel massivere Transferoffensive folgen: u.a. kommen Oliver Burke, Timo Werner und Naby Keita. Die drei machen den Löwenanteil der fast 80 Millionen Euro an Ausgaben aus. © imago images / thomas frey 18/30 Der 28. August 2016 ist der Tag des ersten RBL-Bundesligaspiels. Man ist ausgerechnet bei Rangnicks Ex-Klub TSG Hoffenheim zu Gast. Hier begrüßt Rangnick Julian Nagelsmann. © imago images / jan hübner 19/30 Die Premiere endet 2:2. Kapitän Dominik Kaiser, bereits seit 2012 in Leipzig an Bord, trägt sich als erster Bundesligatorschütze des jungen Vereins ein. Wie Förderer Rangnick hat auch er eine Hoffenheimer Vergangenheit. © imago images / bernd koenig 20/30 Gleich in der ersten Bundesliga-Saison hinterlässt RBL eine gehörige Duftmarke, auch wenn der Saison-Showdown gegen Meister Bayern München 4:5 verloren geht. RB stellt so manchen Aufsteigerrekord auf und wird am Ende Zweiter. © imago images / eibner 21/30 Wenige Monate später schreibt der Klub wieder Geschichte, denn das erste Europacupspiel steht an. Gegen die AS Monaco bereiten die Fans einen stimmungsvollen Rahmen. Allerdings scheitert RB in der Gruppenphase. © imago images / mausolf 22/30 Die zweite Spielzeit ist nicht so erfolgreich wie die erste. Hasenhüttl muss gehen. Nagelsmann wird erst ab 2019 übernehmen, also fehlt ein Trainer für ein Jahr. Wer dafür wohl in Frage käme ...? © imago images / picture point le 23/30 Rangnick macht es noch mal selbst! Wie in der Saison 2015/16 gibt er den Trainer/Sportdirektor. Jesse Marsch (zuvor Cheftrainer bei New York Red Bulls) und Robert Klauß (zuvor RBL-U-19) werden seine Assistenten. Das Ziel heißt: Champions League. © imago images / picutre point le 24/30 Doch zunächst mal steht Europa League auf dem Speiseplan und da heißt einer der Gegner Salzburg. Die Fans in Österreich sind nicht nur gut auf RR, also Ralf Rangnick, zu sprechen. © imago images / opokupix 25/30 Am Ende von Rangnicks bislang letzter Trainersaison erreicht RBL Platz drei und damit zum zweiten Mal die Champions League. Das DFB-Pokalendspiel geht gegen den FC Bayern verloren. © imago images / laci perenyi 26/30 Das 0:3 wurmt Rangnick massiv. Schiedsrichter Tobias Stieler habe RB einen Elfmeter versagt, ohnehin sei seine Mannschaft weit unter Wert geschlagen worden. © imago images / picture point le 27/30 Im Sommer 2019 wird Rangnick Head of Sport and Development Soccer bei der Red Bull GmbH und kümmert sich eher um globale Themen. Seinen Nachfolgern in Leipzig, Trainer Nagelsmann und Sportdirektor Krösche, steht er jedoch beratend zur Seite. © imago images / picture point le 28/30 Ganz etwas anderes macht Rangnick während der Corona-Krise. Mit seiner Stiftung beteiligt er sich etwa an der Aktion "Wir helfen Helden". © imago images / gepa pictures 29/30 Ende Juli 2020 löst Rangnick seinen bis 2021 befristeten Vertrag mit Red Bull auf. Dietrich Mateschitz habe ihm "die Möglichkeit gegeben, hier über all die Jahre etwas Einzigartiges aufzubauen", sagt er. © imago images / poolfoto 30/30 Für Rangnick sei die Zeit einfach reif gewesen, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Die Frage ist nun: Was kommt als Nächstes? Ob er sich doch noch ein drittes Mal Schalke antut ...

Welche Chancen hat RB Leipzig in der Champions League?

Nagelsmann: Es kann bis ins Finale gehen. Das ist leichter als sonst, weil es nur noch zwei statt wie sonst vier Spiele sind. Wir können jung und wild und mit viel Lust auftreten und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Halbfinale erreichen können.

Es gab von Seiten des Präsidiums von Atletico Madrid nach der Auslosung ein paar Sticheleien. Motiviert Sie das?

Nagelsmann: Das will ich nicht überbewerten. Ich kann sie schon verstehen, denn RB Leipzig ist ja noch kein Riesen-Name in Europa. Das wollen wir noch werden. Da trifft man jedoch Aussagen, die nicht unbedingt förderlich sind. Meine Spieler lesen das ja auch. Jeder muss wissen, wie er über den Gegner spricht. Ich mache das nur mit dem höchsten Respekt gegenüber Atletico. Und wenn wir am Ende gewinnen, gebe ich ihnen mit vollen Respekt die Faust und wünsche ihnen alles Gute. Andersherum genauso und dann ist das Thema erledigt.