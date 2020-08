FC Barcelona - FC Bayern München heute live im Liveticker

Der FC Bayern München trifft am heutigen Freitagabend im Viertelfinale der Champions League auf den FC Barcelona. Anpfiff ist um 21 Uhr. Hier gibt es die Partie in Lissabon im Liveticker.

Vor Anpfiff: Um 21 Uhr geht es im Estadio da Luz, dem Stadion von Benfica los - selbstredend ohne Zuschauer. Schiedsrichter der Partie wird der erfahrene Damir Skomina sein.

Vor Anpfiff: Sollte Thomas Müller heute Abend auf dem Platz stehen - und davon ist stark auszugehen - wird er Philipp Lahm als Champions-League-Rekordspieler des FCB ablösen. Müller käme dann zu seinem 113. Einsatz in der Königsklasse.

Vor Anpfiff: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München! Wer wird sich in Lissabon für das Halbfinale der Champions League qualifizieren? Hier verpasst ihr nichts.

FC Barcelona - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen des Champions-League-Viertelfinals © imago images / Moritz Müller 1/25 2015 standen sich Bayern und Barca zuletzt in der CL gegenüber. Barca gewann das Halbfinal-Hinspiel mit 3:0, in München reichte dann eine 2:3-Pleite. Messi tanzte in der ersten Begegnung gehörig mit Boateng. Die voraussichtlichen Aufstellungen. © imago images / ZUMA Wire 2/25 TOR: Marc-Andre ter Stegen © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 3/25 ABWEHR: Nelson Semedo © imago images / Xinhua 4/25 Gerard Pique © imago images / PanoramiC 5/25 Clement Lenglet © imago images / Alterphotos 6/25 Jordi Alba © imago images / ZUMA Wire 7/25 MITTELFELD: Sergi Busquets © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 8/25 Sergi Roberto © imago images / ZUMA Wire 9/25 Frenkie de Jong © imago images / Agencia EFE 10/25 ANGRIFF: Lionel Messi © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 11/25 Luis Suarez © imago images / ZUMA Wire 12/25 Antoine Griezmann © spox 13/25 Barcelona wird gegen die Bayern aller Wahrscheinlichkeit nach im gewohnten System auflaufen. © imago images / Poolfoto 14/25 FC BAYERN MÜNCHEN - TOR: Manuel Neuer © imago images / Poolfoto 15/25 ABWEHR: Joshua Kimmich © imago images / Poolfoto 16/25 Jerome Boateng © imago images / Poolfoto 17/25 David Alaba © imago images / Poolfoto 18/25 Alphonso Davies © imago images / Poolfoto 19/25 MITTELFELD: Leon Goretzka © imago images / Poolfoto 20/25 Thiago © imago images / Poolfoto 21/25 Serge Gnabry © imago images / Poolfoto 22/25 Thomas Müller © imago images / Poolfoto 23/25 Kingsley Coman © imago images / Poolfoto 24/25 STURM: Robert Lewandowski 25/25 FCB-Trainer Hansi Flick wird die Bayern wohl wieder im bewährten 4-2-3-1-System loslassen.

