Im Halbfinale der UEFA Champions League trifft heute der FC Bayern München auf Olympique Lyon. Zwar haben die Franzosen offiziell Heimrecht in diesem K.o.-Spiel, allerdings findet das Spiel nicht im heimischen Parc Olympique Lyonnais statt, sondern in Lissabon. Hier folgt die Erklärung.

Champions League: In diesem Stadion spielt FC Bayern gegen Olympique Lyon heute live

Der FC Bayern München trifft am heutigen Mittwoch im Champions-League-Halbfinale auf Olympique Lyon. Ein echtes Heimspiel hat jedoch keine von beiden Mannschaften. Weil das Finalturnier der Königsklasse aufgrund der Coronavirus-Pandemie in dieser Spielzeit zentralisiert in Lissabon stattfindet, sind die beiden Heimspielstätten von Sporting und Benfica die einzigen beiden Stadien, in denen in dieser Saison noch Champions League gespielt wird.

Das Halbfinale zwischen den Bayern und Lyon findet im Estadio Jose Alvalade statt, dem Stadion von Sporting. Während der FCB seine 8:2-Viertelfinal-Gala gegen Barcelona im Estadio da Luz von Benfica feierte, hat Lyon im Estadio Jose Alvalade schon eine Positiv-Erfahrung gemacht: Im Viertelfinale am selbigen Ort warf Olympique Manchester City aus dem Wettbewerb.

Das Estadio Jose Alvalade dient normalerweise als Heimspielstätte des portugiesischen Erstligisten Sporting Lissabon und fasst 50.095 Zuschauer. Aus bekannten Gründen wird das Stadion jedoch leer bleiben. Der Name des Stadions ist auf den Gründer von Sporting Lissabon zurückzuführen, Jose Alfredo Holtreman Roquette (1885-1918), genannt Jose Alvalade.

Als die EM 2004 in Portugal ausgetragen wurde, diente das Stadion als Spielstätte in der Gruppenphase, einem Viertelfinale und einem Halbfinale. Es ist also nicht das erste internationale Halbfinale, welches in diesem Stadion zu sehen ist. Die DFB-Elf spielte am 23. Juni 2004 im Alvalade und unterlag damals in der Gruppe D der tschechischen Republik mit 1:2.

Hier seht Ihr alle Informationen über das Estadio Jose Alvalade:

Bauzeit: 3 Jahre

3 Jahre Eröffnungsspiel: 6. August 2003, Sporting Lissabon - Manchester United 3:1

6. August 2003, Sporting Lissabon - Manchester United 3:1 Zuschauerkapazität: 50.095

50.095 Oberfläche: Naturrasen

Naturrasen Baukosten: 105 Millionen Euro

Champions League: Der Zeitplan bis zum Finale