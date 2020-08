Bayern Münchens finaler Kader für das Rückspiel gegen den FC Chelsea: Warum Joshua Zirkzee nur auf der B-Liste landete

Der FC Bayerrn München hat am Dienstagabend seinen Kader für das Champions-League-Rückspiel am Samstagabend gegen den FC Chelsea (ab 21 Uhr im Liveticker) bekanntgegeben. Angreifer Joshua Zirkzee - einziger nomineller Backup von Robert Lewandowski - war dabei nicht unter den 25 gemeldeten Spielern. Dennoch könnte der 19-Jährige gegen die Blues eingesetzt werden.

Dass Trainer Hansi Flick in seinem A-Kader für die Wiederaufnahme der Königsklasse nach der langen Corona-bedingten Pause Youngster wie Malik Tillman (18) oder Jamal Musiala (17) berücksichtigte, dafür aber Zirkzee und Offensiv-Allrounder Oliver Batista-Meier nicht meldete, überraschte auf den ersten Blick. Letztere landeten nämlich gemeinsam mit Ron-Torben Hoffmann nur auf der sogenannten "B-Liste".

Ein Einsatz gegen Chelsea ist für das Trio allerdings nicht ausgeschlossen. Zirkzee und Co. können von Flick nämlich am Samstag noch kurzfristig von der B-Liste für das Spiel nominiert werden. Möglich macht es eine besondere Regelung: Die B-Liste ist Nachwuchsspielern vorbehalten, die am 1. Januar 1998 oder später geboren sind und nach ihrem 15. Geburtstag in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten beim Klub spielberechtigt waren.

Das ist bei Zirkzee und dem vom 1. FC Nürnberg umworbenen Batista-Meier der Fall, deshalb sind sie spielberechtigt. Umgekehrt wäre das bei Bright Arrey-Mbi (17), Musiala oder Tillman nicht der Fall.

Faktisch bedeutet das, dass Flick am Samstag gegen die Blues auf einen größeren Kader zurückgreifen kann - nämlich auf die 25 gemeldeten Akteure und die spielberechtigten Youngster von der B-Liste.

Einen ähnlichen Kniff hat übrigens auch schon Borussia Dortmund angewendet: So meldete der BVB Jadon Sancho zu Beginn der Champions-League-Gruppenphase ebenfalls zunächst nur auf der B-Liste für den Wettbewerb.

Härtetest gegen Marseille: Die Bayern in der Einzelkritik © imago images / poolfoto 1/23 Der FC Bayern hat seine Generalprobe für den Restart der Champions League erfolgreich gestaltet. Beim 1:0 gegen Olympique Marseille wussten zwei Spieler besonders zu überzeugen. Ein Flügelflitzer fiel deutlich ab. © imago images / Poolfoto 2/23 Manuel Neuer: Nicht zu beurteilen, da OM während seiner Arbeitszeit (bis 61.) keinen Schuss aufs Tor zustande brachte (auch keine Flanke). Sorgte einmal unnötig für erhöhten Puls, als er den Ball in ein etwas enges Fenster spielte. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/23 Joshua Kimmich: Begann rechts hinten für den verhinderten Benjamin Pavard und gefiel durch gutes Stellungsspiel und viel Zug nach vorne. Gewann drei seiner vier Zweikämpfe und schlug starke Diagonalbälle. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2. © imago images / Poolfoto 4/23 Jerome Boateng: Hatte in seinem Kerngebiet fast nichts zu tun und packte dennoch eine sehenswerte Grätsche aus, als es galt, einen Alleingang von Dario Benedetto jäh zu beenden. Eine Bank. Nach einer Stunde machte er Platz für Niklas Süle. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 5/23 David Alaba: Seine Diagonalpässe und die Spieleröffnung und überhaupt ... eine Augenweide. Bereitet das Tor von Serge Gnabry vor. 94 Prozent Passquote. Zur Halbzeit gegen Lucas Hernandez ausgetauscht. Note: 1,5. © imago images / Poolfoto 6/23 Alphonso Davies: Leistete sich früh ein unnötiges Foul gegen Florian Thauvin. Stark in der Vorwärtsbewegung, Zuspiele und Flanke eher durchwachsen. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 7/23 Leon Goretzka: Blieb komplett unauffällig gegen OM, was weder positiv noch negativ zu verstehen ist. Immerhin: Bestritt die meisten Luftduelle aller Akteure (4) und gewann den Großteil (3). Zur Halbzeit durch Corentin Tolisso ersetzt. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 8/23 Thiago: Sehr umtriebig und extrem defensiv- und zweikampffreudig. Packte eine super Grätsche aus. Hatte die mit Abstand meisten Ballaktionen aller Feldspieler (88). Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 9/23 Serge Gnabry: Tolles Solo vor dem 1:0 und überhaupt sehr agil und bester Offensivspieler der Bayern. Sehr konsequent und entschlossen in seinen wenigen direkten Duellen. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2. © imago images / Poolfoto 10/23 Thomas Müller: Wie immer bemüht, aber nicht mit nennenswerter Durchschlagskraft. Sehenswerter Lupfer im Kimmich-Style kurz vor der Pause, dann ausgewechselt. Note: 4. © imago images / Poolfoto 11/23 Ivan Perisic: Schwacher Auftritt des Kroaten. Unnötige Ballverluste, keine Ideen, überhaupt wenig Konstruktives im Offensivspiel (0 Torschussbeteiligungen). Wurde nach der Pause durch Kingsley Coman ersetzt. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 12/23 Robert Lewandowski: Musste von allen Bayern-Spielern am meisten ackern, nämlich fast 75 Minuten lang. Hing etwas in der Luft und gewann nur einen von neun Zweikämpfen. Ein guter Torabschluss. Note: 4. © imago images / Poolfoto 13/23 Bright Arrey-Mbi: Kam zur 62. Minute für Davies und wirkte etwas ungestüm, was bei einem 17-Jährigen nicht verwundern sollte. Stand Coman bisweilen auf den Füßen. Note: 4. © imago images / Poolfoto 14/23 Kingsley Coman: Machte deutlich mehr Dampf als Perisic und zeigte viel mehr Zug zum Tor. Deutlich besser eingebunden ins Spiel als der Kroate und mit drei Torabschlüssen. Note: 3. © imago images / Poolfoto 15/23 Coutinho: Fügte sich gut ein in den zweiten 45 Minuten. Ein gefährlicher Torschuss, gute Standards. Deutlich mehr Aktionen und Spielanteile als "Vorgänger" Müller. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 16/23 Michael Cuisance: Ersetzte den bärenstarken Gnabry nach einer Stunde und wollte gerne etwas bewegen. Suchte zweimal den Abschluss, wirkte aber hin und wieder zu egoistisch. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 17/23 Lucas Hernandez: Ersetzte Alaba und machte zunächst keinen guten Eindruck, als er sich vom Ex-Hannoveraner Sakai düpieren ließ. Anschließend aber souverän und Herr der Lage. 58 von 59 Pässen fanden einen Mitspieler. Note: 3. © imago images / Poolfoto 18/23 Javi Martinez: Hat Glück, dass die Frisur nicht in die Bewertung einfließt. Ansonsten die personifizierte Unauffälligkeit. Gute Passquote bei allerdings maximaler Risikovermeidung. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 19/23 Alvaro Odiozola: Ersetzte Kimmich ab der 62. und hatte freilich nicht dessen Einfluss aufs Offensivspiel. Legte einen Torschuss auf und verhinderte mit guter Grätsche einen womöglich sehr gefährlichen OM-Konter. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 20/23 Niklas Süle: Feierte sein Comeback nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Oktober. Wurde nicht gefordert und ließ dementsprechend auch nichts anbrennen. Wirkte sehr fit. Note: 3. © imago images / Poolfoto 21/23 Corentin Tolisso: Spielpraxis und eine gewisse Selbstverständlichkeit gehen dem Franzosen logischerweise noch ab. Ersetzte den blassen Goretzka und war sehr bemüht. 61 Ballaktionen in 45 Minuten sind eine Menge. Etliche Ungenauigkeiten. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 22/23 Sven Ulreich: Hatte wie Neuer exakt gar nichts zu tun. Elf Ballaktionen, acht Pässe, 100 Prozent Passquote. Nicht sehr aufregend. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 23/23 Joshua Zirkzee: Kam erst zur 74. für Lewandowski und hing wie der Torjäger zuvor auch in der Luft. Lediglich sechs Ballaktionen für den Niederländer. Keine Bewertung.

FC Bayern, Kader: Diese Spieler stehen im Kader gegen Chelsea