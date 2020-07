Champions League: Spielplan, Ansetzungen, Termine

Die Viertel- und Halbfinals der Champions League sind ausgelost. Den gesamten Spielplan mit allen Begegnungen und Terminen findet Ihr hier.

Champions League, Viertelfinale: Diese Begegnungen stehen an

Heute wurde die Runde der letzten Acht gelost, folgende Partien werden gespielt:

Datum Heim Gast 12.-15. August Real Madrid/Manchester City Olympique Lyon/Juventus 12.-15. August RB Leipzig Atletico Madrid 12.-15. August SSC Neapel/FC Barcelona FC Chelsea/FC Bayern 12.-15. August Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain

Finalturnier in Lissabon: So geht's in der Champions League weiter

Nachdem auch die Champions League infolge der Coronapandemie unterbrochen worden war, beschloss die UEFA vor einigen Wochen, die Königsklasse mit verändertem Modus fortzusetzen.

Die noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele bleiben davon vorerst unberührt, lediglich die Spielorte der Partien könnten sich ändern. Im Gespräch ist eine Austragung in Lissabon.

Dort wird auch das Final-Turnier ab dem Viertelfinale gespielt. In den Stadien von Benfica und Sporting Lissabon treffen die Klubs dann nicht wie gewohnt in einem Hin- und einem Rückspiel aufeinander, sondern spielen in einem Spiel den Sieger aus.

Die Termine der restlichen Saison

Datum Runde 7./8. August Achtelfinal-Rückspiele 12.-15. August Viertelfinale 18./19. August Halbfinale 23. August Finale

© imago images / ZUMA Wire

Champions League, Halbfinale: Die Spiele der letzten Vier

Auch die Halbfinals wurden heute ausgelost, folgende Begegnungen sind geplant:

Datum Heim Gast 18./19. August Real/ManCity/Lyon/Juventus Neapel/Barcelona/Bayern/Chelsea 18./19. August Leipzig/Atletico Bergamo/PSG

Champions League, Finalturnier: Neuverpflichtungen sind nicht spielberechtigt

Egal, ob Timo Werner für den FC Chelsea oder Leroy Sane für den FC Bayern: Die für die Spielzeit 2020/21 verpflichteten Spieler dürfen beim Finalturnier in Lissabon nicht eingesetzt werden.

Für ihre alten Klubs hingegen dürften Sane und Werner spielen, entschieden sich allerdings dagegen. Gerade bei Werner verringert dies die Chancen von RB massiv.

Der ehemalige Stuttgarter erzielte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 34 Tore für die Sachsen und war damit der mit Abstand erfolgreichste Torschütze.