Philippe Coutinho beim FC Bayern München: Der Zauber hakt im Detail

Philippe Coutinho fand gegen Paderborn erneut keine Bindung zum Bayern-Spiel. Warum kann der Magier in München seinen Zauber nicht entfalten?

Ein berühmtes Zitat von Schriftsteller Theodor Fontane, das heutzutage diverse digitale Spruchbildchen und analoge Wohnzimmer- oder Schlafzimmerwände schmückt, lautet: "Der Zauber steckt immer im Detail". Die kleinen Dinge des Lebens, die einzelnen Umstände sind es, die das große Ganze zu etwas Zauberhaftem werden lassen.

Überträgt man Fontanes Worte in die Welt des Fußballs, konkreter auf den FC Bayern München und seinen technisch eigentlich so versierten Mittelfeldmann Philippe Coutinho, der bekanntermaßen den Spitznamen "Magier" trägt, muss man konstatieren: Der Zauber steckt nicht immer im Detail, er kann durchaus auch eben dort haken.

Coutinho lässt Chance gegen Paderborn ungenutzt

Am Freitagabend durfte der kleine Brasilianer erstmals seit dem Rückrundenauftakt in Berlin (4:0) wieder von Beginn an für den Rekordmeister ran. Weil Leon Goretzka kurzfristig ausgefallen war und der unter der Woche etwas angeschlagene Thomas Müller für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea (21 Uhr im LIVETICKER) geschont werden sollte. Die Chance also, sich zu beweisen, diejenigen, die sich unter Trainer Hansi Flick festgespielt haben, unter Druck zu setzen.

Ein Vorhaben, das Coutinho letztlich misslang. Gegen die physisch starken und leidenschaftlich kämpfenden Mannen des SC Paderborn lief sich die Leihgabe des FC Barcelona in regelmäßigen Abständen fest, gleich zu Beginn hieß der behelmte Ostwestfale Klaus Gjasula seinen wendigen Gegenspieler erst einmal mit einem Tritt auf den Schlappen willkommen.

Robert Lewandowski hadert mit Coutinhos Eigensinnigkeit

Nach einer Flanke von der rechten Seite nahm Coutinho die Kugel zunächst sauber mit der Brust an, kippte aber gleich darauf nach hinten, in der 41. Minute zog er den Ärger Robert Lewandowskis auf sich, als er den besser postierten Polen im Strafraum übersah und stattdessen selbst mit einem harmlosen Abschluss sein Glück versuchte. Am Ende standen die zweitschlechteste Zweikampfbilanz (45,5 Prozent) nach Alvaro Odriozola sowie 15 Ballverluste zu Buche (Quelle: Opta). FC Bayern vs. Paderborn: Die FCB-Stars in der Einzelkritik

Aktionen und Zahlen, die aktuell sinnbildlich für Coutinhos Dilemma an der Isar stehen und sich während der 63 Minuten, die er auf dem Platz stand, immer wieder in seiner Gestik und Mimik widerspiegelten. Die stetigen Versuche, alles so gut wie möglich zu machen, teilweise nicht den einfachen, sondern den komplizierten Weg zu wählen, mündeten in einem einzigen Hadern mit sich selbst.

Bayerns Champions-League-Gegner FC Chelsea in der Analyse: Viel Talent mit Hang zur Selbstzerstörung © getty 1/40 Konstant überzeugen konnte der FC Chelsea in der laufenden Saison nicht wirklich. Wie viel Potenzial im Kader voller Talente steckt, deuteten die Blues lediglich an. Die Kader- und Problemanalyse des Bayern-Gegners in der Champions League. © getty 2/40 TOR: Es ist fast genau einen Monat her, da sorgte Trainer Frank Lampard für einen Paukenschlag, indem er in KEPA ARRIZABALAGA den teuersten Torhüter der Welt mitten in der Saison auf die Bank setzte. © getty 3/40 An Kepas Stelle steht aktuell die Nummer zwei Willy Caballero zwischen den Pfosten. Mit seinen 38 Jahren kommt er allerdings gerade einmal auf 15 Champions-League- und 31 Premier-League-Spiele. Die Degradierung von Kepa kam dennoch nicht von ungefähr. © getty 4/40 Immer wieder geriet der 80-Millionen-Euro-Keeper durch Unsicherheiten in die Kritik. Tenor: Nur mit einer deutlichen Leistungssteigerung habe der 25-Jährige bei Chelsea unter Lampard noch eine Zukunft. © imago images 5/40 Nachdem Kepa gegen Newcastle beim späten Siegtreffer der Magpies erneut keine gute Figur gemacht hatte, stellte sich Lampard in der Öffentlichkeit noch hinter den Spanier. Nun wird Chelsea jedoch mit Nick Pope von Burnley in Verbindung gebracht. © imago images 6/40 Aktuell hilft Chelsea das jedoch nicht, denn momentan stehen eben nur Caballero und Kepa zur Auswahl – und von allen aktuellen Stammkeepern der Premier League haben beide die schlechteste Fangquote (Kepa: 55,56 Prozent; Caballero: 54,55 Prozent). © getty 7/40 FAZIT: Der FC Chelsea hat aktuell trotz der großen Investition im Sommer 2018 offenbar ein Torhüterproblem. Eines, dass besonders in der Champions League und gegen Stürmer wie Robert Lewandowski ausschlaggebend sein kann. © getty 8/40 ABWEHR: So etwas wie das erste Sorgenkind der Blues. Besonders bei Standards ist Chelsea anfällig, was bei einer Defensive mit den eigentlich kopfballstarken ANDREAS CHRISTENSEN und ANTONIO RÜDIGER überrascht. © getty 9/40 Lampard probierte unterschiedliche Systeme aus, ließ mal mit einer Viererkette mit Rüdiger, Christensen, dem offensivfreudigen CESAR AZPILICUETA auf links und REECE JAMES auf rechts spielen, mal mit einer Dreierkette wie zuletzt gegen die Spurs (2:1). © getty 10/40 Auch eine Fünferkette versuchte Lampard. Zwischenzeitlich verdrängten wahlweise KURT ZOUMA oder FIKAYO TOMORI sogar Christensen aus der Startelf, was sich mittlerweile jedoch wieder geändert hat. EMERSON bekam als Außenverteidiger ebenfalls Chancen. © getty 11/40 Eine andere Schwäche ist die Anfälligkeit bei Kontern. Summa summarum kassierte Chelsea bis dato nur in fünf von 27 Ligapielen kein Gegentor. Zum Vergleich: Nur die Spurs und die Kellerkinder Aston Villa, Bournemouth und Norwich sind schlechter (4). © getty 12/40 FAZIT: Es liegt nicht alles, aber doch vieles im Argen in der Chelsea-Defensive. Die Anfälligkeit bei Kontern und Standards begleitet die Blues schon durch die gesamte Saison. Selbst wenn ein Team kaum Chancen hat, sind die Blues für ein Gegentor gut. © getty 13/40 So gesehen beim 2:2 gegen Arsenal Mitte Januar beispielsweise, als die Gunners 64 Minuten in Unterzahl spielten, zweimal in Rückstand gerieten, einen Expected-Goals-Wert von 0,39 (!) hatten und am Ende doch einen Punkt holten. © getty 14/40 Besonders der Ausgleich durch Bellerin war bezeichnend für Chelseas Hang zur "spektakulären Selbstzerstörung" (The Athletic): Tammy Abraham war angeschlagen, doch Chelsea spielte den Ball nicht ins Aus, verlor ihn und Abraham musste Bellerin attackieren. © getty 15/40 Obwohl Chelsea mit Rüdiger, Christensen, Tomori und Zouma groß gewachsene und zweikampfstarke Verteidiger hat, geht den Blues diese Physis in entscheidenden Situationen ebenso ab, wie die Balance zwischen Absicherung und Vorwärtsdrang. © getty 16/40 Ein durchaus auch hausgemachtes Problem: Lampard wollte und musste nach der langen Rüdiger-Verletzung den jungen Spielern wie Zouma oder Tomori Chancen geben, andererseits kann sich eine Abwehr durch ständige Rotationen nur schwer einspielen. © getty 17/40 ZENTRALES MITTELFELD: Die Namen sprechen für sich. N’GOLO KANTE, JORGINHO, RUBEN LOFTUS-CHEEK, MATEO KOVACIC, ROSS BARKLEY, MASON MOUNT: An Talent und Qualität mangelt es den Blues im defensiven wie offensiven Mittelfeld nicht. © getty 18/40 Das spiegelt sich auch in den Statistiken wider: Nach Manchester City kreiert Chelsea die meisten Chancen aus dem Spiel heraus (282). Außerdem gehören Kovacic und Jorginho mit zu den passsichersten Mittelfeldspielern der Liga. © imago images 19/40 Kante ist zwar einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt, doch Lampard sucht wie Sarri noch die ideale Position für ihn. Gegen die Bayern fehlt er ohnehin verletzt. Loftus-Cheek kehrte erst kürzlich nach einem Achillessehnenriss zurück. © getty 20/40 Es wird demnach gegen die Bayern wohl auf ein zentrales Mittelfeld mit Jorginho, Kovacic, Barkley und dem gerade zu Saisonbeginn so überzeugenden Mount, der nach Willian die meisten Chancen kreiert hat (41), hinauslaufen. © getty 21/40 Barkley harmonierte besonders gegen die Spurs gut mit Mount und verzeichnete vier Schüsse und eine Torvorlage. Sein erster richtig starker Auftritt für Chelsea seit seiner langen Verletzungspause zwischen Oktober und Januar. © getty 22/40 FAZIT: Passsicherheit und Kreativität sind trotz der Ausfälle durchaus im Kader vorhanden, allerdings hapert es bei Chelsea an der Entscheidungs- und Lösungsfindung unter Druck. Das führt zu Fehlern, die gerade gegen die Bayern tödlich sein können. © getty 23/40 OFFENSIVE FLÜGEL: Auch hier plagen Lampard aktuell Verletzungssorgen. CALLUM HUDSON-ODOI wird beim Hinspiel gegen die Bayern fehlen, war zuvor bei Lampard in sechs Ligaspielen in Folge gesetzt. © imago images 24/40 Allerdings war er in dieser Saison nicht so produktiv wie CHRISTIAN PULISIC. Als dieser seine schwierige Anfangszeit bei den Blues überstanden hatte, war er mit 0,7 Expected Goals oder Expected Assist unter den Top-7-Spielern der Premier League. © getty 25/40 Doch auch Pulisic wird gegen die Bayern verletzt fehlen und positionsgetreue Alternativen bleiben Lampard nicht viele. Zuletzt verzichtete er aufgrund der Kompaktheit im Zentrum auf WILLIAN, der jedoch die meisten Chancen bei Chelsea kreiert (48). © getty 26/40 Die Personalie Willian ist ohnehin ein gewisses Politikum an der Stamford Bridge. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, beide Seiten wollen verlängern. Chelsea allerdings wegen des Alters (31) nur um zwei und nicht um drei Jahre, wie von Willian gefordert. © getty 27/40 Die andere Alternative PEDRO spielt auch aufgrund von zahlreichen Verletzungen aktuell keine Rolle, gegen die Spurs stand er nach zwei Startelfeinsätzen nicht im Kader. In Topform wäre der ehemalige Barca-Star sicherlich immer noch eine Hilfe. © getty 28/40 Beim 2:1-Sieg gegen die Spurs setzte Lampard angesichts der dünnen Personaldecke in MARCOS ALONSO und REECE JAMES auf zwei hohe Außenverteidiger. Gerade der offensivfreudige Alonso hatte jedoch unter Lampard zuletzt einen schweren Stand. © getty 29/40 Zwischen Anfang November 2019 und Mitte Februar stand der Spanier nur ein einziges Mal in der Premier League auf dem Platz. Gegen die Spurs kehrte er am Samstag in die Startelf zurück und traf prompt sehenswert zum 2:0. © getty 30/40 Der 20-jährige James ist hingegen einer der jungen Wilden, die die Qualität der Chelsea-Akademie in dieser Saison veranschaulichen. James kann Tempo machen, gute Flanken schlagen, ist zweikampfstark (53,59 Prozent). Ihm gehört die Zukunft. © getty 31/40 FAZIT: Nominell ist Chelsea auf den Flügeln sehr ordentlich, aber nicht überragend besetzt. Das könnte sich ändern, wenn Pulisic und Hudson-Odoi ihr sicherlich riesiges Potenzial weiter zeigen. Aktuell gehen Lampard jedoch die Alternativen aus. © getty 32/40 ANGRIFF: TAMMY ABRAHAM startete nach Leihen zu Aston Villa und Swansea City in dieser Saison bei den Blues durch, traf bereits 13-mal, ist 1,90 Meter groß, aber auch kein klassischer, sondern ein mitspielender Stoßstürmer und technisch versiert. © getty 33/40 Im internen Stürmerranking hat er OLIVIER GIROUD und MICHY BATSHUAYI längst überholt. Problem ist nur: Seit ein paar Monaten hat sich eine der schussstärksten Offensiven der Premier League in puncto Genauigkeit zu einer der schlechtesten entwickelt. © getty 34/40 Bezeichnend: Dauerreservist Giroud, der von seiner Athletik her nicht zum Spielstil unter Lampard passt, brachte bei seiner Startelf-Rückkehr gegen die Spurs in 71 Minuten so viele Schüsse auf das Tor zustande wie Batshuayi in 15 Spielen davor (2). © getty 35/40 Chelsea verwertet außerdem nur 30,56 Prozent der Großchancen (Platz 17 in England), hat aber die drittmeisten (72). Es mangelt an der nötigen Effizienz und hinter Abraham auch an Qualität im Angriff. Wenn der Youngster nicht trifft, tut es kaum jemand. © getty 36/40 Lampard wollte im Winter, nachdem die Transfersperre aufgehoben worden war, daher noch einmal nachrüsten. Allerdings legte der Klub sein Veto ein, was Lampard sogar öffentlich kritisierte. © getty 37/40 FAZIT: An guten Tagen wie beispielsweise dem 5:2 über Wolverhampton Mitte September kann Chelsea die Tormaschine anwerfen. Aktuell ist aber der Wurm drin, Chancen werden fahrlässig vergeben und Abraham musste zuletzt angeschlagen auf die Bank. © getty 38/40 KADERFAZIT: Chelsea hat unbestreitbar viel Talent im Kader, aber auch Probleme, die eigenen PS auf die Straße zu bringen. Defensiv ist das Konstrukt von Lampard noch sehr fragil und angreifbar, offensiv aktuell sehr ineffizient. © getty 39/40 Zahlreiche Verletzungen von Schlüsselspielern wie Kante, die langen Ausfälle von Rüdiger und Loftus-Cheek und der Abgang von Eden Hazard tun und taten zudem ihr Übriges. Sind alle fit, hat Chelsea eine sehr gute erste Elf. © getty 40/40 Fallen Spieler aus und offenbart das Team wie gegen Newcastle, Bournemouth oder Arsenal seine mangelhafte Spielverwaltung (Chelsea kassierte in allen Spielen Gegentore in den letzten 10 Minuten), fällt nicht selten das Wort "Durchschnitt" an der Bridge.

Manuel Neuer spricht Coutinho Mut zu: "Er ist ein Weltklassespieler"

Das dürfte auch seinem Kapitän Manuel Neuer aufgefallen sein, der im Anschluss an die Begegnung mit Paderborn aufbauende Worte fand: "Ich habe einen positiven Eindruck von ihm. Er versucht immer alles und natürlich kann nicht immer alles gelingen", gab der Torhüter zu Protokoll und ergänzte: "Gerade bei Mannschaften wie Paderborn, die versuchen, über Zweikämpfe zu gehen, ist es auch nicht leicht für ihn."

Coutinho versuche "spielerische Lösungen zu finden", dementsprechend sei es "in den Zweikämpfen eng", sagte Neuer. "Dann hat man auch mal Ballverluste. Wir müssen ihn natürlich stärken. Er ist ein Weltklassespieler." Auch Flick zeigte sich nach dem knappen 3:2 über das Tabellenschlusslicht diplomatisch: "Philippe ist ein genialer Fußballer", erklärte der FCB-Übungsleiter. Er schob nach: "Er hat etwas Pech in verschiedenen Situationen. Ich denke, dass er selbst auch gerne eine andere Lösung gehabt hätte, aber letztendlich ist es so. Wir müssen gucken, dass wir ihm helfen und ihn als Team rausziehen."

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge fasste die derzeitige Gemengelage mit Blick auf Coutinho am Dienstagmittag, kurz bevor sich ein Teil des Bayern-Trosses in Richtung London aufmachte, recht treffend zusammen. "Er hat manche Spiele gut gespielt, und in manchen Spielen vermittelt er ein bisschen den Eindruck, als ob er so ein bisschen gehemmt ist." Eine Aussage, die mit der Statistik korreliert. Wirft man einen Blick auf die relevanten, nackten Werte, die Coutinho in der laufenden Bundesliga-Saison sammelte, so bekäme man auf den ersten Blick nicht den Eindruck, der Selecao-Star sei hintendran.

Philippe Coutinho mit ordentlichen Zahlen

Coutinho, der in dieser Spielzeit 1209 Minuten in Deutschlands Beletage spielte, entschied insgesamt 56,52 Prozent seiner direkten Duelle für sich und reiht sich damit noch vor Defensivspielern wie Joshua Kimmich (56,42/1917 Spielminuten), Alphonso Davies (56,34 / 1439 Spielminuten), Jerome Boateng (54,67 / 968 Spielminuten) oder David Alaba (51,76 / 1608 Spielminuten) ein.

Im Vergleich mit seinen direkten Konkurrenten Thomas Müller (42,86 / 1411 Spielminuten) und Leon Goretzka (41,38 / 694 Spielminuten) hat der 27-Jährige diesbezüglich sogar deutlich die Nase vorn. Auch was die Quote erfolgreich abgeschlossener Dribblings angeht, muss sich Coutinho nicht verstecken. 51,72 Prozent schloss er erfolgreich ab, während Müller beispielsweise nur auf 43,75 Prozent kam.

Außerdem kreierte Coutinho aus dem Spiel heraus 24 Chancen und wird dabei nur von Müller (51), Serge Gnabry (33) und Robert Lewandowski (27) getoppt. Doch was nutzen die durchaus zufriedenstellenden Statistiken, wenn zumeist - und eben nicht nur gegen Paderborn - dennoch offenkundig die Bindung zu seinen Mannschaftskameraden fehlt?

Die Problematik äußert sich vornehmlich in den vermeintlich kleinen, nicht unbedingt belegbaren Dingen. Müller harmoniert mit Lewandowski so gut, weil der Weltmeister von 2014 mit seinen unkonventionellen Läufen Räume schafft, Goretzka agiert zumeist schlicht pragmatischer, verzichtet auf die große Show, passt somit aber besser ins Flick'sche System.

Hansi Flick: "Philippe setzt sich zu sehr unter Druck"

"Philippe setzt sich selbst vielleicht manchmal zu sehr unter Druck", sagte Flick im Vorfeld des Königsklassen-Duells mit Chelsea bei der Pressekonferenz an der Stamford Bridge. "Er versucht immer wieder, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Nicht alle Entscheidungen sind aktuell richtig." Obwohl der ehemalige Co. von Bundestrainer Joachim Löw noch einmal verdeutlichte, wie viel er von Coutinho als "Fußballer" und "Mensch" halte, dürfte der Edeltechniker gegen die Blues wieder ins zweite Glied rücken.

Auch, wenn Rummenigge die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, dass er noch "in diesen entscheidenden Wochen ein wichtiger Faktor" werde. Um diesem Wunsch zu entsprechen, müsste Coutinho die Haken, die ihn momentan fesseln, so schnell wie möglich lösen.