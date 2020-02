Manchester City ist von der UEFA wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre aus allen europäischen Klubwettbewerben ausgeschlossen worden. Zudem muss der amtierende englische Meister eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Das teilte die UEFA am Freitagabend mit.

Mehr Infos folgen in Kürze.